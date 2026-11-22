يواجه فريق نيوم اختبارين مهمين خلال 4 أيام، عندما يحل ضيفاً على الدحيل القطري، الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال الخليج، قبل أن يستقبل الاتحاد، الجمعة، في الدوري السعودي للمحترفين، وسط تحديات تتعلق بجاهزية اللاعبين بعد فترة توقف امتدت لنحو 12 يوماً، لم يخض خلالها الفريق أي مباراة ودية.

ويسعى الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب نيوم، إلى تجاوز تحديات العودة من التوقف الدولي، خصوصاً أن المواجهة الأولى ستكون أمام منافس مباشر على صدارة المجموعة الأولى في البطولة الخليجية، قبل الانتقال سريعاً إلى اختبار محلي صعب أمام الاتحاد.

وتكتسب مواجهة الدحيل أهمية مضاعفة، في ظل تقاسم نيوم صدارة المجموعة الأولى مع الفريق القطري والشباب العُماني، برصيد 6 نقاط لكل فريق، ما يجعل نتيجة المباراة مؤثرة في حسابات المنافسة على بطاقات التأهل إلى الأدوار المقبلة.

وكان غالتييه قد منح لاعبيه إجازة امتدت لنحو 12 يوماً خلال فترة التوقف الدولي، قبل استئناف التدريبات الجماعية استعداداً للمرحلة المقبلة، دون خوض أي مواجهة تجريبية، الأمر الذي يجعل لقاء الدحيل أول اختبار رسمي لقياس جاهزية الفريق البدنية والفنية بعد العودة.

وشهدت التدريبات عودة عدد من اللاعبين الدوليين عقب انتهاء مشاركاتهم مع منتخبات بلادهم، يتقدمهم اليوناني جورجيوس ماسوراس، والعاجي أمادو كوني، والسنغالي مالانغ سار، والفرنسي ناثان زيزي، إلى جانب الأردني مهند أبو طه، والسعودي عبد الملك العييري.

وتمنح عودة هذه العناصر الجهاز الفني خيارات إضافية قبل المواجهتين المرتقبتين، في وقت يسعى فيه غالتييه إلى تحقيق التوازن بين أهمية المنافسة على الصدارة الخليجية، وضرورة المحافظة على جاهزية لاعبيه قبل مواجهة الاتحاد.

وفي ملف الإصابات، تلقى الجهاز الفني دفعة إيجابية بعودة السعودي علاء حجي إلى الجاهزية، بعد تعافيه من الإصابة، ليصبح متاحاً للمشاركة وفق رؤية المدرب.

جانب من تحضيرات نيوم (نادي نيوم)

كما عاد عبد العزيز نور إلى التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية، مع مواصلة برنامجه التأهيلي والبدني، تمهيداً لاستعادة جاهزيته الكاملة والانتظام في المشاركة مع زملائه.

في المقابل، لا يزال الثلاثي الأرجنتيني فالنتين فادا، والعاجي أمادو كوني، والبولندي مارسين بولكا تحت المتابعة الطبية، حيث يخضعون للفحوصات والجلسات العلاجية، في انتظار اتضاح إمكانية عودتهم إلى التدريبات والمشاركة خلال الفترة المقبلة.

وتأتي المواجهتان في وقت يقدم فيه نيوم مستويات إيجابية منذ انطلاق الموسم، إذ يحتل المركز السادس في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 22 نقطة، جمعها من 7 انتصارات وتعادل واحد و4 خسائر، إلى جانب منافسته على صدارة مجموعته في دوري أبطال الخليج.

ويأمل الفريق في المحافظة على موقعه بين فرق المقدمة محلياً، ومواصلة المنافسة على التأهل خليجياً، خصوصاً أن المرحلة المقبلة تتطلب التعامل مع ضغط المباريات وتعدد الاستحقاقات، إلى جانب الاستفادة من عمق القائمة في ظل الإصابات وعودة اللاعبين الدوليين.

وتمثل مواجهة الدحيل فرصة لغالتييه للوقوف على المستوى الذي بلغه فريقه بعد فترة التوقف، قبل 3 أيام فقط من لقاء الاتحاد، الذي يشكِّل اختباراً جديداً لقدرة نيوم على مواصلة نتائجه الإيجابية أمام أحد أبرز المنافسين في الدوري السعودي.

وتضع هذه الظروف المدرب الفرنسي أمام مهمة إدارة جاهزية لاعبيه خلال فترة قصيرة، بما يضمن المحافظة على التوازن الفني والبدني للفريق، وتحقيق النتائج التي تعزز طموحاته في البطولتين.