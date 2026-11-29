كشفت إرشادات غذائية جديدة صادرة عن الكلية الأميركية للطب الرياضي، عن أهمية تناول كميات كافية من الحمض الأميني «الليوسين» للحفاظ على الكتلة العضلية، وتعزيز نمو العضلات، وقدرتها على التعافي مع التقدم في العمر.

وتهدف الإرشادات إلى مساعدة كبار السن؛ خصوصاً الذين يمارسون الرياضة بانتظام، على اتباع نظام غذائي يدعم الأداء البدني ويحافظ على الصحة العامة.

وقالت الدكتورة لورا كروسكال، مديرة مركز التغذية بجامعة نيفادا الأميركية في لاس فيغاس، والمشاركة في إعداد الورقة العلمية التي استندت إليها الإرشادات، إن العضلات تصبح أقل استجابة للبروتين والتمارين الرياضية مع التقدم في العمر، في ظاهرة تُعرف باسم «مقاومة البناء العضلي»، حسب مجلة «Prevention» الأميركية.

وأضافت أن الأشخاص في الستينات والسبعينات من العمر قد يحتاجون إلى كميات أكبر من البروتين، لتحفيز بناء العضلات بالقدر نفسه الذي يتحقق لدى الأشخاص الأصغر سناً.

ويُعد «الليوسين» أحد الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي لا يستطيع الجسم إنتاجها بنفسه، لذا يجب الحصول عليه من الغذاء. وتشمل أبرز مصادره اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والصويا، بالإضافة إلى اللوز والعدس والفاصوليا البيضاء وبذور السمسم واليقطين.

ويؤدي الليوسين دوراً أساسياً في تحفيز تصنيع البروتين العضلي، ما يعزز نمو العضلات وتعافيها؛ خصوصاً عند الجمع بين التغذية المتوازنة وممارسة تمارين المقاومة.

وتزداد أهمية هذا الحمض الأميني مع التقدم في العمر؛ إذ يفقد الأشخاص بعد سن الخمسين ما بين 0.5 و1 في المائة من كتلتهم العضلية سنوياً، وفقاً للإرشادات. ويرتبط هذا الفقدان بزيادة مخاطر السقوط والكسور، وتراجع القدرة على الحركة والاستقلالية.

وتوصي الإرشادات بتناول ما بين 1 و1.2 غرام من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم يومياً، على أن ترتفع الكمية إلى 1.5 غرام عند ممارسة تدريبات مكثفة، مع توزيع البروتين بالتساوي على الوجبات طوال اليوم، بواقع 0.4 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم في الوجبة الواحدة.

أما «الليوسين»، فتوصي الإرشادات بتناول ما بين 2.5 و3 غرامات منه في كل وجبة. ويمكن الاقتراب من هذه الكمية بتناول حصص مناسبة من الدجاج، أو الأسماك، أو اللحوم قليلة الدهون، أو الزبادي اليوناني، أو الجبن القريش، أو البيض.

البروتين وحده لا يكفي

وشددت الإرشادات على أن البروتين وحده لا يكفي للحفاظ على صحة العضلات؛ إذ توفر الكربوهيدرات الطاقة اللازمة للنشاط البدني، بينما تدعم الدهون إنتاج الهرمونات وامتصاص بعض الفيتامينات.

وأوصت بأن تشكل الكربوهيدرات ما بين 45 و65 في المائة من إجمالي السعرات الحرارية اليومية، والدهون ما بين 20 و35 في المائة، مع التركيز على تناول الحبوب الكاملة والخضراوات والفواكه ومصادر الدهون غير المشبعة.

كما أكدت أهمية الحصول على كميات كافية من فيتامين «د» والكالسيوم والمغنيسيوم لدعم صحة العضلات والعظام، وفيتامين «ب 12» الضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء، فضلاً عن تنويع الأطعمة للحصول على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف.

وشملت التوصيات أيضاً الحرص على تناول كميات كافية من السوائل بانتظام؛ خصوصاً أن الإحساس بالعطش يتراجع مع التقدم في العمر، ما يزيد من خطر الإصابة بالجفاف.

وأكدت الإرشادات ضرورة الجمع بين التغذية المتوازنة وممارسة تمارين المقاومة بانتظام، والحصول على ما بين 7 و9 ساعات من النوم يومياً، إلى جانب تخصيص فترات للراحة والحد من التوتر، بما يعزز تعافي العضلات، ويساعد كبار السن على الاحتفاظ بقوتهم البدنية وقدرتهم على الحركة على المدى الطويل.