بعد علاقةٍ استمرّت 5 أعوام، تزوّجت المغنية الأميركية مايلي سايرس من المنتج الموسيقي ماكس موراندو الذي يصغرها بـ6 سنوات. مايلي في الـ34 وماكس في الـ28.

سبق أن تحدّثت الفنانة عن فارق السن بينها وبين شريكها قائلةً إنها تلاحظ اختلافاتٍ بينهما، على قاعدة أنه ينتمي إلى جيل زد (1997 - 2012) فيما هي من جيل الألفيّة (1981 - 1996). لكن تلك الفوارق، كنوعيّة العلاقة بالتكنولوجيا وتفاصيل الهندام، لا تؤثّر على المشاعر بما أنّ قلبَيهما متشابهان وفق تعبير سايرس.

تزوّجت المغنية مايلي سايرس من المنتج الموسيقي ماكس موراندو الذي يصغرها بـ6 سنوات (إنستغرام)

الفارق يتضاءل والظاهرة تزداد

ليست مايلي أولى المشاهير الإناث التي ترتبط برجلٍ يصغرها سناً. فبينما كانت تلك الظاهرة نافرة قبل سنوات، وفي وقتٍ كانت تُنتقَد نجماتٌ مثل مادونا وشير على علاقاتهما العاطفية بسبب الأجيال التي تفصل بينهما وبين شركائهما، باتت ظاهرة ارتباط المرأة برجلٍ أصغر منها أكثر انتشاراً وصار المجتمع أكثر تقبُّلاً لها.

ولعلّ ما خفّف من حدّة الاعتراض، أنّ فارق السنوات انخفض مؤخّراً. فنجمات جيل الألفيّة، على خلاف شهيرات الأجيال السابقة، يُبقين على فارقٍ معقول بينهنّ وبين شركائهنّ. وبينما تُفرّق 40 سنة بين المغنية شير وصديقها المنتج الموسيقي ألكسندر إدواردز، و37 بين مادونا (66 سنة) ولاعب الكرة أكيم موريس (29 سنة)، تذهب نجمات جيل الألفيّة إلى خياراتٍ معقولة أكثر.

40 سنة تقريباً تفصل بين المغنيتَين مادونا وشير وشريكَيهما (إنستغرام)

قبل عام تزوّجت لاعبة التنس فينوس وليامز (46 سنة) من المنتج أندريا بريتي (38 سنة)، وهو زواجها الأول على الإطلاق. أما الممثلة بريانكا شوبرا فتكبر زوجها المغنّي نيك جوناس بـ10 سنوات.

من بين النجمات اللواتي ارتبطن برجالٍ يصغرونهنّ سناً كذلك، الممثلة كاميرون دياز (54 سنة) والمتزوّجة من الموسيقي بنجي مادن (47 سنة) منذ 2015. كذلك الأمر بالنسبة إلى الممثلة سيينا ميلر (44 سنة) التي تكبر زوجها الممثل أولي غرين بـ15 عاماً. وبين العارضة إيفا ميندز وزوجها الممثل راين غوسلينغ 6 سنوات.

ارتبطت كل من الممثلتين كاميرون دياز وسيينا ميلر برجلَين أصغر سناً منهما (فيسبوك)

السينما تدعم...

خلال السنوات القليلة الماضية، برزت أفلام تتمحور حول علاقات عاطفية تجمع بين نساءٍ تجاوزن الأربعين والخمسين ورجالٍ أصغر سناً. وكأنّ تلك الأعمال السينمائية تهدف للترويج للفكرة، أو على الأقلّ لتطبيعها.

في الماضي كانت هوليوود تصوّر هكذا قصص كأنها تشير بإصبع الاتهام إلى النساء، أما اليوم فقد تبدّلت السرديّة وأُسقطت الأحكام المسبقة عن السيدات اللواتي يرتبطن برجالٍ أصغر سناً.

في وقتٍ تبقى هذه الظاهرة غير مألوفة وخارجة عن عادات عدد كبير من المجتمعات، تتسلّل الفكرة عبر الشاشة. خلال السنتَين الماضيتين، توالت النماذج؛ من «The Idea of You» الذي يجمع في قصة حبٍّ حالمة الأمَّ العزباء الأربعينيّة «سولين» (آن هاثاواي) بالمغنّي الشاب «هايز» البالغ 24 عاماً، مروراً بفيلم «Baby Girl» من بطولة نيكول كيدمان حيث تؤدّي شخصية سيدة أعمال متزوجة تُغرَم بمتدرّبٍ في شركتها يصغرها بسنوات كثيرة، وليس انتهاءً بـ«Bridget Jones Mad About the Boy» حيث تقع رينه زيلويغر في حب شابٍّ يصغرها بأكثر من 20 عاماً.

برزت أفلام مؤخراً تروّج لفكرة الارتباط برجال أصغر سناً

هل سقطت وصمة العار؟

في ماضٍ ليس بعيداً، كانت النساء ينجذبن للرجال الذين يكبرونهنّ بسنواتٍ عدّة. كنّ يُبصرن فيهم حكمة السنّ وخبرة الحياة، إضافةً إلى الاستقرار المهني والمادي. لكن المعادلة بدأت تتغيّر مؤخراً مع تحرّر المرأة مادياً واجتماعياً وبلوغها وعياً نفسياً غير مسبوق. وقد أكّدت هذا الأمر دراسة نشرتها جامعة كاليفورنيا عام 2025.

في السياق ذاته، أشار استطلاع أجراه تطبيق «بامبل» للمواعدة، إلى أنّ 59 في المائة من النساء منفتحات على الارتباط برجال أصغر منهنّ سناً. بدورها، لفتت مجلّة «علم نفس المرأة» إلى أنّ النساء اللواتي يرتبطن برجال أصغر منهنّ سناً، يسجّلن مستويات أعلى من الرضا من تلك المسجّلة بين الأزواج حيث تتساوى الأعمار أو حيث المرأة أصغر من الرجل.

فينوس وليامز وأندريا بريتي الذي يصغرها بـ8 سنوات (إنستغرام)

لماذا ترتبط النساء برجال أصغر سناً؟

في الدراسة كما في المهنة، بلغت المساواة بين المرأة والرجل مستوىً لم تبلغه في أي زمن مضى. حتى إن المرأة تجاوزت في بعض الأحيان الرجل علماً ووظيفةً. يصعّب هذا الواقع المستجدّ على المرأة العثور على شريك يتساوى معها سناً ومرتبةً. كما أنّ التفرّغ للدراسة والنجاح المهني أخّر سنّ الزواج لديها، مما يجعل الخيارات محدودة عندما تأخذ قرار الارتباط أو الزواج.

لعبت تلك العوامل دوراً أساسياً في تقبّل المرأة الارتباط بشريك يصغرها ببضع سنوات. يُضاف إليها الاستقلال المادي للمرأة الذي يتيح لها الاختيار بناءً على نوعية العلاقة ورغباتها الشخصية، وليس سعياً وراء الاستقرار المادي.

كما أنّ النساء، لا سيما مَن تجاوزن الأربعين، بتنَ يبحثن عمّن يهتمّ بهنّ بعدما أمضين عقوداً وهنّ يهتممن بكلّ مَن حولهنّ. وفي هذا الزمن، تحديداً لدى شبّان جيل «زد»، فإنّ مواصفات الاهتمام العاطفي متوفرة بشكلٍ كبير؛ فمعظمهم يؤمن بمفاهيم عصريّة كالمساواة، والاحتفاء بنجاح شريكتهنّ بدل الغيرة منه، كما أنّهم متاحون عاطفياً.

من زفاف بريانكا شوبرا ونيك جوناس عام 2018 (رويترز)

في حبّ نساء الألفيّة لرجال جيل «زد»

وفق استطلاعات الرأي وما يشرحه المعالجون النفسيون، فإنّ غالبيّة نساء جيل الألفيّة يشتكين من صفات مشتركة لدى رجال جيلهم. أبرزُ تلك الصفات الخوف من الالتزام، والمرارة من طلاقٍ اختبروه، والانغلاق العاطفي. في المقابل، تعبّر نساء الألفيّة عن إعجابهنّ بالوعي النفسي والانفتاح العاطفي لدى رجال جيل «زد».

بالنسبة إلى النساء اللواتي خضعن لعلاجٍ نفسي ونضجن عاطفياً، فإنَّ إدراك أهمية الصحة النفسية وعدم التعامل معها على أنها من المحرّمات، هي سِمة مهمة جداً لدى الشريك. وبما أنّ جيل «زد» تربّى في حقبةٍ متصالحة مع العلاج النفسي، فهذا يتلاءم وتطلّعات المرأة الثلاثينية والأربعينية الباحثة عن شريك.