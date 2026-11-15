عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:6 دقيقه
صحتك

ما أفضل وقت لتناول التمر لمد الجسم بالطاقة وتحسين الهضم؟

تناول التمر يساعد في الهضم والحصول على الطاقة (بيكسباي)
تناول التمر يساعد في الهضم والحصول على الطاقة (بيكسباي)
TT
TT

ما أفضل وقت لتناول التمر لمد الجسم بالطاقة وتحسين الهضم؟

تناول التمر يساعد في الهضم والحصول على الطاقة (بيكسباي)
تناول التمر يساعد في الهضم والحصول على الطاقة (بيكسباي)

يمكن لتناول التمر أن يساعدك في عملية الهضم والحصول على الطاقة، إذ يوفر التمر الكربوهيدرات اللازمة لمد الجسم بالطاقة والألياف التي تدعم حركة الأمعاء، وفق ما ذكره موقع «هيلث» المعني بأخبار الصحة والتغذية.

متى يجب تناول التمر لزيادة الطاقة؟

يعد التمر خياراً مثالياً لزيادة الطاقة بسرعة بفضل محتواه العالي من الكربوهيدرات (نحو 5 - 18 غراماً لكل تمرة، اعتماداً على الحجم والنوع)، ويأتي معظمها من السكريات الطبيعية. وتتحلل السكريات بسرعة أكبر من الكربوهيدرات الأخرى، مثل النشويات أو الألياف، مما يوفر للجسم وقوداً سريعاً.

وللحصول على انتعاش عام، يوصي أخصائيو التغذية بتناول التمر بين الوجبات، فقد يساعد ذلك في التغلب على انخفاض الطاقة الذي يحدث بعد مرور مدة على تناول الطعام.

لكن، إذا كنت تعتمد على التمر لتعزيز أدائك للتمرين الرياضة، فسوف ترغب في تناول التمر كوجبة خفيفة قبل البدء في ممارسة الرياضة. أيضاً، يعد تناول التمر بعد الانتهاء من التمرين خياراً ذكياً، حيث إن الكربوهيدرات الموجودة فيه تساعد على تعزيز التعافي وتجديد الجليكوجين في العضلات، خاصة عندما تقترن بالبروتين.

متى تأكل التمر لتحسين الهضم؟

يعد تناول التمر طريقة أمراً مفيداً لدعم الهضم الصحي، لأنه يحتوي على مركبات مقاومة للالتهابات إلى جانب كمية قوية من الألياف. وتساعد الألياف على تنظيم حركات الأمعاء، ووجدت دراسة أجريت عام 2025 أن الألياف الموجودة في التمر قد تساعد في تعزيز نمو البكتيريا المفيدة للأمعاء، وهي عامل مهم في صحة الجهاز الهضمي.

ولم تحدد الأبحاث وقتاً محدداً من اليوم للاستمتاع بالتمر لما له من فوائد على الجهاز الهضمي. لكن، يظل تناول التمر بين الوجبات خياراً ذكياً، لأن الألياف التي يحتوي عليها تساعد في الحفاظ على «إيقاع هضمي ثابت» طوال اليوم، وفق «هيلث»، و«يسمح هذا التباعد لجهازك الهضمي بالاستفادة من الألياف باستمرار».

ويوصي الخبراء بإقران أكل التمر مع شرب الماء أو سائل آخر لمساعدة الألياف على التحرك بسلاسة عبر الجهاز الهضمي.

اقرأ أيضاً

التين والتمر مصدران للألياف يمكن إدخالهما في الوجبات اليومية بكميات معتدلة (بيكسلز)

التين والتمر... كيف تتناولهما لزيادة الألياف في غذائك؟

يُنصح مرضى السكري بالانتباه إلى كمية التمر المتناولة أكثر من التركيز على نوعه (بيكسلز)

أي أنواع التمر أنسب لمرضى السكري؟

التمر (بكسلز)

هل تناول التمر يؤثر على التهاب البروستاتا؟

مواضيع
التغذية الصحة

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل قد يضر كبدك

صحتك تناول الوجبات الخفيفة في ساعات الليل المتأخرة قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض الكبد (بيكسلز)

تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل قد يضر كبدك

حذرت دراسة علمية حديثة من أن تناول الوجبات الخفيفة في ساعات الليل المتأخرة، خاصة قبل النوم مباشرة، قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض الكبد.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك طريقة تحضير البيض قد تلعب دوراً في تأثيره على صحة القلب وضغط الدم (بيكسلز)
صحتك

البيض المسلوق أم المخفوق... أيهما أفضل لضغط الدم؟

يُعد البيض من الأطعمة الغنية بالبروتين والعناصر الغذائية المهمة، لكن طريقة تحضيره والإضافات المستخدمة معه قد تلعب دوراً في تأثيره على صحة القلب وضغط الدم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك بعض الإضافات قد تكون أكثر فائدة من غيرها عند وضعها فوق عجينة البيتزا (رويترز)
صحتك

أفضل 6 إضافات للبيتزا قد تحسّن مستويات السكر في الدم

إن اختيار إضافات للبيتزا تزيد من محتواها من الألياف والبروتين والعناصر الغذائية المفيدة الأخرى، يمكن أن يجعل منها وجبة أكثر توازناً.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك قد يؤثر السهر في عطلة نهاية الأسبوع على صحة القلب والأوعية الدموية (رويترز)
صحتك

عادات قد تفعلها في عطلة نهاية الأسبوع تشكل خطراً على قلبك

مع حلول عطلة نهاية الأسبوع، يحرص كثيرون على الاستمتاع بأوقات الراحة بعيدًا عن ضغوط العمل والالتزامات اليومية، فيسهرون لساعات متأخرة، وينامون حتى وقت الظهيرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك تناول الألبان ضروري من أجل الحصول على المغذيات الأساسية للجسم (جامعة ساري)
صحتك

البدائل النباتية للألبان... هل توفر احتياجات الجسم الغذائية؟

كشفت دراسة جديدة أن استبدال بدائل نباتية غير مدعّمة بمنتجات الألبان، ولو جزئياً، قد يَحرم الجسم من بعض العناصر الغذائية الأساسية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
صحتك

ما أفضل وقت لتناول التمر لمد الجسم بالطاقة وتحسين الهضم؟

تناول التمر يساعد في الهضم والحصول على الطاقة (بيكسباي)
تناول التمر يساعد في الهضم والحصول على الطاقة (بيكسباي)
TT
TT

ما أفضل وقت لتناول التمر لمد الجسم بالطاقة وتحسين الهضم؟

تناول التمر يساعد في الهضم والحصول على الطاقة (بيكسباي)
تناول التمر يساعد في الهضم والحصول على الطاقة (بيكسباي)

يمكن لتناول التمر أن يساعدك في عملية الهضم والحصول على الطاقة، إذ يوفر التمر الكربوهيدرات اللازمة لمد الجسم بالطاقة والألياف التي تدعم حركة الأمعاء، وفق ما ذكره موقع «هيلث» المعني بأخبار الصحة والتغذية.

متى يجب تناول التمر لزيادة الطاقة؟

يعد التمر خياراً مثالياً لزيادة الطاقة بسرعة بفضل محتواه العالي من الكربوهيدرات (نحو 5 - 18 غراماً لكل تمرة، اعتماداً على الحجم والنوع)، ويأتي معظمها من السكريات الطبيعية. وتتحلل السكريات بسرعة أكبر من الكربوهيدرات الأخرى، مثل النشويات أو الألياف، مما يوفر للجسم وقوداً سريعاً.

وللحصول على انتعاش عام، يوصي أخصائيو التغذية بتناول التمر بين الوجبات، فقد يساعد ذلك في التغلب على انخفاض الطاقة الذي يحدث بعد مرور مدة على تناول الطعام.

لكن، إذا كنت تعتمد على التمر لتعزيز أدائك للتمرين الرياضة، فسوف ترغب في تناول التمر كوجبة خفيفة قبل البدء في ممارسة الرياضة. أيضاً، يعد تناول التمر بعد الانتهاء من التمرين خياراً ذكياً، حيث إن الكربوهيدرات الموجودة فيه تساعد على تعزيز التعافي وتجديد الجليكوجين في العضلات، خاصة عندما تقترن بالبروتين.

متى تأكل التمر لتحسين الهضم؟

يعد تناول التمر طريقة أمراً مفيداً لدعم الهضم الصحي، لأنه يحتوي على مركبات مقاومة للالتهابات إلى جانب كمية قوية من الألياف. وتساعد الألياف على تنظيم حركات الأمعاء، ووجدت دراسة أجريت عام 2025 أن الألياف الموجودة في التمر قد تساعد في تعزيز نمو البكتيريا المفيدة للأمعاء، وهي عامل مهم في صحة الجهاز الهضمي.

ولم تحدد الأبحاث وقتاً محدداً من اليوم للاستمتاع بالتمر لما له من فوائد على الجهاز الهضمي. لكن، يظل تناول التمر بين الوجبات خياراً ذكياً، لأن الألياف التي يحتوي عليها تساعد في الحفاظ على «إيقاع هضمي ثابت» طوال اليوم، وفق «هيلث»، و«يسمح هذا التباعد لجهازك الهضمي بالاستفادة من الألياف باستمرار».

ويوصي الخبراء بإقران أكل التمر مع شرب الماء أو سائل آخر لمساعدة الألياف على التحرك بسلاسة عبر الجهاز الهضمي.

اقرأ أيضاً

التين والتمر مصدران للألياف يمكن إدخالهما في الوجبات اليومية بكميات معتدلة (بيكسلز)

التين والتمر... كيف تتناولهما لزيادة الألياف في غذائك؟

يُنصح مرضى السكري بالانتباه إلى كمية التمر المتناولة أكثر من التركيز على نوعه (بيكسلز)

أي أنواع التمر أنسب لمرضى السكري؟

التمر (بكسلز)

هل تناول التمر يؤثر على التهاب البروستاتا؟

مواضيع
التغذية الصحة
صحتك

المشي صباحاً أم مساءً... أيهما أفضل لضبط السكري؟

المشي يساعدك في الوقاية من مرض السكري (رويترز)
المشي يساعدك في الوقاية من مرض السكري (رويترز)
TT
TT

المشي صباحاً أم مساءً... أيهما أفضل لضبط السكري؟

المشي يساعدك في الوقاية من مرض السكري (رويترز)
المشي يساعدك في الوقاية من مرض السكري (رويترز)

يمكن لإدخال المشي في روتينك اليومي أن يقطع شوطاً طويلاً نحو خفض مستويات السكر في الدم، ومساعدتك في الوقاية من مرض السكري أو إدارته، وفق ما ذكره موقع «هيلث» المعنيّ بأخبار الصحة.

وفي حين أن المشي في أي وقت من اليوم له فوائد، تشير الأبحاث إلى أن المشي في المساء له تأثير أكبر في مستويات الجلوكوز من المشي صباحاً؛ لأنه يستهدف ارتفاع نسبة السكر في الدم الذي يحدث بعد تناول العشاء.

لماذا المشي في المساء أفضل؟

على الرغم من أن المشي في أي وقت من اليوم مفيد لنسبة السكر في الدم، فإن هناك فوائد أكبر للمشي في المساء مقارنة بالمشي في الصباح، وهي:

مستويات أفضل للجلوكوز: يعمل النشاط البدني المعتدل إلى القوي على استقرار مستويات الجلوكوز لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة والذين هم أيضاً معرَّضون لخطر حالة «مقاومة هرمون الإنسولين» المرضية. ووجدت دراسة أن التمارين المسائية ارتبطت بشكل خاص بانخفاض مستويات الجلوكوز في الليل وفي اليوم التالي مقارنة بالتمارين الصباحية.

حساسية أفضل للإنسولين ومستويات الجلوكوز في أثناء الصيام: وجدت دراسة أُجريت عام 2020 على الرجال المصابين بمرض السكري أو المعرّضين لخطر الإصابة به أن المشاركين الذين مارسوا الرياضة بين الساعة 3 مساءً و6 مساءً كانوا أكثر عرضة لحساسية الإنسولين ومستويات الجلوكوز في أثناء الصيام بشكل أفضل من المشاركين الذين مارسوا الرياضة في الصباح.

تحسين إيقاع الساعة البيولوجية: يتعطل إيقاع الساعة البيولوجية في أمراض التمثيل الغذائي مثل مرض السكري. ويمكن أن تساعد ممارسة الرياضة في وقت متأخر من اليوم على إعادة ضبط هذا الإيقاع. ويبدو هذا صحيحاً بشكل خاص بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بتدريبات متقطعة عالية الكثافة. وأظهرت إحدى الدراسات أن مستويات الجلوكوز كانت أقل على مدار 24 ساعة بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بالتدريبات المتقطعة عالية الكثافة بعد الظهر أو في المساء، ولكنها أعلى بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بهذه التدريبات في الصباح.

ما الوقت الأفضل في الليل؟

تتضمن الكثير من الأبحاث التي تقارن المشي في الصباح والمساء ساعات ما بعد الظهر المتأخرة كجزء من المساء. وهذا يعني أنك قد ترى القدر نفسه من الفوائد إذا قمت بالمشي عند الساعة الثالثة عصراً أو في السابعة مساءً.

ومع ذلك، فإن المشي بعد تناول العشاء يوفر فوائد إضافية، حيث وجدت الأبحاث أن المشي مباشرة بعد الانتهاء من تناول الطعام يمكن أن يقلل من ارتفاع السكر في الدم بعد الأكل، وهو ارتفاع غير طبيعي في مستويات الجلوكوز يحدث في الدم بعد تناول الوجبات.

كم من الوقت يجب أن تمشي؟

هناك عامل آخر تجب مراعاته وهو مدة المشي بعد تناول الطعام. لقد وجدت الأبحاث أن أي مدة من 30 إلى 60 دقيقة يمكن أن تكون فعالة في إدارة مستويات السكر في الدم. وتقدر مدة المشي التي تناهز الـ45 دقيقة بأنها «مدة مناسبة» لتحسين تأثيرات ارتفاع الجلوكوز بعد الوجبة.

وإذا لم تكن مستعداً تماماً للمشي لمدة 45 دقيقة كل ليلة، فلا تترك الأمر بالمرة، فحتى المشي لمدة 10 دقائق مباشرة بعد تناول الوجبة يمكن أن يمنع نسبة الجلوكوز في الدم من الارتفاع بشكل كبير بعد تناول الطعام. بعبارة أخرى، فإن المشي لمسافة قصيرة أفضل من عدم المشي على الإطلاق.

اقرأ أيضاً

الإجهاد المتكرر للعضلات والمفاصل خلال المشي قد تصحبه آلام في القدمين (جامعة كوينزلاند)

طرق بسيطة للتخلص من آلام المشي

في مجال العلاج الطبيعي يُطلق على سرعة المشي اسم «العلامة الحيوية السادسة» لما له من دلالة على الصحة العامة (بيكساباي)

دراسة: سرعة مشيك قد تحمل مؤشراً على طول عمرك

خطوات قد تترك أثراً أبعد من المسافة (جامعة أركاديا)

المشي يترك أثره في دماغ المراهق وصحته النفسية

يُقصد بالمشي حافي القدمين عدم ارتداء حذاء أو جوارب (بكسلز)

هل المشي حافي القدمين في المنزل مفيد أم مضر؟

مواضيع
السكري علاج السكري الصحة تمارين رياضية
صحتك

كم مرة يجب أن تمارس تمرين القرفصاء وفقاً لعمرك؟

يمكن أن يكون تمرين القرفصاء مؤشراً مهماً على مستوى اللياقة البدنية والقدرة على الحركة والتوازن (أ.ف.ب)
يمكن أن يكون تمرين القرفصاء مؤشراً مهماً على مستوى اللياقة البدنية والقدرة على الحركة والتوازن (أ.ف.ب)
TT
TT

كم مرة يجب أن تمارس تمرين القرفصاء وفقاً لعمرك؟

يمكن أن يكون تمرين القرفصاء مؤشراً مهماً على مستوى اللياقة البدنية والقدرة على الحركة والتوازن (أ.ف.ب)
يمكن أن يكون تمرين القرفصاء مؤشراً مهماً على مستوى اللياقة البدنية والقدرة على الحركة والتوازن (أ.ف.ب)

لا يقتصر تمرين القرفصاء على كونه وسيلة لتقوية عضلات الساقين والأرداف؛ بل يمكن أن يكون مؤشراً مهماً على مستوى اللياقة البدنية والقدرة على الحركة والتوازن، خصوصاً مع التقدم في العمر؛ فعدد المرات التي يستطيع الشخص أداء هذا التمرين خلالها دون توقف قد يكشف عن مدى قوة عضلات الجزء السفلي من الجسم وكفاءة الحركة، وقدرته على أداء الأنشطة اليومية باستقلالية.

وفي هذا السياق، نقل تقرير نشره موقع «هيلث» الطبي، عن إيفان ويليامز، مدرب القوة واللياقة البدنية لفريق ميلووكي باكس لكرة السلة، قوله إن «تمرين القرفصاء باستخدام وزن الجسم يُعدّ اختباراً رائعاً لجودة الحركة بشكل عام، لأنه يجمع بين القوة والمرونة والتناسق والتحكم في حركة الجسم».

وأوضح أن مراقبة وضعية الجسم أثناء التمرين وطريقة الحركة يمكن أن تكشف عن نقاط الضعف العضلي، ومحدودية المرونة، ومشكلات التناسق الحركي، وكذلك التعويضات الحركية التي قد تحدث في الكاحلين والوركين والركبتين والجذع.

وتزداد أهمية هذا التمرين مع التقدم في العمر، لأن القوة والمرونة والتناسق الحركي تميل إلى التراجع بصورة طبيعية، وهو ما قد يؤدي إلى مشكلات في التوازن وزيادة احتمالات السقوط.

وأضاف ويليامز أن «تمرين القرفصاء يشبه إلى حد كبير الأنشطة اليومية، مثل الجلوس والوقوف والتقاط الأشياء من الأرض، ولذلك فهو مؤشر قوي على القدرة على الاستقلال في أداء المهام اليومية ومخاطر السقوط».

كم مرة يجب أن تؤدي تمرين القرفصاء وفقاً لعمرك؟

لا يوجد رقم موحد يناسب الجميع؛ إذ يتأثر عدد مرات أداء التمرين دون توقف بعوامل متعددة، من بينها القدرة على التحمل العضلي، ومرونة المفاصل، وطريقة الحركة، ووزن الجسم، وطول الأطراف، واللياقة القلبية، والخبرة السابقة في ممارسة التمارين، إلى جانب العمر.

ومع ذلك، يقدم المجلس الأميركي للتمارين الرياضية معدلات استرشادية لعدد مرات أداء تمرين القرفصاء التي تُعد جيدة لمختلف الفئات العمرية، وفقاً للرجال والنساء:

بالنسبة للرجال

من 18 إلى 25 عاماً: من 44 إلى 49 مرة.

من 26 إلى 35 عاماً: من 40 إلى 45 مرة.

من 36 إلى 45 عاماً: من 35 إلى 41 مرة.

من 46 إلى 55 عاماً: من 29 إلى 35 مرة.

من 56 إلى 65 عاماً: من 25 إلى 31 مرة.

أكثر من 65 عاماً: من 22 إلى 28 مرة.

بالنسبة للنساء

من 18 إلى 25 عاماً: من 37 إلى 43 مرة.

من 26 إلى 35 عاماً: من 33 إلى 39 مرة.

من 36 إلى 45 عاماً: من 27 إلى 33 مرة.

من 46 إلى 55 عاماً: من 22 إلى 27 مرة.

من 56 إلى 65 عاماً: من 18 إلى 24 مرة.

أكثر من 65 عاماً: من 17 إلى 23 مرة.

هل تجب ممارسة القرفصاء يومياً؟

رغم أهمية الانتظام في ممارسة التمرين، فإن الإكثار منه ليس بالضرورة أفضل؛ إذ ينصح ويليامز بترك فترة راحة لا تقل عن 48 ساعة بين جلسات تمرين القرفصاء.

وأوضح أن عدم حصول العضلات على وقت كافٍ للتعافي قد يؤدي إلى تراجع جودة الحركة، مثل تقليل عمق القرفصاء أو انحراف الركبتين إلى الداخل، أو أداء التكرارات بسرعة ودون تحكم.

وأضاف: «التعافي هو المرحلة التي تحدث خلالها عملية التكيف واكتساب القوة العضلية بالفعل».

مواضيع
الصحة مشاكل صحية تمارين رياضية تمارين منزلية العالم