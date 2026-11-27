أعرب ماركو روزه، المدير الفني لفريق بورنموث الإنجليزي لكرة القدم، عن دعمه لطموحات ناديه في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

وحقق بورنموث عودة مذهلة بعشرة لاعبين أمام مضيّفه سيلتا فيغو الإسباني، مما منح الفريق انتصاره العاشر على التوالي بمختلف المسابقات، وهو رقم قياسي في تاريخ النادي.

ورغم تلقي بافودي دياكيتيه، لاعب بورنموث، بطاقة حمراء مبكرة، نجح الفريق الملقب بـ«حبات الكرز» في قلب النتيجة والفوز بنتيجة 2/ 1 بإسبانيا، ليحافظ على بدايته المثالية في مشاركته الأوروبية الأولى.

ومنح ياغو أسباس التقدم لسيلتا فيغو، قبل أن يطرد بافودي دياكيتيه في الدقيقة 23 بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد (فار)، وفي الشوط الثاني أحرز ألفارو رودريغيز والبديل ريان هدفين قلبا بهما موازين المباراة.

ووضع هذا التحول المثير بورنموث في صدارة ترتيب الدوري الأوروبي برصيد 15 نقطة، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، ليصبح الفريق الثالث فقط في التاريخ الذي يفوز بأول خمس مباريات له في البطولات الأوروبية الكبرى، بعد فريقَي نوريمبيرغ الألماني (موسم 1961/ 1962)، وأرارات يريفان السوفياتي (موسم 1972/ 1973).

وفي تصريحات لشبكة «تي إن تي سبورتس» عقب المباراة، قال روزه: «من حق الجميع أن يحلموا. عندما تشارك في بطولة كهذه، فأنت تطمح لتحقيق أفضل النتائج الممكنة، لكننا ندرك أن الطريق لا يزال طويلاً، وأن هناك الكثير من المباريات بانتظارنا».

وأضاف المدرب الألماني: «هدفنا الآن هو إنهاء المرحلة ضمن المراكز الثمانية الأولى، لتجنب خوض المزيد من المباريات، وهو أمر مهم بالنسبة لنا كنادٍ يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز».

واختتم روزه تصريحاته قائلاً: «بعد ذلك سوف نرى ما سيحدث، خطوة بخطوة. من الجيد في وضعنا الحالي أن نتحلى بالتواضع، وأن نواصل العمل الجاد».

ويواجه روزه الآن تحدياً آخر يتطلب تعافياً سريعاً؛ إذ يسافر بورنموث، صاحب المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى العاصمة البريطانية لندن، لمواجهة مضيّفه فولهام، الأحد، في المسابقة العريقة.

ومع اقترابه بفارق 4 نقاط فقط عن صاحب المركز الثاني، يطمح بورنموث لمواصلة زخمه القوي في المسابقة المحلية.