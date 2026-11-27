تتطلع الفارسة الجزائرية مليسا عمريش (24 عاماً) إلى تحقيق المركز الأول في منافسات فئة تحت 25 عاماً، ضمن النسخة السادسة من بطولة «قفز السعودية» لقفز الحواجز، التي تقام في ميدان الجنادرية بالرياض.

وتخوض عمريش مشاركتها الأولى في البطولة، بعدما حضرت النسخة الماضية برفقة المنتخب الجزائري دون المشاركة في المنافسات.

وأبدت الفارسة الجزائرية رضاها عن المركز الذي حققته في انطلاقة المنافسات، مشيرة إلى أن طموحها يتمثل في الفوز بأحد الأشواط المقبلة ضمن فئتها، في ظل مشاركة نخبة من الفرسان من مختلف الفئات العمرية.

وتطرقت عمريش إلى التغييرات التي شهدها مقر البطولة مقارنة بالنسخة الماضية، خصوصاً توسعة الإسطبلات، مشيرة إلى تخصيص خانتين لجوادهـا بدلاً من واحدة نظراً لحجمه الكبير.

وأكدت الفارسة الجزائرية رغبتها في مواصلة المشاركة في البطولة خلال المواسم المقبلة، وإدراجها ضمن أجندتها التنافسية.