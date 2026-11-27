أكد الآيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية، أن اللاعبين السعوديين المميزين سيبقون خياراً أساسياً مهما طرأت تغييرات على عدد المحترفين الأجانب في الدوري السعودي، مشيراً إلى سعادته بجودة اللاعبين المحليين الذين يملكهم في صفوف فريقه.

وقال رودجرز، رداً على سؤال «الشرق الأوسط» في المؤتمر الصحافي الذي أعقب الفوز على الفيحاء، بشأن النقاشات الدائرة حول إمكانية زيادة عدد اللاعبين الأجانب بدءاً من الموسم المقبل، في الوقت الذي حمل فيه هدفا القادسية توقيع لاعبَين سعوديين: «أملك لاعبين سعوديين على مستوى عالٍ، وأنا سعيد بوجودهم، والأفضل سيبقى بكل تأكيد».

وأضاف مدرب القادسية: «لم يصدر قرار رسمي بشأن زيادة عدد اللاعبين الأجانب، لكن في الدوري الإنجليزي هناك نسبة تصل إلى 80 في المائة من اللاعبين الأجانب، ومع ذلك فإن اللاعبين الإنجليز المميزين يشاركون أو يخوضون تجارب احترافية في الخارج، كما أن منتخبهم مميز، وهناك مواهب ونجوم».

وتابع رودجرز: «كما ذكرت، فإن أفضل اللاعبين السعوديين سيبقون خياراً أساسياً في جميع الظروف».

ورداً على سؤال آخر لـ«الشرق الأوسط» بشأن المجازفة بإشراك الثلاثي ناتشو فرنانديز وأبو الشامات ومصعب الجوير، رغم تهديدهم بالإيقاف عن مواجهة النصر في الجولة المقبلة حال حصولهم على بطاقات صفراء، قال رودجرز: «أبلغنا اللاعبين بضرورة التركيز وعدم الحصول على بطاقات ملونة، وهم لاعبون يملكون جودة عالية وقدرة على ضبط الأمور بفضل خبرتهم».

وأضاف: «نجح أبو الشامات في التسجيل أيضاً، وناتشو لاعب خبير ويمثل قيمة كبيرة، وكذلك مصعب الجوير الذي كان متماسكاً وقادراً على تقديم الأفضل حتى استبداله».

وعن الانتصار الذي حققه القادسية أمام الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، أوضح رودجرز أن فريقه كان مطالباً باستعادة جاهزيته سريعاً بعد مشاركته القارية أمام شباب الأهلي الإماراتي، الثلاثاء الماضي.

وقال: «حققنا فوزاً مهماً، فقد لعبنا الثلاثاء الماضي خارج السعودية، وكان علينا استعادة جاهزيتنا سريعاً والتحلي بالصبر، وهذا ما حدث بالفعل؛ إذ كنا صبورين حتى سجلنا الهدف الأول، ثم عززنا تقدمنا بالهدف الثاني وحققنا الفوز».

وشدد مدرب القادسية على أهمية جودة العناصر التي يمتلكها فريقه في التعامل مع ضغط المباريات وتعدد المشاركات، قائلاً: «نملك الجودة في اللاعبين، وهذا ما يمكّننا من المواصلة وتحمل ظروف الضغط كافة، ولدينا قاعدة جيدة من اللاعبين وبدلاء على مستوى عالٍ يمنحنا القدرة على مواصلة حصد النقاط».

وفيما يتعلق بالمواجهة المرتقبة أمام النصر، وكيفية التعامل مع القوة الهجومية لمنافسه، قال رودجرز: «لدينا الوقت الكافي لمشاهدة المباريات الأخيرة لنا ولهم، ودراسة نقاط القوة والضعف، ومن ثم تحديد كيفية العمل استعداداً لتلك المباراة».