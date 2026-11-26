سيشارك القائد والنجم السابق للمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة اعتزال مواطنه كارلوس تيفيز، المقررة في 20 ديسمبر (كانون الأول)، في بوينس آيرس، وفق ما أعلن لاعب مانشستر سيتي السابق، معرباً عن أمله في أن يلبّي البرتغالي كريستيانو رونالدو الدعوة أيضاً.

ولوّح تيفيس (42 عاماً)، خلال مقابلة مع قناة «تي واي سي سبورتس»، بإمكانية مشاركة النجم البرتغالي في المباراة التي ستقام على ملعب «لا بومبونيرا»، معقل بوكا جونيورز، النادي الذي تدرج في صفوفه، وأنهى مسيرته فيه، في يونيو (حزيران) 2022.

وفي حال تأكدت مشاركة القائد السابق للمنتخب البرتغالي (41 عاماً)، فستكون المرة الأولى التي يلعب فيها النجمان اللذان تنافسا لسنوات على لقب أفضل لاعب في العالم، ضمن الفريق ذاته.

وسجّل ميسي (39 عاماً) هدفه الأخير مع منتخب الأرجنتين في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، خلال الفوز الودّي على بنين 3-0 في آخر مباراة دولية له.

ولعب تيفيز، المهاجم السابق لبوكا جونيورز، ومانشستر يونايتد حيث كان زميلاً لرونالدو، ومانشستر سيتي، ويوفنتوس الإيطالي، إلى جانب ميسي في مناسبات عدة، أبرزها خلال كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، وكوبا أميركا 2011.

ومن المقرر أن يشارك في المباراة أيضاً عدد من أساطير كرة القدم، بينهم حارس المرمى الإيطالي السابق جانلويجي بوفون، ولاعب الوسط الأرجنتيني السابق خوان رومان ريكيلمي، والمدافع الإنجليزي السابق ريو فرديناند.

وكان تيفيز، الملقب بـ«الأباتشي»، أعلن اعتزاله رسمياً في يونيو 2022 بعد أشهر قليلة من رحيله عن بوكا جونيورز، حيث أحرز معه كأس ليبرتادوريس وكأس الإنتركونتيننتال عام 2003.

وبعد اعتزاله، اتجه إلى التدريب وتولى الإشراف على عدد من الأندية الأرجنتينية، بينها إنديبنديينتي دي أفيانيدا وروزاريو سنترال.

من جهته، سيخوض ميسي مباراة ودية أخرى في الأرجنتين، ولكن هذه المرة مع ناديه إنتر ميامي الأميركي أمام ريفر بلايت، في 19 يناير، في بوينس آيرس.