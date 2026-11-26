أكد الألماني توماس ليتش، مدرب الشباب، أن الانتصار الذي حققه فريقه أمام أبها، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، لم يكن سهلاً، مشيداً بالمستوى الذي قدمه المنافس، رغم وجوده في المركز الأخير بجدول الترتيب.

وقال ليتش، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «البعض توقع فوزنا بالنظر إلى وجود أبها في المركز الأخير، لكن المنافس قدم مباراة كبيرة، وسبق له التعادل أمام الاتحاد».

واعترف المدرب الألماني بأن فريقه لم يظهر بالصورة المطلوبة خلال الدقائق الأولى من المواجهة، مضيفاً: «لم نظهر بالشكل المطلوب في أول 20 دقيقة، لكننا استعدنا توازننا ونجحنا في تسجيل هدف».

وعن إلغاء أحد أهداف فريقه، قال ليتش: «كان بإمكاننا حسم المباراة، لكن هدفاً لنا أُلغي، ونحن نحترم قرار الحكم».

وأشار مدرب الشباب إلى افتقاد فريقه خدمات البلجيكي يانيك كاراسكو بسبب الإصابة، قبل أن يختتم حديثه بالإشادة بأداء لاعبيه.

بدوره، قال تيو بيريجا، مدرب أبها، إنه راضٍ عن الأداء الذي قدمه لاعبوه رغم الخسارة أمام الشباب، مشيراً إلى أن فريقه كان الطرف الأفضل خلال الشوط الأول من المواجهة.

وقال بيريجا، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «نبارك للشباب تحقيق الفوز، وكنا الطرف الأفضل في الشوط الأول، كما قدمنا شوطاً ثانياً جيداً، ولا ألوم لاعبينا على الخسارة، وتركيزنا الآن ينصب على المباراة المقبلة».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن تأثير إلغاء ركلة الجزاء التي احتُسبت لفريقه على مجريات المواجهة، قال مدرب أبها: «كان الحكم في موقع جيد لرؤية الحالة، قبل العودة إلى تقنية الفيديو، ولا أستطيع التعليق على القرار قبل مشاهدة اللقطة مجدداً».