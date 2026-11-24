قد يتجمع أشخاص يعيشون في بلدان مختلفة ولا يعرفون بعضهم بعضاً... في شجرة عائلة واحدة لم يرها أحد من قبل.
قرابات وراثية خفية
وقد كشف تحليل الحمض النووي عن قرابات وراثية خفية بين مئات المصابين بالخرف الجبهي الصدغي وأمراض العصبون الحركي في اكتشاف قد يساعد العلماء على تتبع الجينات المسببة لهذه الأمراض، وتسريع الوصول إلى أسرارها الوراثية.
وكشف باحثون عن مئات الروابط الوراثية الخفية بين أشخاص مصابين بأمراض عصبية تنكسية كان يُعتقد أنهم لا تربطهم صلة قرابة في اكتشاف قد يسرّع تحديد الجينات المسببة للمرض، ويفتح مسارات جديدة لفهم كيفية انتقال الاستعداد الوراثي عبر الأجيال، حتى عندما لا تظهر الإصابة لدى جميع أفراد العائلة.
الخرف الجبهي الصدغي ومرض العصبون الحركي
واعتمدت الدراسة على تحليل البيانات الجينية لـ3524 شخصاً مصابين بالخرف الجبهي الصدغي (FTD) Frontotemporal dementia أو مرض العصبون الحركي Motor neuron disease (MND) المعروف أيضاً بالتصلب الجانبي الضموري amyotrophic lateral sclerosis (ALS) من أستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة. واستخدم الباحثون تقنية تحليل القرابة الجينية غير المكتشفة سابقاً Cryptic relatedness analysis التي تسمح بتحديد الأشخاص الذين يشتركون في أجزاء من الحمض النووي (دي إن إيه) ورثوها عن أسلاف مشتركين، حتى إن لم تكن صلاتهم العائلية معروفة أو موثقة.
وأظهرت النتائج تحديد 793 زوجاً من الأشخاص تربطهم قرابة وراثية مع اكتشاف أكثر من 30 في المائة من هذه العلاقات للمرة الأولى. كما تمكن الباحثون من بناء 73 شجرة عائلة جينية جديدة لأشخاص لم يكن لديهم تفسير وراثي معروف لمرضهم؛ ما وفر مجموعات عائلية أكبر يمكن مقارنتها للكشف عن الجينات المرتبطة بالأمراض.
ونُشرت الدراسة في مجلة Brain في 25 سبتمبر (أيلول) 2026 بقيادة باحثين من معهد وعيادة الدماغ بجامعة ماكواري الأسترالية في محاولة للاستفادة من البيانات الجينية المتاحة للمرضى، وتوسيع نطاق البحث عن الأسباب الوراثية للأمراض العصبية التي يصعب تحديدها.
قرابات لا تكشفها سجلات العائلات التقليدية
وتكمن أهمية هذه الطريقة في أن الأمراض العصبية التي تظهر في مرحلة البلوغ، مثل التصلب الجانبي الضموري والخرف الجبهي الصدغي قد لا تكون قرائنها الوراثية واضحة في التاريخ العائلي. فبعض الأشخاص يحملون متغيرات جينية مرتبطة بالمرض دون أن تظهر عليهم الأعراض، في حين قد تكون معلومات الأقارب غير مكتملة أو قد لا يعرف أفراد العائلة أنهم ينتمون إلى سلالة واحدة بسبب تباعد الأجيال أو انقطاع التواصل بينهم.
وقد يؤدي ذلك إلى تصنيف حالات على أنها متفرقة أو غير وراثية رغم وجود صلة جينية بينها وبين حالات أخرى. ومن هنا، فإن إعادة بناء العلاقات العائلية اعتماداً على الحمض النووي (دي إن إيه) بدلاً من المعلومات التي يقدمها المرضى عن أقاربهم قد تكشف عن أنماط وراثية لم تكن ظاهرة أمام الباحثين.
وأوضح الباحث الرئيسي في الدراسة الدكتور ليندال هيندن، أن التاريخ العائلي لا يقدم دائماً الصورة الكاملة في مرض العصبون الحركي والخرف الجبهي الصدغي؛ إذ يمكن لأشخاص يبدون غير مرتبطين أن يحملوا أجزاءً من الحمض النووي ورثوها عن سلف مشترك. ويساعد جمع هؤلاء الأشخاص ضمن عائلات جينية في توفير معلومات أوسع للبحث عن أسباب المرض.
أشجار جينية جديدة توسّع فرص اكتشاف الطفرات
وتتيح أشجار العائلات الجينية التي أعاد الباحثون بناءها فرصة لمقارنة الحمض النووي بين أشخاص مصابين تجمعهم قرابة لم تكن معروفة سابقاً. فبدلاً من دراسة حالة واحدة بصورة منفصلة يمكن للعلماء تحليل أفراد عدة مصابين ينحدرون من سلف مشترك وملاحظة المناطق الجينية التي يتشاركونها؛ ما يساعد على تضييق نطاق البحث عن الطفرات المحتملة.
وقال الباحث المشارك البروفسور كيلي ويليامز، إن جمع المصابين ضمن عائلات جينية يتيح مقارنة المناطق التي ورثوها عن السلف نفسه وترتيب أجزاء الحمض النووي الأكثر احتمالاً لاحتواء الجينات المرتبطة بالمرض بدلاً من اقتصار البحث على شخص واحد.
ولم يقتصر التحليل على اكتشاف قرابات جديدة، بل امتد إلى تتبع الأصول المشتركة لبعض الطفرات المعروفة المرتبطة بمرض العصبون الحركي والخرف الجبهي الصدغي بما في ذلك جينا SOD1 وC9orf72. وكشف الباحثون عن شبكات من الأشخاص يحملون التغير الجيني نفسه يُعتقد أنهم ورثوه عن سلف مشترك رغم انتمائهم إلى عائلات تبدو منفصلة جغرافياً.
وتُعرف هذه الظاهرة باسم «تأثير المؤسس» Founder effect؛ إذ ينتشر متغير جيني معين بين مجموعة من الأشخاص بسبب انتقاله من سلف مشترك بدلاً من ظهوره بصورة مستقلة لدى كل شخص. وساعد تتبع هذه الروابط على ربط حالات متباعدة في أستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة؛ ما يعزز أهمية دراسة مجموعات المرضى عبر مناطق مختلفة.
المرض المتفرق ليس بالضرورة خالياً من الأسباب الوراثية
ومن النتائج اللافتة، أن التصنيفات الطبية التقليدية التي تميز بين الأمراض العائلية والحالات المتفرقة قد لا تعكس دائماً الصورة الجينية الحقيقية. فمن بين الأشخاص المصنفين سريرياً على أنهم مصابون بحالات متفرقة، وجد الباحثون أن نحو 16 في المائة من المصابين بالخرف الجبهي الصدغي و5.5 في المائة من المصابين بمرض العصبون الحركي كانت تربطهم قرابة جينية بمريض آخر ضمن مجموعة الدراسة.
كما وجدوا أن بعض الأشخاص المرتبطين وراثياً قد يحملون تشخيصات مختلفة؛ ما يشير إلى أن الخلفية الجينية المشتركة لا تؤدي بالضرورة إلى ظهور المرض نفسه لدى جميع الأفراد وأن عوامل أخرى قد تؤثر في طبيعة الأعراض ومسار المرض.
وتشير النتائج إلى أن إعادة بناء العائلات اعتماداً على الحمض النووي قد تساعد على الاستفادة بصورة أفضل من قواعد البيانات الطبية الموجودة وتسريع اكتشاف جينات جديدة مرتبطة بالأمراض العصبية التنكسية وتحسين فهم سبب ظهور المرض لدى بعض حاملي المتغيرات الجينية دون غيرهم. ورغم أن التقنية لا تمثل علاجاً بحد ذاتها، فإنها قد تمهد الطريق نحو فهم أكثر دقة للأمراض وتطوير استراتيجيات مستقبلية للتشخيص والبحث العلاجي.