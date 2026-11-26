كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة نادي الفيصلي لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي مع المدرب السعودي سعد الشهري أو وكيل أعماله، مؤكدة أن جميع ما يتم تداوله بشأن حسم التعاقد غير صحيح، وأنه لم تُرفع أي أوراق رسمية إلى لجنة الاستدامة المالية للحصول على الموافقة.

وأوضحت المصادر أن الفيصلي تقدم بعرض للمدرب سعد الشهري، وينتظر موافقته على الصيغة النهائية للعرض، تمهيداً لرفعه إلى لجنة الاستدامة المالية لاستكمال إجراءات الموافقة النهائية.

وكانت إدارة النادي قد عقدت في وقت سابق اجتماعاً أولياً مع الشهري ووكيل أعماله، بهدف الاطلاع على رؤيته الفنية والخطط التي يعتزم تطبيقها لتطوير الفريق في حال توليه المهمة، إلى جانب مناقشة متطلباته الفنية والإدارية وتصوراته للمرحلة المقبلة، دون أن يشهد الاجتماع التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

وأكدت مصادر «الشرق الأوسط» أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة أمام إدارة الفيصلي، ولم يُحسم بعد ملف الجهاز الفني، سواء بالتعاقد مع سعد الشهري، أو الاتجاه إلى مدرب بديل، أو الإبقاء على المدرب التونسي الحالي محمد دحمان لقيادة الفريق في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، مشددةً على عدم رفع أي ملف رسمي إلى لجنة الاستدامة المالية حتى الآن.