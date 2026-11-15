ما أفضل وقت لتناول التمر لمد الجسم بالطاقة وتحسين الهضم؟

يمكن لتناول التمر أن يساعدك في عملية الهضم والحصول على الطاقة، إذ يوفر التمر الكربوهيدرات اللازمة لمد الجسم بالطاقة والألياف التي تدعم حركة الأمعاء، وفق ما ذكره موقع «هيلث» المعني بأخبار الصحة والتغذية.

متى يجب تناول التمر لزيادة الطاقة؟

يعد التمر خياراً مثالياً لزيادة الطاقة بسرعة بفضل محتواه العالي من الكربوهيدرات (نحو 5 - 18 غراماً لكل تمرة، اعتماداً على الحجم والنوع)، ويأتي معظمها من السكريات الطبيعية. وتتحلل السكريات بسرعة أكبر من الكربوهيدرات الأخرى، مثل النشويات أو الألياف، مما يوفر للجسم وقوداً سريعاً.

وللحصول على انتعاش عام، يوصي أخصائيو التغذية بتناول التمر بين الوجبات، فقد يساعد ذلك في التغلب على انخفاض الطاقة الذي يحدث بعد مرور مدة على تناول الطعام.

لكن، إذا كنت تعتمد على التمر لتعزيز أدائك للتمرين الرياضة، فسوف ترغب في تناول التمر كوجبة خفيفة قبل البدء في ممارسة الرياضة. أيضاً، يعد تناول التمر بعد الانتهاء من التمرين خياراً ذكياً، حيث إن الكربوهيدرات الموجودة فيه تساعد على تعزيز التعافي وتجديد الجليكوجين في العضلات، خاصة عندما تقترن بالبروتين.

متى تأكل التمر لتحسين الهضم؟

يعد تناول التمر طريقة أمراً مفيداً لدعم الهضم الصحي، لأنه يحتوي على مركبات مقاومة للالتهابات إلى جانب كمية قوية من الألياف. وتساعد الألياف على تنظيم حركات الأمعاء، ووجدت دراسة أجريت عام 2025 أن الألياف الموجودة في التمر قد تساعد في تعزيز نمو البكتيريا المفيدة للأمعاء، وهي عامل مهم في صحة الجهاز الهضمي.

ولم تحدد الأبحاث وقتاً محدداً من اليوم للاستمتاع بالتمر لما له من فوائد على الجهاز الهضمي. لكن، يظل تناول التمر بين الوجبات خياراً ذكياً، لأن الألياف التي يحتوي عليها تساعد في الحفاظ على «إيقاع هضمي ثابت» طوال اليوم، وفق «هيلث»، و«يسمح هذا التباعد لجهازك الهضمي بالاستفادة من الألياف باستمرار».

ويوصي الخبراء بإقران أكل التمر مع شرب الماء أو سائل آخر لمساعدة الألياف على التحرك بسلاسة عبر الجهاز الهضمي.