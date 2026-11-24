جاء الحضور الجماهيري في مواجهة الاتحاد أمام باختاكور الأوزبكي، ضمن منافسات «دوري أبطال آسيا للنخبة»، دون مستوى التوقعات، بعدما بلغ نحو 15 ألف مشجع في ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، في مشهد لافت مقارنة بما اعتادت عليه مدرجات الفريق في المواجهات الكبرى والاستحقاقات القارية.

وكان الاتحاد بأمسِّ الحاجة إلى دعم جماهيره في هذه المواجهة، التي تمثل أحد أهم منعطفاته في البطولة الآسيوية، إلا أن الحضور المحدود أثار تساؤلات حول أسباب تراجع الإقبال الجماهيري، خصوصاً أن المدرج الاتحادي عُرف على مدار السنوات الماضية بكونه أحد أبرز مصادر قوة الفريق، وحضوره في مختلف الظروف، بما فيها الفترات الصعبة.

ورغم نجاح الاتحاد في تحقيق انتصار مهم أمام الفريق الأوزبكي، وتعزيز حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية، فإن المشهد الجماهيري فرض نفسه بوصفه أحد أبرز ملامح المواجهة، في ظل الفارق بين أهمية المباراة والحضور الذي شهدته المدرجات.

ويطرح هذا التراجع تساؤلات حول ارتباطه بمستويات الفريق ونتائجه خلال الفترة الماضية، أو وجود عوامل أخرى أسهمت في عزوف شريحة من الجماهير عن الحضور، دون أن تحسم المعطيات المتاحة أسباب هذا الغياب.

وبين أهمية مواصلة الاتحاد حصد النقاط قارياً، وحاجته إلى استعادة الكثافة الجماهيرية المعهودة، تبقى الاستحقاقات المقبلة اختباراً لعودة المدرج الاتحادي إلى حضوره المعتاد، بينما يظل السؤال قائماً: هل كان الحضور المحدود أمام باختاكور حالة عابرة أم مؤشراً يستدعي التوقف عنده؟.

بقيت الإشارة إلى أن فريق الاتحاد يحتل المرتبة الثامنة في ترتيب دور المجموعات لغرب نخبة آسيا برصيد 7 نقاط جمعها من 5 مباريات.