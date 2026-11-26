أشاد المغربي جمال السلامي، مدرب الفتح، بالأداء الذي قدّمه لاعبوه أمام الرياض في الدوري السعودي، مؤكداً أن الانتصار جاء ثمرة للعمل الذي قامت به المجموعة خلال فترة التوقف، متطلعاً إلى أن يشكل هذا الفوز نقطة انطلاق نحو تحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة.

وقال السلامي، في المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: «الفضل أولاً وأخيراً يعود إلى اللاعبين الذين بذلوا جهداً كبيراً واستحقوا الفوز. أعتقد أن مجريات اللقاء كانت في صالحنا، ونجحنا في التسجيل رغم قدرتنا على إحراز مزيد من الأهداف، أمام فريق يضم لاعبين متمرسين يمتلكون الخبرة والفاعلية».

وعن أهمية الهدف الذي سجّله مراد باتنا، قال مدرب الفتح: «نجحنا عن طريق باتنا في تسجيل هدف منحنا انتعاشاً ودفعة معنوية كبيرة، وأتمنى أن يكون اللاعبون الذين لم يظهروا بالمستوى المطلوب أكثر جاهزية في المباراة المقبلة».

وفي حديثه عن اللعب على الملعب الذي احتضن المواجهة «ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء»، أشار السلامي إلى القيمة التاريخية التي يمثلها الملعب للنادي، قائلاً: «هذا الملعب يحمل تاريخاً كبيراً للفتح، وإذا كنا سنواصل تحقيق الانتصارات وحصد النقاط الثلاث، فإنني أتمنى الاستمرار في اللعب عليه».

بدوره، أبدى ماوريسيو دولاك، مدرب فريق الرياض، استياءه من تكرار الأخطاء التي تكلّف فريقه خسارة المباريات، مشيراً إلى أن فقدان التركيز في إحدى لحظات المواجهة أمام الفتح كان السبب في الخروج دون نقاط، رغم التكافؤ الذي شهدته المباراة على الصعيدين الفني والإحصائي.

وقال دولاك، في المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: «خضنا مباراة متكافئة تماماً، وفي رأيي كانت المواجهة متقاربة للغاية، سواء على مستوى الإحصائيات أو مجريات اللعب داخل أرض الملعب، لكن التفاصيل الصغيرة كلّفتنا المباراة مجدداً، رغم أنني عملت كثيراً مع الفريق على معالجة هذه الجزئيات الدقيقة».

وأضاف مدرب الرياض: «مرة أخرى نستقبل هدفاً نتيجة فقدان التركيز في إحدى لحظات اللقاء، لتكون هذه التفاصيل الصغيرة السبب في خسارتنا المباراة».