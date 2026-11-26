شارك محمد محزري لاعب الهلال، في تدريبات فريقه الجماعية مساء الخميس، ليصبح جاهزاً للمشاركة في لقاء الاتفاق، بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.

وكان محزري قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في معسكر المنتخب السعودي بالعاصمة القطرية الدوحة، خلال فترة التوقف الدولي الماضي، بعدما شعر بآلام في العضلة الخلفية للفخذ، ما دفع الجهاز الفني للأخضر إلى استبعاده من المعسكر حينها، قبل أن تكشف الفحوصات الطبية حاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوع.

وفي سياق متصل، شارك سلطان مندش، لاعب الهلال، في الجزء الأول من الحصة التدريبية للفريق، قبل أن يكمل برنامجه التأهيلي.

وتعود إصابة مندش إلى معسكر المنتخب السعودي في العاصمة القطرية الدوحة، خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ شعر اللاعب بآلام في العضلة الخلفية للفخذ في أثناء إحدى الحصص التدريبية يوم 15 نوفمبر، ولم يتمكن من إكمال المران، قبل أن تؤكد الفحوصات الطبية تعرضه لإصابة عضلية تستلزم برنامجاً علاجياً وتأهيلياً يتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام.

وفي الشأن نفسه، أعلن نادي الهلال تعرض لاعبه نواف الحبشي لإصابة في الكتف، وحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي، يمتد من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.