شدد البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الفيحاء على أهمية مواجهة القادسية ضمن الجولة 13 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أن «المباراة صعبة للغاية أمام فريق منافس ويملك لاعبين مميزين سواء محليين أو لاعبين أجانب».
وأشار البرازيلي إلى أن القادسية يعد من أفضل فرق الدوري، وأن مواجهته تتطلب أعلى درجات التركيز والانتباه طوال المباراة. وأوضح كاريلي أن فترة التوقف كانت فرصة مهمة للعمل، رغم غياب خمسة لاعبين لارتباطهم بالمنتخبات الوطنية، مبيناً أن التحضيرات ركزت على التفاصيل التكتيكية والتنظيم الدفاعي والخروج من ضغط المنافس. وأشار إلى أهمية التكيف مع أرضية الملعب، مؤكداً ثقته الكبيرة في قدرة لاعبيه على تقديم أداء مميز وتحقيق نتيجة إيجابية.