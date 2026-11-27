مصادر لـ«الشرق الأوسط»: غياب صورة مدرب الأهلي عن التصاميم «سياسة إعلامية»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5346281-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
مصادر لـ«الشرق الأوسط»: غياب صورة مدرب الأهلي عن التصاميم «سياسة إعلامية»
البرتغالي مارينو بوسيتش مدرب فريق الأهلي (الشرق الأوسط)
كشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن غياب صورة البرتغالي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي، عن التصميم الخاص بالإعلان عن المؤتمر الصحافي، يأتي ضمن سياسة إعلامية جديدة تتجه شركة النادي إلى اعتمادها، ولا يرتبط بمستقبل المدرب مع الفريق.
وأوضحت المصادر أن السياسة الإعلامية الجديدة تتمثل في عدم إدراج صورة المدرب في التصاميم الخاصة بالإعلان عن المؤتمرات الصحافية، والاكتفاء بصورة قاعة المؤتمر وموعد انعقاده، مشيرة إلى أن هذه الآلية ستُعتمد مستقبلاً، بغض النظر عن هوية المدرب الذي يتولى القيادة الفنية للفريق.
وأكدت المصادر أن الدافع وراء اتخاذ هذا القرار يعود إلى كثافة التعليقات السلبية المصاحبة للمنشورات التي تتضمن صورة المدرب، وهو ما لا يتوافق مع التوجهات الإعلامية والتجارية لشركة النادي، خصوصاً في ظل وجود شعارات عدد من الشركات الراعية ضمن تلك التصاميم.
وشددت المصادر على أن الخطوة تأتي في إطار تنظيم المحتوى الإعلامي ومراعاة المصالح التجارية للشركة وشركائها، ولا تحمل أي دلالات تتعلق بمستقبل الجهاز الفني الحالي.
انتقد ميتشيل سانشيز، المدير الفني لفريق أياكس أمستردام، قرار منع حضور جماهير الفريق الضيف في مباراة (الكلاسيكو الهولندي) المقررة، الأحد، ضد فينورد روتردام.
«الشرق الأوسط» (أمستردام)
مصادر لـ«الشرق الأوسط»: غياب صورة مدرب الأهلي عن التصاميم «سياسة إعلامية»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5346281-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
مصادر لـ«الشرق الأوسط»: غياب صورة مدرب الأهلي عن التصاميم «سياسة إعلامية»
البرتغالي مارينو بوسيتش مدرب فريق الأهلي (الشرق الأوسط)
كشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن غياب صورة البرتغالي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي، عن التصميم الخاص بالإعلان عن المؤتمر الصحافي، يأتي ضمن سياسة إعلامية جديدة تتجه شركة النادي إلى اعتمادها، ولا يرتبط بمستقبل المدرب مع الفريق.
وأوضحت المصادر أن السياسة الإعلامية الجديدة تتمثل في عدم إدراج صورة المدرب في التصاميم الخاصة بالإعلان عن المؤتمرات الصحافية، والاكتفاء بصورة قاعة المؤتمر وموعد انعقاده، مشيرة إلى أن هذه الآلية ستُعتمد مستقبلاً، بغض النظر عن هوية المدرب الذي يتولى القيادة الفنية للفريق.
وأكدت المصادر أن الدافع وراء اتخاذ هذا القرار يعود إلى كثافة التعليقات السلبية المصاحبة للمنشورات التي تتضمن صورة المدرب، وهو ما لا يتوافق مع التوجهات الإعلامية والتجارية لشركة النادي، خصوصاً في ظل وجود شعارات عدد من الشركات الراعية ضمن تلك التصاميم.
وشددت المصادر على أن الخطوة تأتي في إطار تنظيم المحتوى الإعلامي ومراعاة المصالح التجارية للشركة وشركائها، ولا تحمل أي دلالات تتعلق بمستقبل الجهاز الفني الحالي.
هل يملك القادسية طاقة المنافسة على الجبهات كلها؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5346180-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%9F
جماهير القادسية وضعت بصمتها مع الفريق هذا الموسم (نادي القادسية)
يعود القادسية مجدداً لمواصلة مشواره المحلي «الجمعة»، وذلك من خلال مواجهة الفيحاء ضمن الجولة 13 من الدوري السعودي للمحترفين في مباراة يهدف من خلالها للعودة إلى الصدارة مجدداً ولو بشكل مؤقت، قبل أن يلعب الهلال مواجهته ضد الاتفاق في الدمام السبت، حيث إن القادسية احتفظ بالوصافة مستفيداً من خسارة النصر في المباراة المؤجلة ضد الأهلي ليبقى متقدماً بفارق الأهداف قبل المواجهة المباشرة مع النصر في الرياض لفض الشراكة النقطية في الدوري مع انقضاء الثلث الأول منه.
وكان القادسية سجل أرقاماً مميزة في المشاركة الأولى له بدوري أبطال آسيا للنخبة، وبات الفريق السعودي الوحيد الذي لم يخسر مع انقضاء خمس جولات من النسخة القارية.
ولم يكتف القادسية بتحقيق الانتصارات في آخر جولتين، بل سجل خارج أرضه 10 أهداف في مرمى الغرافة القطري وشباب الأهلي الإماراتي، ليكون ثاني أقوى خط هجوم حتى الآن من بين 16 فريقاً من غرب آسيا، بعد أن سجل لاعبوه 14 هدفاً، وتعادل مع العين الإماراتي في قائمة الأقوى دفاعاً بعد أن تلقت شباكه 4 أهداف فقط.
وإضافة للقيمة النقطية التي اكتسبها من الفوز الكاسح على شباب أهلي دبي والتقدم في الترتيب إلى الوصافة، فقد عزز تفوق المشاركة السعودية على منافستها الإماراتية من خلال النقاط، لتبقى المشاركة السعودية من خلال نتائج ممثليها الخمسة هي الأولى في منطقة غرب آسيا والثانية في القارة كلها بعد اليابان.
وتغيّرت نظرة وطموحات القدساويين لهذه البطولة من الاكتفاء بتسجيل مشاركة مشرفة إلى الرغبة الجدية في المنافسة على اللقب، على أساس القيمة الفنية الكبيرة للفريق من نجوم محلين وأجانب على مستوى فني عال، ومدرب مميز وخبير وهو الآيرلندي بريندان رودجرز.
ويدعم رفع سقف الطموح للقدساويين احتمالات أن تستضيف المنطقة الشرقية الأدوار النهائية بنظام التجمع وحتى النهائي المقرر في الأول من مايو (أيار) من العام المقبل 2027، حيث إن القادسية ضمن بنسبة كبيرة العبور إلى الدور الثاني، وبات عليه أن يتخطى مباراتي خروج المغلوب في الدور المقبل، ثم يواصل للأدوار النهائية.
وأعلن كوين كاستليس الحارس البلجيكي العملاق للقادسية أنهم يسعون إلى المنافسة القوية على البطولات الأربع التي يشارك بها الفريق، بما فيها دوري أبطال آسيا للنخبة، إضافة إلى بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والسوبر السعودي، وكأس الملك.
وجاء حديث كاستليس الخاص لـ«الشرق الأوسط» بعد الفوز الذي تحقق في دبي على شباب الأهلي ليوجه رسالة للجميع مفادها أن القادسية تجاوز فكرة المشاركة الشرفية إلى المنافسة.
ويرى المدرب رودجرز أن فريقه قادر على صنع منجز ملهم في كل البطولات التي يشارك بها بفضل وجود مجموعة من النجوم والأسماء المحلية والأجنبية التي تقود الفريق، مشيراً إلى أنهم يفكرون للذهاب بعيداً والسعي إلى تحقيق منجز.
ويملك رودجرز شجاعة كبيرة في التدوير بين اللاعبين، ومنح كثيراً من الأسماء الشابة فرصاً ليكونوا دعامة لنجوم الخبرة بقيادة النجم الإسباني ناتشو فيرنانديز.
على الصعيد الفردي واصل النجم المكسيكي جوليان كينونيس تألقه على الصعيد القاري، بعد أن اعتلى صدارة الهدافين في مجموعة الغرب، بعد أن سجل 6 أهداف في المباريات الخمس التي خاضها الفريق، كان آخرها تسجيل هدفين في شباك شباب الأهلي.
وأكد النجم الذي فاز بلقب هداف الدوري السعودي في النسخة الماضية قدرته على تحقيق مجد شخصي له ولفريقه بنيل لقب هداف البطولة القارية في ظل النهج الهجومي الذي يلعب به المدرب في المباريات جميعها.
كما أن اللاعب الهولندي رايندرز أظهر قدرات كبيرة في قيادة خط الوسط وتسجيل الأهداف، بل إنه يمثل التهديد الأكبر لكينونيس لخطف لقب الهداف منه، نظراً إلى إمكانياته التهديفية التي يظهرها حينما يتقدم لمساندة الهجوم، حيث سجل هدفين أيضاً في شباك الفريق الإماراتي، بل ونال جائزة أفضل لاعب؛ ليؤكد أنه من الأوراق الفاعلة للقادسية.
وحتى مع غياب الهدّاف الإيطالي ريتيغي لم يظهر أي أثر، بل منح ذلك المدرب فرصة للزج بأسماء شابة، من أبرزهم محمد سنغاري، فيما يملك المدرب بنكاً من البدلاء في كل المراكز.
الاتحاد يختبر صلابة نيوم... والقادسية يستدرج الفيحاء
الألماني فيسينغ خلال قيادته تدريبات الاتحاد الأخيرة (نادي الاتحاد)
يتطلع فريق الاتحاد إلى استعادة نغمة انتصاراته في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك عندما يستضيف نظيره نيوم على ملعب «مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية» بجدة الجمعة ضمن الجولة الـ13 من البطولة، فيما يسعى القادسية إلى استثمار توهجه القاري حينما يلاقي الفيحاء في الدمام، في حين يستضيف الخلود نظيره الخليج بمدينة بريدة.
في جدة، سيكون الاتحاد أمام اختبار لا يخلو من الصعوبة عندما يواجه نيوم، ويتطلع عبره إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور وتحقيق انتصار يمنحه دفعة معنوية في مشواره بالدوري.
ويدرك الاتحاد أهمية النقاط الثلاث إذا ما أراد التقدم خطوة نحو دائرة المنافسة، حيث يحتل الفريق حالياً المركز الـ5 برصيد 24 نقطة وبفارق 6 نقاط عن المتصدر، مع امتلاكه مباراة مؤجلة، كما هي الحال للهلال أيضاً متصدر الترتيب.
وعاد الاتحاد بعد فترة التوقف بنتيجة إيجابية تمثلت في انتصاره على باختاكور الأوزبكي، بعد أن سجل نتائج سلبية قبل فترة التوقف بتعادله أمام أبها، ثم خسارته من العين الإماراتي في «بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة».
وسيكون الفريق الذي يقوده الألماني ينس فيسينغ مطالباً بالفاعلية الهجومية أمام نيوم، الذي يتطلع بدوره إلى الخروج بنتيجة إيجابية من أمام الاتحاد، وتأكيد قدرته على مقارعة الفرق الكبيرة في الدوري السعودي.
وتمثل مواجهة الاتحاد فرصة مثالية لنيوم لإظهار قدراته التنافسية، خصوصاً أن الخروج بنتيجة إيجابية من جدة سيمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة في المباريات المقبلة.
ويتطلع نيوم صاحب المركز الـ6 برصيد 22 نقطة لاستعادة نغمة انتصاراته بعد خسارته في «البطولة الخليجية» أمام الدحيل القطري بنتيجة 3 - 2 قبل أيام قليلة، وهو ما يتوجب على الفرنسي غالتييه مدرب الفريق إدراكه، خصوصاً أن الاتحاد يتقدم عليه بفارق نقطتين؛ مما يعني أن ثمن الانتصار سيكون تقدماً في لائحة الترتيب.
وفي الدمام، يستضيف القادسية نظيره الفيحاء على ملعب نادي الاتفاق، وسط معنويات مرتفعة يعيشها الفريق بعد انتصاره العريض على شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة 5 - 1 في دبي، ضمن منافسات «دوري أبطال آسيا للنخبة».
ويقدم القادسية مستويات لافتة في مشاركته القارية؛ إذ حافظ على سجله الخالي من الهزائم بعد مرور 5 جولات، ورفع رصيده إلى 11 نقطة، بعدما حقق انتصارين متتاليين خارج أرضه أمام الغرافة القطري وشباب الأهلي الإماراتي، سجل خلالهما 10 أهداف، مقابل هدف وحيد استقبلته شباكه.
ويتطلع الفريق، الذي يقوده المدرب الآيرلندي بريندان رودجرز، إلى نقل تألقه القاري إلى المنافسات المحلية، خصوصاً في ظل الطموحات الكبيرة التي يعيشها القادسية هذا الموسم، ورغبته في المنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها.
ويمتلك القادسية 28 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر الهلال؛ مما يعني أن انتصاره على الفيحاء سيقوده إلى الصعود لصدارة الترتيب بصورة مؤقتة، وهو الأمر الذي يتطلع إليه الفريق في ظل امتلاكه ترسانة من النجوم والأسماء المميزة القادرة على ترجيح كفته، خصوصاً أن القادسية سجل قبل فترة التوقف انتصاراً كبيراً على الرياض بنتيجة 6 - 0 .
ورغم الحالة الفنية المميزة التي يعيشها القادسية، فإن مواجهة الفيحاء تتطلب حضوراً ذهنياً كبيراً، خصوصاً مع قصر الفترة الزمنية بين المواجهتين القارية والمحلية، وما يصاحب ذلك من تحديات بدنية قد تدفع بالجهاز الفني إلى إجراء بعض التغييرات على قائمته.
أما الفيحاء، فيتطلع إلى الحد من الخطورة الهجومية لمضيفه، والخروج بنتيجة إيجابية من الدمام، في مواجهة سيكون فيها الانضباط الدفاعي واستثمار الفرص الهجومية من أبرز مفاتيح الفريق لتحقيق مبتغاه.
الفيحاء الآتي من انتصار ثمين على غريمه التقليدي، عقب فوزه على الفيصلي في ديربي سدير بنتيجة 4 - 1، يتطلع إلى الخروج بنتيجة إيجابية؛ وإن كانت نقطة التعادل، من أمام القادسية.
وفي بريدة، يلتقي الخلود نظيره الخليج على ملعب «مدينة الملك عبد الله الرياضية»، في مواجهة يسعى من خلالها الفريقان إلى تعزيز رصيديهما النقطي وتحسين موقعيهما في لائحة الترتيب.
الخلود؛ الذي تعرض لخسارة كبيرة قبل فترة التوقف أمام النصر بنتيجة 5 - 3، يأمل تحسين نتائجه سريعاً والنهوض مجدداً وتحقيق فوز ثمين يعزز من تقدمه في لائحة الترتيب؛ إذ يمتلك الفريق حالياً 12 نقطة في المركز الـ11.
ويتطلع الخلود إلى فرض إيقاعه على المواجهة منذ بدايتها، فيما يأمل الخليج إظهار قدراته الهجومية والخروج بنتيجة تعزز طموحاته في المنافسات المحلية.
الخليج بدوره سجل فوزاً ثميناً وعريضاً قبل فترة التوقف أمام الحزم بنتيجة 4 - 2، لكن ذلك لن يكون كافياً في مواجهة هذا المساء؛ إذ يتعين عليه بذل مزيد من الجهد إذا ما أراد العودة بالنقاط الثلاث.