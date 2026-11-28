شهد الوسط الفني المصري حالة من الحراك الجماعي تفاعلاً مع «حادث الورّاق» المأساوي، الذي أصاب الرأي العام بصدمة واسعة بسبب ما تضمنه من مشاهد مؤسفة. وامتلأت الحسابات الرسمية لنجوم الغناء والتمثيل بالكلمات والرسائل الإنسانية المؤثرة، في حين اختار البعض منهم أن يكون موقفه عملياً من خلال التحرك الميداني، سواء عبر زيارة المصابين بالمستشفيات أو التبرع بالدم، فضلاً عن التبرع بالمال لعائلات المتوفين.

وكان الفنان ياسر جلال من أوائل الفنانين الذين تحركوا ميدانياً، حيث توجه إلى مستشفى إمبابة العام، وتحدث مع المصابين وواسى ذويهم، في مشهد أثار تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما تبرع بمبلغ 200 ألف جنيه (الدولار يساوي نحو 54 جنيهاً مصرياً) لأحد ضحايا الحادث ممن احترقت سياراتهم.

وألغى الفنان تامر حسني حفله الذي كان مقرراً في «مدينتي»، بمنطقة التجمع الخامس، الجمعة 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تضامناً مع عائلات الضحايا، ليصبح الموعد الجديد الرابع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. كما نُشرت له صور في المستشفى خلال زيارته للمصابين، برفقة رجل الأعمال أيمن عباس.

وقال الإعلامي يسري الفخراني إن «تامر حسني تبرع بـ(مبلغٍ ما) لأسر ضحايا الوراق من الشهداء والمصابين، وهو ما يستحق التحية؛ لأن هذا هو واجب النجوم».

تامر حسني يدعم مصابي الحادث (فيسبوك)

وعدّ الناقد الفني محمد عبد الخالق ردود فعل الفنانين التضامنية «سلوكاً طبيعياً وموقفاً متوقعاً، بالنظر إلى طبيعة الحادث الصادم الذي هز المجتمع، وفي القلب منه أهل الفن الذين يمتلكون الشهرة والقدرة على التأثير السريع، وتحظى حساباتهم الشخصية بتفاعل واسع من ملايين المتابعين».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الموقف في مجمله يُحسب للمجتمع الفني الذي جاءت ردود فعله على قدر المسؤولية».

وبينما تبرع حسن الرداد بالدم لصالح الضحايا بمقر جمعية الهلال الأحمر، في مشهد حظي بإشادة واسعة، كان محمد رمضان من أوائل من تقدموا بخالص العزاء والمواساة إلى أهالي المتوفين. أما أحمد العوضي فأهاب بزملائه أن يسارعوا إلى التبرع على الفور، قائلاً عبر صفحته على «فيسبوك»: «أناشد كل إخوتي وكل زملائي الفنانين وكل من هو مقتدر مادياً أن يساهم ويساعد».

واختلطت مشاعر الصدمة بالحزن والأسى في رسائل التضامن وكلمات العزاء التي بعث بها كل من يسرا وليلى علوي وشيريهان وكريم عبد العزيز ومحمد هنيدي ومنى زكي وأحمد حلمي.

رسالة عزاء وتضامن من ليلى علوي (حسابها على «فيسبوك»)

واستعاد كثير من النشطاء موقف سيدة الغناء العربي أم كلثوم، فيما يُعرف تاريخياً بـ«سنوات المجهود الحربي»؛ إذ تبرعت بمالها ومجوهراتها الشخصية لدعم جهود إعادة بناء القوات المسلحة المصرية بعد نكسة 1967، كما أقامت سلسلة واسعة من الحفلات داخل مصر وخارجها، مخصصة لهذا الغرض.

كما استعادوا مبادرة «قطار الرحمة» التي انطلقت عام 1952 لإغاثة أهالي فلسطين ولاجئي غزة، بمشاركة كبار نجوم الفن في ذلك التوقيت، مثل فريد شوقي وليلى مراد ويوسف وهبي وشادية وفاتن حمامة وعماد حمدي وكاريوكا ومحمود المليجي وأمينة رزق وأنور وجدي.

من جانبه، أشار الناقد الفني محمد عبد الرحمن إلى أن «مواقف الفنانين مشهودة وسجلها التاريخ عبر حقب زمنية مختلفة، لا سيما في أوقات المحن والكوارث والحروب»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا داعي للمزايدات في مثل هذه الأزمات الإنسانية، وتقسيم الفنانين إلى فئات ما بين الشر والطيبة؛ إذ إن هناك من يتفاعلون ويتبرعون مالياً، لكنهم يفضلون عدم الإعلان عن ذلك».