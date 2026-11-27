يتطلع فريق الاتحاد إلى استعادة نغمة انتصاراته في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك عندما يستضيف نظيره نيوم على ملعب «مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية» بجدة الجمعة ضمن الجولة الـ13 من البطولة، فيما يسعى القادسية إلى استثمار توهجه القاري حينما يلاقي الفيحاء في الدمام، في حين يستضيف الخلود نظيره الخليج بمدينة بريدة.

في جدة، سيكون الاتحاد أمام اختبار لا يخلو من الصعوبة عندما يواجه نيوم، ويتطلع عبره إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور وتحقيق انتصار يمنحه دفعة معنوية في مشواره بالدوري.

ويدرك الاتحاد أهمية النقاط الثلاث إذا ما أراد التقدم خطوة نحو دائرة المنافسة، حيث يحتل الفريق حالياً المركز الـ5 برصيد 24 نقطة وبفارق 6 نقاط عن المتصدر، مع امتلاكه مباراة مؤجلة، كما هي الحال للهلال أيضاً متصدر الترتيب.

وعاد الاتحاد بعد فترة التوقف بنتيجة إيجابية تمثلت في انتصاره على باختاكور الأوزبكي، بعد أن سجل نتائج سلبية قبل فترة التوقف بتعادله أمام أبها، ثم خسارته من العين الإماراتي في «بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة».

وسيكون الفريق الذي يقوده الألماني ينس فيسينغ مطالباً بالفاعلية الهجومية أمام نيوم، الذي يتطلع بدوره إلى الخروج بنتيجة إيجابية من أمام الاتحاد، وتأكيد قدرته على مقارعة الفرق الكبيرة في الدوري السعودي.

وتمثل مواجهة الاتحاد فرصة مثالية لنيوم لإظهار قدراته التنافسية، خصوصاً أن الخروج بنتيجة إيجابية من جدة سيمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة في المباريات المقبلة.

ويتطلع نيوم صاحب المركز الـ6 برصيد 22 نقطة لاستعادة نغمة انتصاراته بعد خسارته في «البطولة الخليجية» أمام الدحيل القطري بنتيجة 3 - 2 قبل أيام قليلة، وهو ما يتوجب على الفرنسي غالتييه مدرب الفريق إدراكه، خصوصاً أن الاتحاد يتقدم عليه بفارق نقطتين؛ مما يعني أن ثمن الانتصار سيكون تقدماً في لائحة الترتيب.

وفي الدمام، يستضيف القادسية نظيره الفيحاء على ملعب نادي الاتفاق، وسط معنويات مرتفعة يعيشها الفريق بعد انتصاره العريض على شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة 5 - 1 في دبي، ضمن منافسات «دوري أبطال آسيا للنخبة».

ويقدم القادسية مستويات لافتة في مشاركته القارية؛ إذ حافظ على سجله الخالي من الهزائم بعد مرور 5 جولات، ورفع رصيده إلى 11 نقطة، بعدما حقق انتصارين متتاليين خارج أرضه أمام الغرافة القطري وشباب الأهلي الإماراتي، سجل خلالهما 10 أهداف، مقابل هدف وحيد استقبلته شباكه.

ويتطلع الفريق، الذي يقوده المدرب الآيرلندي بريندان رودجرز، إلى نقل تألقه القاري إلى المنافسات المحلية، خصوصاً في ظل الطموحات الكبيرة التي يعيشها القادسية هذا الموسم، ورغبته في المنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها.

سعيد بنر حمة أحد أبرز أوراق نيوم على أرض الميدان (نادي نيوم)

ويمتلك القادسية 28 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر الهلال؛ مما يعني أن انتصاره على الفيحاء سيقوده إلى الصعود لصدارة الترتيب بصورة مؤقتة، وهو الأمر الذي يتطلع إليه الفريق في ظل امتلاكه ترسانة من النجوم والأسماء المميزة القادرة على ترجيح كفته، خصوصاً أن القادسية سجل قبل فترة التوقف انتصاراً كبيراً على الرياض بنتيجة 6 - 0 .

ورغم الحالة الفنية المميزة التي يعيشها القادسية، فإن مواجهة الفيحاء تتطلب حضوراً ذهنياً كبيراً، خصوصاً مع قصر الفترة الزمنية بين المواجهتين القارية والمحلية، وما يصاحب ذلك من تحديات بدنية قد تدفع بالجهاز الفني إلى إجراء بعض التغييرات على قائمته.

أما الفيحاء، فيتطلع إلى الحد من الخطورة الهجومية لمضيفه، والخروج بنتيجة إيجابية من الدمام، في مواجهة سيكون فيها الانضباط الدفاعي واستثمار الفرص الهجومية من أبرز مفاتيح الفريق لتحقيق مبتغاه.

الفيحاء الآتي من انتصار ثمين على غريمه التقليدي، عقب فوزه على الفيصلي في ديربي سدير بنتيجة 4 - 1، يتطلع إلى الخروج بنتيجة إيجابية؛ وإن كانت نقطة التعادل، من أمام القادسية.

وفي بريدة، يلتقي الخلود نظيره الخليج على ملعب «مدينة الملك عبد الله الرياضية»، في مواجهة يسعى من خلالها الفريقان إلى تعزيز رصيديهما النقطي وتحسين موقعيهما في لائحة الترتيب.

الخلود؛ الذي تعرض لخسارة كبيرة قبل فترة التوقف أمام النصر بنتيجة 5 - 3، يأمل تحسين نتائجه سريعاً والنهوض مجدداً وتحقيق فوز ثمين يعزز من تقدمه في لائحة الترتيب؛ إذ يمتلك الفريق حالياً 12 نقطة في المركز الـ11.

ويتطلع الخلود إلى فرض إيقاعه على المواجهة منذ بدايتها، فيما يأمل الخليج إظهار قدراته الهجومية والخروج بنتيجة تعزز طموحاته في المنافسات المحلية.

الخليج بدوره سجل فوزاً ثميناً وعريضاً قبل فترة التوقف أمام الحزم بنتيجة 4 - 2، لكن ذلك لن يكون كافياً في مواجهة هذا المساء؛ إذ يتعين عليه بذل مزيد من الجهد إذا ما أراد العودة بالنقاط الثلاث.