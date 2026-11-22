تخوض الأندية السعودية الثلاثة، الهلال والأهلي والاتحاد، الاثنين، مواجهات مهمة ضمن الجولة الخامسة من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، وسط تباين في طموحاتها ومواقعها في جدول الترتيب، إذ يسعى الهلال إلى مواصلة مطاردة الصدارة عندما يحل ضيفاً على نيفتشي الأوزبكي، فيما يتطلع الأهلي إلى المحافظة على سجله الخالي من الهزائم أمام الشمال القطري، بينما يجد الاتحاد نفسه مطالباً باستعادة الانتصارات عندما يستقبل باختاكور الأوزبكي في جدة.

وتكتسب مباريات الجولة أهمية كبيرة مع بلوغ مرحلة الدوري منتصف مشوارها، واقتراب الفرق من الدخول في الحسابات الحاسمة للمراكز الثمانية المؤهلة إلى دور الـ16، في ظل المنافسة المحتدمة بين أندية منطقة الغرب.

ويحل الهلال ضيفاً على نيفتشي الأوزبكي في مدينة فرغانة، وهو يتطلع إلى تحقيق انتصاره الرابع في البطولة، ومواصلة الضغط على العين الإماراتي متصدر الترتيب.

ويدخل الفريق السعودي المواجهة محتلاً المركز الثاني برصيد تسع نقاط، جمعها من ثلاثة انتصارات وخسارة واحدة، وكان آخرها فوزه على شباب الأهلي الإماراتي بهدفين دون مقابل، ليؤكد استعادته التوازن عقب خسارته أمام الشمال القطري.

ويأمل الهلال في رفع رصيده إلى 12 نقطة، بما يمنحه فرصة تعزيز موقعه بين فرق المقدمة ومواصلة المنافسة على الصدارة، خصوصاً أن العين يتقدمه بفارق ثلاث نقاط.

ترونيكاو لحظة الوصول إلى الدوحة (النادي الأهلي)

ورغم الفوارق الفنية بين الفريقين، فإن الهلال يدرك أهمية التعامل بحذر مع منافسه الأوزبكي، الذي يخوض اللقاء مدفوعاً بحاجته إلى النقاط، بعدما اكتفى بجمع أربع نقاط من مبارياته الأربع الأولى، وضعته في المركز التاسع.

وكان نيفتشي قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على القوة الجوية العراقي بهدف دون مقابل، لكنه لم يحصد سوى نقطة واحدة في مبارياته الثلاث التالية، كان آخرها التعادل مع تراكتور الإيراني بهدفين لكل منهما.

وتصب الأرقام التاريخية في مصلحة الهلال، إذ لم يسبق لنيفتشي تحقيق أي انتصار أمام الأندية السعودية خلال ثماني مواجهات سابقة، فيما لم يخسر الهلال مباراته الأولى أمام أي فريق أوزبكي في البطولة القارية، بعدما حقق خمسة انتصارات وتعادلين في سبع مواجهات.

وستكون مواجهة الاثنين الأولى بين الهلال ونيفتشي، في وقت يسعى فيه الفريق السعودي إلى مواصلة رحلته نحو لقب قاري خامس، وتجاوز آثار خسارته في آخر مباراة خاضها خارج أرضه في البطولة.

وفي قطر، تتجه الأنظار إلى ملعب البيت بمدينة الخور، الذي يحتضن مواجهة الشمال والأهلي، في لقاء يحمل طابعاً خاصاً للنجم الجزائري رياض محرز، الذي سيكون على موعد مع مواجهة فريقه السابق الشمال، في واحدة من أبرز القصص المصاحبة للمباراة.

ويأمل الأهلي، حامل لقب النسختين الماضيتين، في المحافظة على سجله الخالي من الهزائم في النسخة الحالية، بعدما جمع ثماني نقاط من انتصارين وتعادلين، وضعته في المركز السادس بترتيب منطقة الغرب.

وكان الفريق السعودي قد تعادل سلبياً مع السد القطري في الجولة الماضية، لكنه يدخل المواجهة بمعنويات مرتفعة عقب انتصاره المحلي على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في نتيجة عززت ثقته قبل العودة إلى المنافسات القارية.

ويعوّل الأهلي على خبرته القارية وسجله المميز أمام الأندية القطرية، إذ لم يتعرض للخسارة في آخر 13 مباراة أمامها في دوري أبطال آسيا للنخبة، محققاً تسعة انتصارات وأربعة تعادلات.

في المقابل، يدخل الشمال المواجهة محتلاً المركز الثامن برصيد خمس نقاط، وهو يتطلع إلى تحقيق مفاجأة جديدة أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

التحضيرات الاتحادية على قدم وساق (نادي الاتحاد)

وكان الفريق القطري قد فرض نفسه رقماً صعباً أمام الأندية السعودية خلال النسخة الحالية، بعدما حقق فوزاً لافتاً على الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة، وسبق ذلك تعادله مع الاتحاد بهدف لمثله.

غير أن الشمال لم يتمكن من مواصلة نتائجه الإيجابية، بعدما خسر أمام الاستقلال الإيراني بهدف دون مقابل في الجولة الماضية، ليصبح مطالباً باستثمار عاملي الأرض والجمهور إذا أراد المحافظة على موقعه ضمن المراكز المؤهلة.

وسيمنح الفوز الفريق القطري فرصة التساوي مع الأهلي برصيد ثماني نقاط، ما يضاعف أهمية المواجهة بالنسبة إلى الطرفين، خصوصاً مع تقارب النقاط بين الفرق المتنافسة على بطاقات التأهل.

أما في جدة، فيستقبل الاتحاد نظيره باختاكور الأوزبكي على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية، في مواجهة لا تحتمل مزيداً من التعثر بالنسبة إلى الفريق السعودي، الذي يجد نفسه خارج المراكز الثمانية الأولى بعد أربع جولات.

ويحتل الاتحاد المركز العاشر برصيد أربع نقاط، بعدما تلقى خسارة ثقيلة أمام العين الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية، وهي النتيجة التي زادت الضغوط عليه قبل مواجهة باختاكور.

ويبحث الفريق السعودي عن انتصاره الأول على أرضه في النسخة الحالية، بعدما خسر المباراتين اللتين خاضهما أمام جماهيره، في مفارقة يسعى إلى تجاوزها لاستعادة حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقات دور الـ16.

جانب من تدريبات نفيتشي الأوزبكي (حسابه في فيسبوك)

ويملك الاتحاد أفضلية تاريخية أمام منافسه الأوزبكي، إذ لم يتعرض للخسارة في مواجهاتهما الأربع السابقة، محققاً ثلاثة انتصارات وتعادلاً واحداً، وهو سجل يأمل في تعزيزه بانتصار جديد يعيده إلى دائرة المنافسة.

وعلى الجانب الآخر، لا يبدو باختاكور في وضع أفضل، بعدما اكتفى بجمع نقطتين من مبارياته الأربع، ليحتل المركز الرابع عشر في ترتيب منطقة الغرب.

وكان الفريق الأوزبكي قد تعرض لخسارة قاسية أمام النصر السعودي بستة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية، ما يزيد حاجته إلى نتيجة إيجابية توقف تراجع نتائجه.

كما يعاني باختاكور من سجل سلبي خارج أرضه في البطولة، إذ لم يحقق أي انتصار في مبارياته الست الأخيرة بعيداً عن ملعبه، بعدما تعادل ثلاث مرات وخسر مثلها، في سلسلة تعود إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.