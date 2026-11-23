أبدى الألماني ينز فيسينغ، مدرب الاتحاد، رضاه عن أداء فريقه بعد الفوز على باختاكور بهدفين دون مقابل، مشيراً إلى أن الفريق بدأ المباراة بصورة مميزة، وكان قادراً على تسجيل أهداف أكثر.

وقال فيسينغ في المؤتمر الصحافي: «بدأنا بشكل ممتاز، وكان بإمكاننا تسجيل 3 أهداف في أول 30 دقيقة. قدمنا مباراة جيدة، وكان علينا أن نكون أكثر كفاءة في الشوط الثاني. مررنا ببعض اللحظات الصعبة، وهذا أمر طبيعي في دوري أبطال آسيا، وبشكل عام أنا سعيد بالأداء والنتيجة».

وأضاف عن العمل على إنهاء الهجمات: «تسجيل الأهداف هو أصعب ما في كرة القدم، وهذا ما نجحنا فيه اليوم. سنواصل العمل على ذلك في الأيام والأشهر المقبلة. أهدرنا فرصتين أو ثلاثاً، ولو سجلنا 5 أهداف لكان رد الفعل أفضل».

من جانبه، أهدى مهند الشنقيطي، لاعب الاتحاد والحاصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، الفوز إلى جماهير فريقه، مؤكداً أن المواجهة لم تكن سهلة، لكن الاتحاد نجح في مجاراة منافسه وحصد النقاط الثلاث.

وقال الشنقيطي: «أبارك لجماهيرنا الفوز، والمقبل أفضل بإذن الله. استغللنا فترة التوقف بشكل جيد، والحمد لله على هذه النتيجة». كما أشار إلى أن دعوات والديه وزوجته كانت وراء حصوله على جائزة أفضل لاعب.