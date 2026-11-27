في الوقت الذي تتجه فيه الأندية السعودية إلى استقطاب المواهب المحلية وتعزيز صفوف فرقها السنية بعناصر واعدة، تواصل أكاديميات كرة القدم في المناطق دورها في اكتشاف اللاعبين وتأسيسهم وصقل مهاراتهم، قبل تقديمهم إلى الأندية والمنتخبات الوطنية، في تجربة تعكس حجم العمل الذي يجري بعيداً عن الأضواء، لكنها تكشف في المقابل عن تحديات مالية وتنظيمية تهدد استدامة هذا الدور.

وتبرز أكاديميتا «إيزوف» الرياضية في منطقة نجران، و«الليث الأبيض» في محافظة صبيا بمنطقة جازان، كنموذجين لهذا العمل، بعدما أسهمتا في إيصال عدد من اللاعبين إلى أندية محلية بارزة، من بينها الاتحاد والنصر والرائد وأبها والاتفاق والقادسية والهلال ونيوم، إلى جانب تسجيل حضور في المنافسات الرسمية والمنتخبات السنية، رغم اعتمادهما بدرجة كبيرة على الإمكانات الذاتية وغياب الدعم والرعاية المستدامة.

وتتمثل المفارقة في أن الأكاديميات التي تتحمل مسؤولية اكتشاف اللاعبين وتدريبهم ورعايتهم لسنوات، تواجه صعوبات في الحصول على عوائد مالية تتناسب مع حجم استثمارها الفني والمالي، خصوصاً عند انتقال اللاعبين إلى الأندية، فضلاً عن ارتفاع تكاليف التشغيل والإيجارات والرواتب والتجهيزات، وهو ما يضع مستقبل بعض المشاريع أمام تحديات حقيقية.

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وأكد عبد الله الفهد، الرئيس التنفيذي لأكاديمية «إيزوف» الرياضية، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الأكاديمية تواصل عملها في اكتشاف المواهب الكروية وصقلها، من خلال برامج تدريبية تستهدف الفئات العمرية من السنوات الأولى حتى 15 عاماً، مشيراً إلى نجاحها في الإسهام في تأسيس وتطوير عدد من اللاعبين الذين التحقوا بأندية محلية، من بينها الاتحاد والنصر والرائد وأبها.

وأوضح الفهد أن من أبرز الأسماء التي مرت بتجربة الأكاديمية مروان اليامي، لاعب الاتحاد والمنتخب السعودي تحت 17 عاماً، إلى جانب راشد الربيعي وخالد آل حمسل اللذين التحقا بالاتحاد، وماجد آل حمسل لاعب النصر، وسعيدان آل سعد لاعب الرائد، ومبارك آل مسفوه وعلي دراح لاعبَي أبها.

وأشار إلى أن آلية العمل تقوم على اكتشاف المواهب واستقطابها في سن مبكرة، ثم إخضاعها لبرامج تدريبية متخصصة تشمل الجوانب الفنية والبدنية والسلوكية، مع متابعة تطورها وتأهيل المتميزين منها للانتقال إلى الأندية داخل المنطقة وخارجها، بما يوفر مساراً رياضياً واضحاً أمام اللاعبين الواعدين.

وفي الجانب المالي، كشف الفهد أن الأكاديمية لا تحظى حتى الآن بأي دعم أو رعاية رسمية، وتعتمد في استمرار نشاطها على إمكاناتها الذاتية والدعم المباشر من مالك الأكاديمية، موضحاً أن اشتراكات اللاعبين الشهرية لا تغطي سوى نحو 20 في المائة من إجمالي تكاليف التشغيل، ما يجعل المالك يتحمل النسبة الكبرى من المصروفات لضمان استمرار البرامج التدريبية.

وأضاف أن الأكاديمية تحرص على أداء دورها المجتمعي من خلال منح المواهب المميزة فرص التدريب المجاني، إلى جانب إعفاء الحالات الاجتماعية من الرسوم، انطلاقاً من قناعتها بأن الظروف المادية لا ينبغي أن تحرم الأطفال من ممارسة كرة القدم وتطوير قدراتهم.

ولفت إلى أن تجربة الأكاديمية مع نادي الاتحاد شهدت تعاوناً إيجابياً في هذا الجانب، لكنه شدد على أهمية تطوير منظومة أكثر وضوحاً لتنظيم العلاقة بين الأكاديميات والأندية والاتحادات الرياضية، بما يحفظ حقوق الجهات التي أسهمت في تأسيس اللاعبين ويمنحها حوافز تساعدها على الاستمرار والتوسع.

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وفي منطقة جازان، تقدم أكاديمية «الليث الأبيض» الرياضية في صبيا تجربة أخرى في صناعة المواهب؛ إذ أكد عماد عباس، الرئيس التنفيذي للأكاديمية، أنها تُعد أول أكاديمية معتمدة في المنطقة، ومن أوائل أربع أكاديميات على مستوى المملكة حصلت على الاعتماد وانضمت إلى عضوية الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأمر الذي أتاح لها المشاركة الرسمية في بطولات المنطقة والمملكة.

وأوضح عباس أن الأكاديمية حققت منذ أول مشاركة لها في موسم 2022-2023 بطولة جازان تحت 13 عاماً، وبلغت نصف نهائي المملكة، قبل أن تواصل حضورها في المنافسات السنية وتحقيق نتائج لافتة خلال المواسم التالية.

وأشار إلى أن أبرز مخرجات الأكاديمية تمثل في وصول سبعة لاعبين إلى توقيع عقود احترافية، يتقدمهم عوض الحقوي، مواليد 2009، الذي انتقل مباشرة من الأكاديمية إلى الاتفاق بعقد احترافي، إلى جانب عبد الله الغامدي وعلي مجعدل مع الاتفاق، ومحمد الشهراني وفيصل الكاملي مع القادسية، وعلي مبارك مع نيوم، وعبد الله المعتبي مع الاتحاد.

وأضاف أن قائمة اللاعبين الذين انتقلوا إلى الأندية تضم أسماء أخرى، من بينها زياد كنجل إلى الاتحاد، وعبد الله بشكور وطلال كداف ومبارك نصيب إلى الفيحاء، ونايف برعمه وعبد الرحمن نهاري إلى العلا، وسامر فقيه إلى أبها، وخالد بكاري إلى ضمك، ومهند جعفري ومالك الحقوي إلى الحزم، وعادل أبو السيل إلى القنفذة، وناصر حاسر إلى التضامن، وإبراهيم الذروي إلى الهلال.

كما استقبل نادي الوطن وحده أكثر من عشرة لاعبين من مخرجات الأكاديمية، في حين امتدت قائمة الانتقالات إلى أندية أخرى، في مؤشر على اتساع دائرة الاستفادة من المواهب التي جرى إعدادها في صبيا.

ولم يقتصر حضور الأكاديمية على تقديم اللاعبين للأندية، بل امتد إلى المنافسات والمنتخبات السنية؛ إذ حققت خلال موسم 2023-2024 وصافة المنطقة في فئتَي تحت 17 عاماً و14 عاماً، وتأهلت إلى دور الـ32 على مستوى المملكة في فئة تحت 17 عاماً.

وفي الموسم ذاته، استُدعي سبعة لاعبين من الأكاديمية إلى منتخب البراعم الإقليمي، شارك ستة منهم بصفة أساسية، وأسهموا في تحقيق بطولة المملكة للمنتخبات الإقليمية تحت 14 عاماً التي أقيمت في الطائف، كما تُوج لاعب الأكاديمية المهند فياض بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

وامتدت جهود الأكاديمية إلى توفير تجارب خارجية لبعض المواهب، من بينها ابتعاث اللاعب قاسم مجرشي إلى إسبانيا لخوض تجربة مع نادي ليغانيس، إلى جانب إتاحة تجربة خارجية للاعب عبد الفتاح خواجي، في خطوة تستهدف توسيع آفاق اللاعبين ومنحهم فرصاً إضافية للاحتكاك والتطور.

وعن آلية العمل، أوضح عباس أن الأكاديمية تعتمد مسارين متكاملين؛ الأول من خلال التدريب بالاشتراك، بهدف تعليم كرة القدم وتنمية المهارات واللياقة والانضباط وفق برامج تتناسب مع عمر اللاعب ومستواه، والثاني يتمثل في تبني المواهب، وهو مسار مجاني بالكامل تتولى الأكاديمية من خلاله تدريب اللاعبين وإعدادهم للمنافسات وتقديمهم للأندية وإتاحة فرص التجربة والانتقال أمامهم.

وأشار إلى أن المسؤولية المجتمعية تمثل جانباً أساسياً من عمل الأكاديمية، من خلال احتضان أبناء الشهداء والأيتام وأبناء الأسر محدودة الدخل، وتوفير التدريب والرعاية لهم، مبيناً أن الأكاديمية تخدم نحو 150 مستفيداً مجاناً، إلى جانب اللاعبين المشتركين برسوم.

وتكشف تجربتا «إيزوف» و«الليث الأبيض» عن أن مسألة حفظ الحقوق المالية للأكاديميات تمثل أحد أبرز الملفات التي تحتاج إلى معالجة، خصوصاً أن إعداد اللاعب لا يبدأ عند انتقاله إلى النادي، بل يسبقه عمل طويل من الاكتشاف والتدريب والرعاية وتطوير المهارات.