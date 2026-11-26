قال آرثر باباس، مدرب نادي الاتفاق السعودي لكرة القدم، إن فريقه سيلعب بنهجه وطريقته التي اعتادها، وإنه لن يغير ذلك من أجل أي مباراة.

وأضاف باباس، في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة الهلال: «سنخوض المباراة بعقليتنا ونطبق أفكارنا وندخل بأسلوبنا، ولن نغير شيئاً من أجل الخصم. نحترم كل حالات ومراحل اللعب، وسنفكر في كل الحالات بكل عقلية ومنطقية». وتابع: «سيكون تحدياً جديداً، ونتطلع إلى خوضه بطريقة جيدة».

وأشار إلى الجانب الجماهيري وطموحات أنصار ناديه بالقول: «جماهيرنا تود رؤيتنا منتصرين وغير مترددين في لعبنا. أوجّه الدعوة إلى الجماهير للحضور والمساندة لدعم اللاعبين. إذا كان الملعب مليئاً باللون الأخضر، فبالتأكيد سيكون ذلك دفعة كبيرة لهم».

وأضاف: «نحترم كل المنافسين، ونعتقد أننا سنسبب لهم المشكلات، ولدينا لاعبون شبان مميزون يمتلكون مهارات مختلفة».

وبشأن المدة التي تولى فيها المسؤولية مع الفريق ولم يتفوق خلالها الاتفاق على الهلال، قال: «من الصعب أن أتحدث عن السنوات الماضية التي لم ينتصر فيها الفريق، لكن الأكيد أن الجميع كان يود تقديم كل ما لديه».