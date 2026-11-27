يعود القادسية مجدداً لمواصلة مشواره المحلي «الجمعة»، وذلك من خلال مواجهة الفيحاء ضمن الجولة 13 من الدوري السعودي للمحترفين في مباراة يهدف من خلالها للعودة إلى الصدارة مجدداً ولو بشكل مؤقت، قبل أن يلعب الهلال مواجهته ضد الاتفاق في الدمام السبت، حيث إن القادسية احتفظ بالوصافة مستفيداً من خسارة النصر في المباراة المؤجلة ضد الأهلي ليبقى متقدماً بفارق الأهداف قبل المواجهة المباشرة مع النصر في الرياض لفض الشراكة النقطية في الدوري مع انقضاء الثلث الأول منه.

وكان القادسية سجل أرقاماً مميزة في المشاركة الأولى له بدوري أبطال آسيا للنخبة، وبات الفريق السعودي الوحيد الذي لم يخسر مع انقضاء خمس جولات من النسخة القارية.

ولم يكتف القادسية بتحقيق الانتصارات في آخر جولتين، بل سجل خارج أرضه 10 أهداف في مرمى الغرافة القطري وشباب الأهلي الإماراتي، ليكون ثاني أقوى خط هجوم حتى الآن من بين 16 فريقاً من غرب آسيا، بعد أن سجل لاعبوه 14 هدفاً، وتعادل مع العين الإماراتي في قائمة الأقوى دفاعاً بعد أن تلقت شباكه 4 أهداف فقط.

وإضافة للقيمة النقطية التي اكتسبها من الفوز الكاسح على شباب أهلي دبي والتقدم في الترتيب إلى الوصافة، فقد عزز تفوق المشاركة السعودية على منافستها الإماراتية من خلال النقاط، لتبقى المشاركة السعودية من خلال نتائج ممثليها الخمسة هي الأولى في منطقة غرب آسيا والثانية في القارة كلها بعد اليابان.

وتغيّرت نظرة وطموحات القدساويين لهذه البطولة من الاكتفاء بتسجيل مشاركة مشرفة إلى الرغبة الجدية في المنافسة على اللقب، على أساس القيمة الفنية الكبيرة للفريق من نجوم محلين وأجانب على مستوى فني عال، ومدرب مميز وخبير وهو الآيرلندي بريندان رودجرز.

ويدعم رفع سقف الطموح للقدساويين احتمالات أن تستضيف المنطقة الشرقية الأدوار النهائية بنظام التجمع وحتى النهائي المقرر في الأول من مايو (أيار) من العام المقبل 2027، حيث إن القادسية ضمن بنسبة كبيرة العبور إلى الدور الثاني، وبات عليه أن يتخطى مباراتي خروج المغلوب في الدور المقبل، ثم يواصل للأدوار النهائية.

وأعلن كوين كاستليس الحارس البلجيكي العملاق للقادسية أنهم يسعون إلى المنافسة القوية على البطولات الأربع التي يشارك بها الفريق، بما فيها دوري أبطال آسيا للنخبة، إضافة إلى بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والسوبر السعودي، وكأس الملك.

تيجاني والجوير وفرحة بأحد الأهداف في المباراة الآسيوية الأخيرة (نادي القادسية)

وجاء حديث كاستليس الخاص لـ«الشرق الأوسط» بعد الفوز الذي تحقق في دبي على شباب الأهلي ليوجه رسالة للجميع مفادها أن القادسية تجاوز فكرة المشاركة الشرفية إلى المنافسة.

ويرى المدرب رودجرز أن فريقه قادر على صنع منجز ملهم في كل البطولات التي يشارك بها بفضل وجود مجموعة من النجوم والأسماء المحلية والأجنبية التي تقود الفريق، مشيراً إلى أنهم يفكرون للذهاب بعيداً والسعي إلى تحقيق منجز.

ويملك رودجرز شجاعة كبيرة في التدوير بين اللاعبين، ومنح كثيراً من الأسماء الشابة فرصاً ليكونوا دعامة لنجوم الخبرة بقيادة النجم الإسباني ناتشو فيرنانديز.

على الصعيد الفردي واصل النجم المكسيكي جوليان كينونيس تألقه على الصعيد القاري، بعد أن اعتلى صدارة الهدافين في مجموعة الغرب، بعد أن سجل 6 أهداف في المباريات الخمس التي خاضها الفريق، كان آخرها تسجيل هدفين في شباك شباب الأهلي.

وأكد النجم الذي فاز بلقب هداف الدوري السعودي في النسخة الماضية قدرته على تحقيق مجد شخصي له ولفريقه بنيل لقب هداف البطولة القارية في ظل النهج الهجومي الذي يلعب به المدرب في المباريات جميعها.

كما أن اللاعب الهولندي رايندرز أظهر قدرات كبيرة في قيادة خط الوسط وتسجيل الأهداف، بل إنه يمثل التهديد الأكبر لكينونيس لخطف لقب الهداف منه، نظراً إلى إمكانياته التهديفية التي يظهرها حينما يتقدم لمساندة الهجوم، حيث سجل هدفين أيضاً في شباك الفريق الإماراتي، بل ونال جائزة أفضل لاعب؛ ليؤكد أنه من الأوراق الفاعلة للقادسية.

وحتى مع غياب الهدّاف الإيطالي ريتيغي لم يظهر أي أثر، بل منح ذلك المدرب فرصة للزج بأسماء شابة، من أبرزهم محمد سنغاري، فيما يملك المدرب بنكاً من البدلاء في كل المراكز.