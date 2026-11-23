استعاد الاتحاد السعودي نغمة الانتصارات في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما تغلب على ضيفه باختاكور الأوزبكي بهدفين دون ردّ، الاثنين، على ملعب الإنماء بمدينة جدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري، ليمنح جماهيره دفعة معنوية مهمة في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية. ولم ينتظر أصحاب الأرض طويلاً لفرض كلمتهم، بعدما افتتح مهند الشنقيطي التسجيل في الدقيقة السابعة، مانحاً الاتحاد بداية مثالية أربكت حسابات الفريق الأوزبكي، الذي حاول العودة سريعاً إلى أجواء المواجهة.

وشهد الشوط الأول تنافساً متكافئاً نسبياً، إذ استحوذ باختاكور على الكرة بنسبة 54 في المائة، لكن الاتحاد كان الأكثر فاعلية أمام المرمى، بعدما سدد 11 كرة، بينها 3 تسديدات على المرمى، مقابل تسديدة واحدة للضيوف. ومع انطلاق الشوط الثاني، وجّه الاتحاد ضربة جديدة لمنافسه، عندما أضاف جورج إلينيخينا الهدف الثاني في الدقيقة 47، ليضاعف صعوبة المهمة على باختاكور ويقرب الفريق السعودي من حسم النقاط الثلاث.

وحافظ الاتحاد على تقدمه حتى صافرة النهاية، محققاً انتصاره الثاني في البطولة القارية هذا الموسم، بعدما دخل المواجهة برصيد 4 نقاط من 4 مباريات. ورفع الفريق السعودي رصيده إلى 7 نقاط، معززاً آماله في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل، بينما تجمد رصيد باختاكور عند نقطتين، لتزداد صعوبة موقفه في البطولة. وجاء الانتصار ليعيد الثقة إلى الاتحاد قبل استكمال مشواره الآسيوي، بعدما نجح في الجمع بين البداية القوية والفاعلية الهجومية والانضباط الدفاعي.