أعرب الألماني فيسينغ، مدرب الاتحاد، عن سعادته بالفوز على نيوم، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، مؤكداً على أهمية الانتصار أمام منافس أثبت جدارته هذا الموسم، ويمتلك إمكانات فنية وبدنية مميزة.

وقال فيسينغ، خلال المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: «سعيد بالفوز، فهو انتصار مهم أمام فريق صعب. أثبت نيوم جدارته هذا الموسم، إذ يمتلك القدرة على تقديم كرة قدم قوية، ويتمتع بقوة بدنية كبيرة. عانينا أمامه خلال الشوط الأول، لكننا شاهدنا في الشوط الثاني ردة فعل ممتازة من لاعبينا».

وعن تأثير الإجهاد البدني على لاعبي الاتحاد عقب مواجهة باختاكور الأوزبكي في المنافسات الآسيوية، أوضح فيسينغ أن فريقه لم يظهر بالمستوى المأمول خلال الشوط الأول، مشيراً إلى أن عدم تنفيذ بعض اللاعبين تعليماته المتعلقة بالضغط دفعه إلى التدخل وإجراء ثلاثة تغييرات.

وأضاف: «لم نكن جيدين في الشوط الأول، ولم يتمكن بعض اللاعبين من تنفيذ ما طلبته منهم على مستوى الضغط، لذلك أجريت ثلاثة تغييرات لعدم رضاي عن أدائهم، وأعتقد أنها كانت ناجحة».

وشدد مدرب الاتحاد على أهمية الجاهزية البدنية في ظل توالي المباريات وتعدد المشاركات، لافتاً إلى أن اعتدال الأجواء خلال الفترة الحالية انعكس إيجاباً على المستوى البدني للاعبيه.

وفيما يتعلق بالحالة الصحية للهولندي ستيفن بيرغوين، لم يكشف فيسينغ عن طبيعة الإصابة أو مدى خطورتها، مؤكداً أن الأمر يتطلب تقييماً من الجهاز الطبي.

واختتم مدرب الاتحاد حديثه قائلاً: «بيرغوين لا يشعر بأنه على ما يرام، وعلينا التأكد من حالته الصحية بالتنسيق مع الطاقم الطبي».

بدوره، أبدى الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب فريق نيوم، اعتزازه بالأداء الذي قدمه لاعبوه أمام الاتحاد رغم الخسارة، مشيراً إلى أن فارق الخبرة والظروف التي أحاطت بخياراته الهجومية كان لها تأثيرها على مجريات اللقاء.

وقال غالتييه، خلال المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: «أريد أن أقول لكم الحديث ذاته الذي قلته للاعبين في غرفة الملابس، أنا فخور بهم، وأتمنى أن يستمروا بالطموح ذاته. من الصعب تقبل خسارة هذه المباراة بعدما قدمنا أداءً قوياً، لكن الاتحاد يُعدّ أحد أقوى الفرق السعودية».

وكشف المدرب الفرنسي عن الأسباب التي حالت دون مشاركة الجزائري سعيد بن رحمة، موضحاً أن اللاعب كان ضمن حساباته الفنية للمواجهة، إلا أن شعوره بمشكلة عضلية دفع الجهاز الفني إلى استبعاده تجنباً للمخاطرة بسلامته.

وعن تراجع الفاعلية الهجومية لنيوم خلال الشوط الثاني مقارنة بالأول، أوضح غالتييه أن فريقه تأثر بافتقاد خدمات اثنين من أبرز هدافيه، سعيد بن رحمة والفرنسي ألكسندر لاكازيت، مبيناً أن خطته كانت تقوم على توزيع دقائق المشاركة بينهما، غير أن المشكلات العضلية حالت دون تنفيذ ذلك، إذ لم يتمكن لاكازيت من إكمال المباراة بعد مشاركته.

وفيما يتعلق بردة فعله عند الدقيقة الـ93 من عمر المواجهة، نفى المدرب الفرنسي أن يكون انفعاله موجهاً ضد الطاقم التحكيمي، مؤكداً أن ما حدث كان تعبيراً عن حالة الإحباط.

واختتم غالتييه حديثه قائلاً: «كانت هناك لحظة تمنيت فيها أن يراجع الحكم تقنية الفيديو، وذهبت إلى الحكام لأوضح لهم أن ردة فعلنا لم تكن موجهة ضدهم».