فرض فرسان وفارسات السعودية سيطرتهم المطلقة على منصات التتويج في اليوم الافتتاحي للنسخة السادسة من بطولة «قفز السعودية» لقفز الحواجز، والتي انطلقت منافساتها الخميس على أرض ميدان «قفز السعودية» بالجنادرية في العاصمة الرياض، وذلك باكتساحهم المراكز الأولى في جميع أشواط اليوم الأول، واستحواذهم على 16 مركزاً من أصل 18 مركزاً متاحاً، وسط مشاركة واسعة بلغت 267 فارساً وفارسة يمثلون 16 دولة.

واختتم الفارس السعودي الأولمبي عبد الله الشربتلي تألق فرسان السعودية بحسمه لقب الشوط السادس والرئيسي لفئة ثلاث النجوم (على مرحلتين ضد الزمن - ارتفاع 140 سم)؛ إذ تمكن من إنهاء الجولتين دون أخطاء، بزمن إجمالي بلغ «78.39 ثانية» بواقع «55.15 ثانية» للمرحلة الأولى، و«23.24 ثانية» للمرحلة الثانية.

وجاء الفارس خالد البطي في المركز الثاني دون أخطاء، بزمن إجمالي بلغ «81.60 ثانية» منها «23.64 ثانية» للمرحلة الثانية، في حين حل الفارس خالد الهادي ثالثاً دون أخطاء، بزمن إجمالي بلغ «82.20 ثانية» منها «24.25 ثانية» للمرحلة الثانية.

وكانت الفارسة السعودية فنون الحميدان قد استهلت حصاد الذهب السعودي بتحقيقها المركز الأول في الشوط الأول (السرعة ضد الزمن) لفئة النجمة الواحدة (ارتفاع 115 سم)، بعد أن أنهت الجولة دون أخطاء، بزمن بلغ «49.48 ثانية»، تلاها الفارس عبد الله الأهدل ثانياً دون أخطاء، بزمن «49.88 ثانية»، ثم الفارس عبد الله اليماني ثالثاً دون أخطاء، بزمن «50.01 ثانية».

تألق لافت للفارسات السعوديات في بطولة «قفز السعودية» (الشرق الأوسط)

وفي الشوط الثاني (السرعة ضد الزمن) المخصص لفئة الشباب (ارتفاع 125 سم)، واصل الفرسان السعوديون حضورهم بحصد المراكز الثلاثة الأولى؛ إذ تُوّج الفارس عمر العريج بالمركز الأول دون أخطاء، بزمن «60.54 ثانية»، وجاء الفارس سعود الرشيد ثانياً دون أخطاء، بزمن «60.99 ثانية»، وحل الفارس عثمان باكرمان ثالثاً دون أخطاء، بزمن «61.69 ثانية».

وشهد الشوط الثالث لفئة تحت 25 عاماً (ارتفاع 130 سم) منافسة متقاربة حسمها الفارس خالد الهادي لصالحه، محققاً المركز الأول دون أخطاء، بزمن «65.49 ثانية»، بفارق أجزاء من الثانية عن صاحب المركز الثاني الفارس نواف النصبان (65.54 ثانية) دون أخطاء، في حين نال الفارس عبد الرحمن النمر المركز الثالث دون أخطاء، بزمن «73.79 ثانية».

وفي منافسات الشوط الرابع لفئة النجمة الواحدة (الجولة الصغرى - ارتفاع 100 سم) بنظام المرحلتين، انتزع الفارس يزيد عقيلي الصدارة دون أخطاء، بزمن إجمالي بلغ «57.14 ثانية»، في حين سجلت الفارسة فنون الحميدان حضورها الثاني على منصة التتويج بحصولها على المركز الثاني دون أخطاء، بزمن «59.86 ثانية»، وجاء الفارس محمد حسن الهادي ثالثاً دون أخطاء، بزمن «61.80 ثانية».

أما في شوط فئة ثلاث النجوم (الجولة المتوسطة - ارتفاع 130 سم) بنظام المرحلتين، فقد تُوّج بلقبه الفارس السعودي حسن الهادي دون أخطاء، بزمن إجمالي بلغ «24.63 ثانية»، وحل الفارس السعودي عبد الرحمن البلادي ثانياً دون أخطاء، بزمن «25.06 ثانية»، في حين جاء الفارس الجزائري عبد القادر بياضة في المركز الثالث دون أخطاء، بزمن «26.21 ثانية».

يُذكر أن منافسات الأسبوع الأول تأتي ضمن البطولات المعتمدة من الاتحاد الدولي للفروسية (FEI) وأشواطها المؤهلة لنهائيات كأس العالم، وتستمر على مدار ثلاثة أسابيع بإجمالي 66 شوطاً ومجموع جوائز يتجاوز 3.4 مليون ريال، وتصاحبها قرية ترفيهية متكاملة تستقبل الزوار يومياً من الساعة الرابعة عصراً حتى الثانية عشرة منتصف الليل.