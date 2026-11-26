رفض الفيصلي الخروج خاسراً من أمام ضيفه الدرعية، وأدرك تعادلاً مثيراً 2 - 2 اليوم في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة 13 من الدوري السعودي للمحترفين.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الدرعية بهدفين نظيفين حملا توقيع كلايتون دياندي في الدقيقتين الثامنة والثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
غير أن لاعبي الفيصلي انتفضوا في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيل أصحاب الأرض هدفين بواسطة ألكسندر ميندي وثيو بونجوندا في الدقيقتين 71 و89 على الترتيب.
بتلك النتيجة، رفع الفيصلي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع عشر، متأخراً بفارق 5 نقاط عن الدرعية، الذي يوجد في المركز التاسع.