أبدى البرتغالي برونو لاج، مدرب الدرعية، أسفه على إهدار فريقه العديد من الفرص خلال مواجهة الفيصلي، التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وقال لاج، في المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: «من الصعب الحديث في مثل هذه المواقف، كرة القدم عاقبتنا اليوم بعدما أهدرنا العديد من الفرص، إلى جانب تألق حارس مرمى الفيصلي. تحدثت مع اللاعبين عن ذلك، وفي المقابل، الفيصلي فريق محترم للغاية».

وعن أداء كلايتون والتغييرات التي أجراها خلال المواجهة، أوضح المدرب البرتغالي: «قدّم كلايتون مستوى رائعاً رغم عودته أخيراً من المشاركة مع منتخب بلاده، وهو اللاعب الوحيد الذي يجيد اللعب في جميع المراكز الهجومية، فيما أشركنا مشاري النمر لإضفاء مزيد من الحيوية على الفريق، وجاء استبدال الفرحان بناءً على طلبه، إذ كانت المرة الأولى التي يلعب فيها 90 دقيقة، لذا أشركنا المالكي بدلاً منه».

وحول تراجع أداء فريقه، ومنح الفيصلي المساحات لصناعة الخطورة، قال: «أتفهم ذلك، فعندما نستحوذ على الكرة يجب ألا نفقدها بسهولة، وعلينا أن نُحسن تدويرها بما يمكّننا من تشكيل الخطورة على مرمى المنافس».

بدوره، أبدى محمد دحمان، مدرب الفيصلي، رضاه عن ردة فعل لاعبيه خلال المواجهة، مشيراً إلى أن فريقه يملك هامشاً أكبر للتطور خلال المرحلة المقبلة.

وقال دحمان، في المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: «كانت مباراة مجنونة بسيناريو غير متوقع، ارتكبنا عدداً من الأخطاء، ونجحنا في تصحيحها خلال الشوط الثاني، وأشكر اللاعبين على ردة فعلهم».

وأضاف: «توليت مهمة تدريب الفريق منذ فترة قصيرة، لكنني لست جديداً على النادي. لدينا بعض الأخطاء، إلا أننا نملك هامشاً أكبر للتطور».

وعن النهج الفني للفريق، أوضح دحمان: «كان المدرب السابق يعتمد على الكرات العرضية، وواصلنا العمل على هذا الأسلوب، فيما انصبّ تركيزنا خلال الأيام القليلة الماضية على الجوانب النفسية للاعبين».