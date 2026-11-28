أهدى البرتغالي سامو كوستا فريقه النصر 3 نقاط ثمينة، بتسجيله هدف الفوز أمام الحزم في بريدة، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين.
وسجل سامو كوستا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 26، ورفع النصر رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف القادسية المتصدر، وتوقف رصيد الحزم عند 10 نقاط في المركز الخامس عشر.
ويعد هذا الفوز هو الأول للنصر بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الأهلي 1 – 3، وهو الانتصار العاشر للنصر في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في مباراة.
في المقابل كانت هذه الخسارة هي الثانية على التوالي للحزم بعد الخسارة أمام الخليج 2 - 4 في الجولة الماضية، وهي الخسارة السابعة للحزم في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في أربع.