تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أقام نادي سباقات الخيل الجمعة، مهرجان كأسَي ولي العهد في نسخته الحادية والستين، على ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية في الرياض، ضمن منافسات موسم سباقات الرياض 2026 ـ 2027، بجوائز مالية إجمالية تبلغ 2.5 مليون ريال، إلى جانب عدد من الفعاليات الجماهيرية المصاحبة.

وسلم الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز كأسَي ولي العهد للخيل المصنفة والإنتاج المحلي، عقب فوز الجواد «صياح» والفرس «من مثلها»، في ميدان الجنادرية بالعاصمة الرياض، الجمعة، ضمن منافسات الحفل الـ33 من موسم سباقات الرياض، الذي ينظمه نادي سباقات الخيل.

أمير الرياض يسلم الأمير متعب بن عبد الله كأس ولي العهد للإنتاج المحلي (الشرق الأوسط)

وفرض إسطبل أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز هيمنته على منافسات الحفل، بعدما حصد خمسة انتصارات من أصل 11 شوطاً، أبرزها كأسَا ولي العهد وكأس الاتحاد الأوروبي.

ونجح الجواد الأميركي «صياح»، ابن «كاراكونتي»، في الظفر بكأس ولي العهد (مصنف) في الشوط الـ11، بقيادة الخيال نايف العنزي وإشراف المدرب هشام عبد الواحد، بعدما قطع مسافة 2400 متر بزمن بلغ دقيقتين و42.52 ثانية، وهو من إنتاج بن كولبروك.

وتألقت الفرس السعودية «من مثلها»، ابنة «علم»، في الشوط العاشر المخصص لكأس ولي العهد للإنتاج «فئة محلية 1»، بقيادة الخيال كاميلو أوسبينا وإشراف المدرب هشام عبد الواحد، مسجلة زمناً بلغ دقيقتين و42.50 ثانية لمسافة 2400 متر، وهي من ملكية وإنتاج أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز.

الأمير متعب بن عبد الله يحتفل مع الفارس وفريق إسطبل أبناء الملك عبد الله بالكأس (الشرق الأوسط)

وأضاف الإسطبل إلى حصيلته كأس الاتحاد الأوروبي، بعدما قاد الخيال أوشن ميرفي الجواد الأميركي «ستار أوف وندر»، ابن «أنكل مو»، إلى الفوز بالشوط السابع لمسافة 1600 متر، بزمن بلغ دقيقة و42.37 ثانية، بإشراف المدرب أحمد محمود، وهو من إنتاج وين ستار فارم.

وواصل الإسطبل تفوقه في الشوط الثامن التحضيري لكأس الملك فيصل، بفوز الجواد الأميركي «مايكل سكوفيلد»، ابن «تيز ذا لو»، بقيادة أوشن ميرفي وإشراف أحمد محمود، بعدما قطع مسافة 1600 متر بزمن بلغ دقيقة و42.92 ثانية، وهو من إنتاج سي إتش سي.

الفرس من مثلها هيمنت على شوط الفئة المحلية (الشرق الأوسط)

وكان إسطبل أبناء الملك عبد الله قد استهل انتصاراته في الشوط الثاني عبر الجواد السعودي «متكفل»، ابن «سبرينغ آت لاست»، بقيادة كاميلو أوسبينا وإشراف هشام عبد الواحد، مسجلاً دقيقة و16.58 ثانية لمسافة 1200 متر، وهو من إنتاج الإسطبل ذاته.

وفي الشوط التاسع، توّجت الفرس السعودية «كوافل»، ابنة «ديزرت بارتي»، بكأس إمارة منطقة الرياض، لمالكها فواز محارب حمدان المشرافي، بقيادة الخيال إياد الطريسي وإشراف المدرب محمد المشرافي، بعدما قطعت مسافة 1400 متر بزمن بلغ دقيقة و30.32 ثانية، وهي من إنتاج راشد صالح راشد البلوي.

الجواد صياح خلال السباق (الشرق الأوسط)

وافتتحت الفرس الفرنسية «جادي دي فوست»، ابنة «إيه إف البحر»، منافسات الحفل بفوزها بالشوط الأول لمصلحة إسطبل أجمل، بقيادة أليكسس مورينو وإشراف بسام الموسي، مسجلة دقيقة و24.31 ثانية لمسافة 1200 متر.

وحصد الجواد الأميركي «ريمان»، ابن «كاراكارو»، لقب الشوط الثالث لمصلحة إسطبل بورسلي، بقيادة مهند النصار وإشراف حمود الشمري، بزمن بلغ دقيقة و17.24 ثانية لمسافة 1200 متر، وهو من إنتاج «براندي واين فارم» (جيم وبام روبنسون).

وظفرت الفرس السعودية «ولكن»، ابنة «سيد أباد»، والمملوكة للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، بالشوط الرابع بقيادة ريكاردو فيريرا وإشراف عبد الله مشرف، بعدما قطعت مسافة 1400 متر بزمن بلغ دقيقة و32.72 ثانية، وهي من إنتاج فيصل مشرف مطلق بن شنان.

وفي الشوط الخامس، انتزع الجواد الآيرلندي «بروق»، ابن «تين سوفرينز»، الفوز لمصلحة مالكه عبد الرحمن سعيد عبد الله السيد، بقيادة محمد الدهام وإشراف عبد الله السدراني، مسجلاً دقيقة و30.78 ثانية لمسافة 1400 متر، وهو من إنتاج ويستربيرغ.

كما فاز الجواد السعودي «النداوي»، ابن «تاج الخالدية»، بالشوط السادس لمصلحة مالكه سعد عبد العزيز سعد المواش، بقيادة أسامة الشهراني وإشراف عمر الطويلعي، بعدما قطع مسافة 2000 متر بزمن بلغ دقيقتين و25.70 ثانية.

واختتم المدرب هشام عبد الواحد الحفل بثلاثة انتصارات، بينها كأسَا ولي العهد، مقابل انتصارين للمدرب أحمد محمود، فيما حقق كل من الخيالين كاميلو أوسبينا وأوشن ميرفي انتصارين.