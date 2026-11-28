أكد الأسترالي آنج بوستيكوغلو، مدرب فريق النصر، رضاه عن العمل الذي يقدمه مع الفريق، والنتائج التي يحققها؛ مشيراً إلى سعادته بأداء لاعبيه وموقع الفريق في لائحة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

ونجح النصر في العودة إلى العاصمة الرياض بانتصار ثمين، سجله على حساب مُضيفه فريق الحزم بهدف وحيد دون رد، سجله اللاعب كوستا ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» في المؤتمر الصحافي الذي أعقب الفوز على الحزم، بشأن الصعوبات التي يواجهها النصر أمام الفرق القوية، قبل المواجهة المرتقبة أمام القادسية في الجولة المقبلة، قال بوستيكوغلو: «بالتأكيد، عملنا واضح وجيد، ونتائجنا جيدة، لكن لدي إحساس بأنكم لا تحبونني، وأنا سعيد جداً باللاعبين، ونحتل مركزاً جيداً».

️| النصر يعاني ضد الفرق القوية واللقاء المقبل ضد القادسية فماذا سيفعل المدرب؟️| آنج بوستيكوغلو، مدرب فريق #النصر ردًا على سؤال «الشرق الأوسط»:-أكيد عملنا واضح وجيد ونتائجنا جيدة ولكن لدّي إحساس أنكم لا تحبوني وأنا سعيد جدا باللاعبين ولدينا مركز جيد.- عندما كنت في... pic.twitter.com/hvT0Fc4h1Q — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) November 28, 2026

وأضاف المدرب الأسترالي: «عندما كنت في أوروبا، كانوا يقولون لي إنني قادم من آسيا، لكنني أواصل العمل بطريقتي، على أمل أن تستمتعوا بذلك مع مرور الوقت».

وعن الانتصار الذي حققه النصر أمام الحزم، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، قال بوستيكوغلو: «من الجيد أن تنتصر، فقد واجهنا فريقاً ليس بالسهل، وشهدت المباراة بعض التحديات، لكن الأهم هو تحقيق الفوز؛ خصوصاً أننا أشركنا عدداً من اللاعبين الشباب».

وفيما يتعلق بوصول النصر إلى مائة مباراة متتالية نجح خلالها في التسجيل، أشاد بوستيكوغلو بهذا الرقم، قائلاً: «هذا إنجاز رائع للنادي، ودليل على أننا نحب اللعب، ونملك الإمكانات التي تتيح لنا ذلك».

من جانبه، قال التونسي جلال القادري، مدرب فريق الحزم، في حديث مقتضب: «قدمنا أداء متوازناً في الشوط الأول، ولم نمنح النصر المساحة. وفي الشوط الثاني وضعنا النصر في وضعية صعبة، وتحصلنا على 4 فرص، ولو تصرفنا فيها بشكل جيد لتغيرت النتيجة. وعلينا التعامل بشكل واقعي في المباريات المقبلة».