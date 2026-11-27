مايكل أوليسيه لاعب بايرن ميونيخ ينضم لقائمة المصابين (أ.ف.ب)

واصلت لعنة الإصابات مطاردتها لنجوم فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، الذي يعاني نقصاً حادّاً في خط هجومه.

وانضم النجم الفرنسي مايكل أوليسيه للهداف الإنجليزي المخضرم هاري كين في قائمة مصابي الفريق البافاري، وذلك قبل المواجهة المرتقبة السبت أمام هامبورغ، ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وأكد البلجيكي فينسن كومباني، مدرب بايرن، يوم الجمعة، أن أوليسيه سيغيب عن المباراة المقبلة، مشيراً إلى أن «كل الاحتمالات الأخرى تظل مفتوحة» بشأن عودته.

وكان أوليسيه قد تعرّض لكدمة في قدمه خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 أمام كولن الأسبوع الماضي بـ«بوندسليغا»، ما أدى إلى غيابه عن مواجهة ليل الفرنسي ببطولة دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، والتي خسرها الفريق بنتيجة 1-2؛ حيث كانت هذه هي الهزيمة الأولى له هذا الموسم بمختلف المسابقات.

أما هاري كين فتعرّض هو الآخر لإصابة في المباراة ذاتها أمام كولن، وخضع على أثرها لجراحة لعلاج تمزق في أربطة الكاحل الأيسر، ومن المتوقع أن يغيب النجم الفائز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام عن الملاعب لعدة أشهر.

وفي ظل هذه الظروف، اضطر كومباني للاعتماد على لاعب الوسط كونراد لايمر -الذي يتميز بالنزعة القتالية، ولا يلعب عادةً في الخط الأمامي- مهاجماً أساسياً أمام ليل، لكن التجربة لم تكلل بالنجاح.

وقال كومباني تعليقاً على زيادة قائمة المصابين في فريقه: «نحن نواجه واقعاً صعباً، إذ يغيب عن تشكيلتنا لاعبون سجلوا ما مجموعه 130 هدفاً».

من ناحية أخرى، ربما تشهد مباراة الفريق ضد هامبورغ عودة كل من جمال موسيالا والكولومبي لويس دياز.

وشارك موسيالا بديلاً في مناسبتين منذ تعافيه من إصابة عضلية، علماً بأن النجم الألماني كان أيضاً تحت المراقبة الطبية بسبب حالة صحية تُسبب له نوبات تشنجية، فيما عاد دياز للمشاركة بديلاً أمام ليل، بعد غياب دام شهراً بسبب إصابة عضلية.

كما خضع النجم المغربي الدولي إسماعيل صيباري لجراحة من أجل علاج تمزق في أربطة الكاحل الأيمن هذا الشهر، في حين يواصل المهاجم سيرغ غنابري التعافي من إصابة في عضلة الفخذ اليسرى.

كما يفتقد بايرن أيضاً خدمات حارس مرماه المحنك مانويل نوير بداعي الإصابة.

وتابع كومباني: «لدينا 4 مباريات في غضون 9 أيام، إذا احتسبنا مباراة الأربعاء. يتعين علينا الاستعانة بكامل عناصر الفريق، فهذا هو واقعنا الحالي. كل الاحتمالات واردة، لكن التوقعات تظل كما هي».

وبعد مرور 10 جولات على انطلاق الموسم الحالي، يحتل بايرن المركز الثاني في ترتيب «بوندسليغا» بفارق نقطتين خلف غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، علماً بأن كلا الفريقين لم يتعرضا لأي هزيمة في المسابقة حتى الآن.

ومن المقرر أن يستضيف دورتموند فريق باير ليفركوزن، في قمة مباريات المرحلة الـ11 بـ«بوندسليغا»، الأحد.