أقرّ إيمليان كاراس، مدرب باختاكور، بأثر خبرة الاتحاد في حسم المواجهة التي انتهت بفوز الفريق السعودي بهدفين دون مقابل، مشيراً إلى أن فريقه ارتكب أخطاء جماعية أثّرت في أدائه.

وخسر الفريق الأوزبكي من نظيره الاتحاد بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري ابطال آسيا للنخبة.

وقال كاراس في المؤتمر الصحافي: «نهنئ الاتحاد على انتصاره. ارتكبنا مجدداً أخطاء جماعية، وتحدثنا مع اللاعبين بشأنها وعملنا على تصحيحها خلال اللقاء. وبعد استقبال الهدفين، لم نتمكن من مجاراة منافسنا بسبب خبرته».

وأوضح مدرب باختاكور أن قراره بإجراء التبديل خلال الشوط الأول جاء بعد منح الفرصة لمدافع شاب ارتكب بعض الأخطاء، مضيفاً: «اضطررت إلى إشراك مهاجم إضافي لتعزيز الجانب الهجومي. مركز قلب الدفاع يتطلب الخبرة، ومن الصعب على اللاعبين اليافعين اللعب فيه، ونحتاج إلى مدافعين يملكون خبرة كبيرة، مثل دانيلو لاعب الاتحاد».