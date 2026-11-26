تتجه الأنظار في الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم إلى مواجهات المنافسة على الصدارة، لكن مباراة كومو ويوفنتوس ستخطف الأضواء بوصفها قمة للجولة التي تنطلق غداً الجمعة.

ويحل يوفنتوس ضيفاً على كومو، يوم الأحد، وعينه على تحقيق فوز يقلص به الفارق مع كومو، الذي يحتل المركز الخامس برصيد 26 نقطة، ويتفوق على يوفنتوس بفارق 5 نقاط.

لكن ما يخشاه يوفنتوس ومدربه لوتشيانو سباليتي هو استمرار الصحوة والأداء العالي للفريق المضيف، والذي حقق فوزه الرابع في 5 مباريات بدوري أبطال أوروبا، ليحتل المركز الثالث برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطة خلف حامل اللقب باريس سان جيرمان، و3 نقاط خلف ريال مدريد متصدر مرحلة الدوري.

وحقق كومو الفوز على أيك أثينا اليوناني في الجولة الماضية بدوري الأبطال، وسيدخل فريق المدرب الإسباني سيسك فابريغاس المباراة بمعنويات عالية، ورغبة في تحقيق الفوز.

على الجانب الآخر، لا يمر يوفنتوس بأفضل حالاته؛ حيث يمثل المركز السادس الذي يحتله خيبة أمل لجماهيره التي تعول على فريق سباليتي لتحقيق نتيجة إيجابية ودخول معركة المراكز الأولى في ترتيب المسابقة.

وفي يوم السبت، ستقام مباراتان للمنافسين المباشرين على الصدارة، لاتسيو (الأول) وإنتر ميلان (الثالث)؛ حيث يلعب متصدر الترتيب مع مضيفه تورينو، فيما يستضيف الفريق الأزرق والأسود فريق جنوى.

يحل يوفنتوس ضيفاً على كومو وعينه على تحقيق فوز يقلص به الفارق مع كومو (إ.ب.أ)

ويسعى لاتسيو بقيادة مدربه جينارو غاتوزو إلى تحقيق فوز يؤمن صدارته للترتيب؛ حيث يحتل المركز الأول برصيد 32 نقطة، بفارق نقطتين عن غريمه في العاصمة فريق روما.

وبتألق لاعب الوسط المعار من إنتر ميلان، ديفيد فراتيسي، عاد لاتسيو للواجهة في المنافسة على صدارة الترتيب هذا الموسم، ويرغب غاتوزو في أن يواصل فريقه حصد النقاط دون الالتفات إلى الترشيحات التي ربما تقول إن القطب الثاني للعاصمة الإيطالية قد لا يكمل السباق حتى النهاية.

على الجانب الآخر، يأمل تورينو في إفساد فرحة لاتسيو بصحوته، وهو يحتل المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة.

أما إنتر ميلان، صاحب المركز الثالث برصيد 29 نقطة، فيأمل في تعويض جماهيره عن التعادل المخيب مع أتالانتا بنتيجة 4-4 في الجولة الماضية.

ويأمل فريق المدرب الروماني، كريستيان كيفو، في العودة إلى المنافسة على الصدارة من خلال تحقيق الفوز على فريق جنوى الذي يدخل اللقاء وهو يحتل المركز العاشر برصيد 16 نقطة، وحقق الفوز في الجولة الماضية على ساسولو.

وحقق إنتر ميلان الفوز في الجولة الخامسة بدوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء، على حساب فريق شتوتغارت الألماني بهدفين دون رد، في مباراة شهدت عودة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز للتسجيل في الشباك مجدداً بعد فترة غاب فيها عن الفريق بسبب الإصابة.

من جانبه، سيخوض روما مواجهة قد تبدو سهلة على الورق أمام مونزا، لكن الأخير قدّم نتائج غير متوقعة هذا الموسم.

وبقيادة مدربه الكرواتي إيفان يوريتشيتش، الذي سبق له تدريب روما في فترة قصيرة قبل عامين، يحتل الفريق الصاعد المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.

على الجانب الآخر، يدخل روما المباراة بمعنويات عالية بعدما نجح في اقتناص تعادل صعب في دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان الفرنسي، الأربعاء، بنتيجة 2-2، ويأمل في استغلال انطلاقته الرائعة في الموسم من أجل إكمال هدفه بالمنافسة على لقب الدوري الإيطالي.

وفي بقية المباريات، يلعب فينزيا مع بولونيا، وفروسينوني مع بارما، وأودينيزي مع فيورنتينا، وساسولو مع نابولي، وليتشي مع أتالانتا، وكالياري مع ميلان.