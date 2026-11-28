استعاد الهلال صدارة الدوري السعودي للمحترفين، بعد فوزه المثير على الاتفاق 3-1، في المباراة التي جمعتهما بالدمام ضمن الجولة الـ13 من البطولة.

ورفع الهلال رصيده إلى 33 نقطة ‌من 12 مباراة؛ ‌إذ تتبقى ​له مباراة ‌مؤجلة، ⁠ليحتل ​المركز الأول ⁠بفارق نقطتين أمام القادسية والنصر، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 19 نقطة في المركز السابع. وأسكن حسان تمبكتي الكرة في شباك الاتفاق في الدقيقة السادسة لكن الحكم ⁠لم يحتسبها هدفاً بداعي التسلل.

وافتتح ‌الهلال ‌التسجيل في الدقيقة 29 ​عندما أرسل محمد ‌محزري تمريرة عرضية قابلها واتكينز ‌بضربة رأس أسكن بها الكرة في الشباك.

وتعادل الاتفاق في الدقيقة 40؛ إذ نفذ ألفارو ميدران ركلة ركنية وتصدى ‌دفاع الهلال لتسديدتين ثم وصلت الكرة إلى ميدران الذي سددها ⁠في ⁠المرمى، مستغلاً غياب الرقابة عنه.

وتقدم الهلال مجدداً في الدقيقة 61 عن طريق سافيتش الذي سدد كرة من ركلة حرة مرت فوق الحائط البشري وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 73، عزَّز واتكينز تقدم الهلال بالهدف الثاني له والثالث للفريق، عندما أخفق الدفاع ​في تشتيت ​كرة عرضية بالشكل المطلوب لتصل إلى واتكينز ويسكنها المرمى.