تتجه الأنظار، الجمعة، صوب منافسات مهرجان كؤوس ولي العهد، الذي ينظمه نادي سباقات الخيل ضمن الحفل الـ33، ويتضمن 12 شوطاً، بجوائز مالية إجمالية تبلغ 3 ملايين و425 ألف ريال، يتصدرها سباقا كأس ولي العهد للإنتاج المحلي وكأس ولي العهد المصنف، اللذان يستقطبان 36 جواداً أساسياً، بجوائز إجمالية تبلغ 2.5 مليون ريال.

وينطلق الشوط العاشر، المخصص لكأس ولي العهد للإنتاج المحلي «الفئة الأولى محلياً»، بمشاركة 16 جواداً من أعمار 3 سنوات فأكثر، تتنافس على مسافة 2400 متر رملي، بجوائز تبلغ مليون ريال، يحصل الفائز بالمركز الأول على 500 ألف ريال منها.

ويتصدر الجواد «ونعمين»، لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، التصنيف الفني للمشاركين بـ104 نقاط، بعدما حقق 6 انتصارات في 12 مشاركة، بينها 3 انتصارات متتالية في أحدث مشاركاته، فيما يأتي الجواد «تحزيم»، للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، بتصنيف 103 نقاط، وسجل يتضمن 10 انتصارات في 20 مشاركة. ويشارك أيضاً الجواد «بدر السماوي»، لعبد الإله عبد العزيز الموسى، بتصنيف 100 نقطة، إلى جانب «وكيد» و«من مثلها» لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، و«يمكن» للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز.

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ويمثل أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز 5 جياد في الشوط، مقابل 3 جياد للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز. وتتواصل المنافسات عند الساعة 9:05 مساءً بإقامة الشوط الحادي عشر، المخصص لكأس ولي العهد المصنف، بمشاركة 20 جواداً أساسياً، إضافة إلى جواد احتياطي، من أعمار 3 سنوات فأكثر، تتنافس على مسافة 2400 متر رملي، بجوائز تبلغ مليوناً و500 ألف ريال، منها 750 ألف ريال للفائز بالمركز الأول. ويتصدر الجواد «جاك دارسي»، للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، التصنيف الفني للمشاركين بـ110 نقاط، يليه الجواد «صياح»، لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، بـ108 نقاط، الذي حقق 8 انتصارات في 15 مشاركة، بينها 4 انتصارات متتالية في أحدث مشاركاته.

الحفل الـ33 يتضمن 12 شوطاً بجوائز مالية تبلغ 3 ملايين و425 ألف ريال (الشرق الأوسط)



وتضم قائمة المنافسين أيضاً الجواد «ووتن صن»، للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، بتصنيف 101 نقطة، الذي حقق 8 انتصارات في 36 مشاركة، و«محشوم»، للشيخ عبد الله حمود المالك الصباح، بتصنيف 92 نقطة، وسجل يتضمن 3 انتصارات في 7 مشاركات. ويشهد الحفل كذلك إقامة كأس الاتحاد الأوروبي عند الساعة السابعة مساءً، على مسافة 1600 متر، وكأس إمارة منطقة الرياض عند الساعة 7:55 مساءً، على مسافة 1400 متر، بجوائز تبلغ 150 ألف ريال لكل منهما. كما يتضمن البرنامج إقامة السباق التحضيري لكأس الملك فيصل عند الساعة 7:25 مساءً، على مسافة 1600 متر، فيما تختتم المنافسات عند الساعة 9:35 مساءً بالسباق التحضيري لكأس الملك سعود على مسافة 1800 متر، بجوائز تبلغ 120 ألف ريال لكل منهما. وتنطلق منافسات الحفل عند الساعة 4:05 عصراً، بشوط الخيل العربية مفتوح الدرجات، على مسافة 1200 متر، وبجوائز تبلغ 120 ألف ريال.