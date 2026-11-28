أعرب السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق النصر، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه أمام الحزم، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أن حصد النقاط الثلاث كان الهدف الأهم، رغم الصعوبات التي واجهها الفريق خلال المباراة.

وقال ماني، في حديث لممثلي وسائل الإعلام عقب المواجهة: «أعتقد أنها كانت مباراة صعبة، والجميع يدرك ذلك، لكن الأهم بالنسبة إلينا كان العودة بالنقاط الثلاث، وندرك أن المنافسة لم تنتهِ بعد».

️| ساديو ماني لاعب فريق #النصر في حديثه لممثلي وسائل الإعلام :- أعتقد أنها كانت مباراة صعبة، والجميع يدرك ذلك، لكن الأهم بالنسبة إلينا كان العودة بالنقاط الثلاث، وندرك أن المنافسة لم تنتهِ بعد- واجهنا فريقاً جيداً، كان متماسكاً، ودافع بصورة جيدة، ولعب لاعبوه بانسجام، ونجحوا... pic.twitter.com/3EI2oLh4HR — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 28, 2026

وأشاد اللاعب السنغالي بالمستوى الذي قدمه الحزم، قائلاً: «واجهنا فريقاً جيداً، كان متماسكاً، ودافع بصورة جيدة، ولعب لاعبوه بانسجام، ونجحوا في إيجاد بعض المساحات، لكن بالنظر إلى مجريات المباراة بشكل عام، أعتقد أننا استحققنا الفوز».

وعن الأرقام التهديفية اللافتة التي يحققها النصر، أبدى ماني اعتزازه بالقدرات الهجومية للفريق، مشدداً على أن ذلك يأتي ثمرة للعمل الجماعي. وقال: «من دواعي الفخر أن نسجل هذا العدد الكبير من الأهداف، وأود أن أشيد بالفريق والجهاز الفني، فهذا نتاج عمل جماعي».

ورداً على سؤال بشأن عدم تسجيل زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو في مواجهة الحزم، اكتفى ماني بالقول: «سنرى في المباراة المقبلة».

كما أبدى اللاعب السنغالي تطلعه إلى المواجهة المقبلة، مشيراً إلى أنها ستكون مباراة جيدة.