تعثر آرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منذ فترة التوقف الدولي، لكن مشكلات مانشستر سيتي تبدو أعمق بكثير قبل مواجهة يوم الأحد بين الفريقين اللذين شكَّلا محور المنافسة على لقب الدوري في المواسم الأخيرة.

وأعقب تعادل آرسنال 2 - 2 خارج ملعبه أمام نيوكاسل يونايتد، مطلع الأسبوع الحالي، تعادل سلبي على أرضه يوم الثلاثاء أمام بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

وترك هذا التراجع الطفيف المدرب ميكيل أرتيتا أمام كثير من الأمور التي يتعيَّن عليه التفكير فيها، لكن الحقيقة هي أن فريقه لا يزال يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 6 نقاط ويحتل موقعاً مريحاً في البطولة الأوروبية.

وفي المقابل، يتوجَّه سيتي إلى شمال لندن، يوم الأحد، مثقلاً بـ3 هزائم وتعادل في الدوري الممتاز، ولم يكن تعادله على ملعبه، يوم الثلاثاء، أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا بمثابة دفعة الثقة التي يحتاج إليها الفريق.

وبالنسبة لآرسنال بقيادة أرتيتا، تمثَّلت المشكلة الأكبر في الفاعلية الهجومية، إذ استحوذ الفريق على الكرة وسيطر على مجريات اللعب أمام نيوكاسل ودورتموند، لكنه افتقر إلى اللمسة الحاسمة أمام المرمى، وهو ما ظهر بوضوح أمام دورتموند حين سدَّد 30 كرة لم تكن منها سوى 4 فقط على المرمى.

أما تراجع سيتي الأخير فقد كشف عن مشكلات أوسع نطاقاً بكثير.

فقد فشل دفاعه المهتز في الحفاظ على نظافة شباكه خلال 10 مباريات متتالية في جميع المسابقات، وتلاشت السيطرة والابتكار في خط الوسط اللذان ميَّزا فريق المدرب السابق بيب غوارديولا، وحتى المهاجم إرلينغ هالاند يبدو فاقداً لبريقه المعتاد.

إرلينغ هالاند (د.ب.أ)

وقال هالاند عقب التعادل أمام نابولي يوم الثلاثاء: «عندما لا تفوز تبدأ في التشكيك في كل شيء»، وهو تعليق لخَّص حالة الهشاشة التي يمر بها الفريق حالياً.

ويأتي كل ذلك وسط أجواء من الغموض بعدما أدانت لجنة مستقلة في سبتمبر (أيلول) الماضي نادي سيتي بارتكاب 114 مخالفة للقواعد المالية للدوري الممتاز، بينما يستأنف النادي الحكم وينفي ارتكاب أي مخالفات.

وأدى تراجع نتائج سيتي، بعد فوزه في مبارياته الـ7 الافتتاحية بالدوري، إلى إخماد روح التحدي المبكرة في النادي، وباتت الأجواء باهتة في ملعب الاتحاد.

وستترك الهزيمة، يوم الأحد، فريق سيتي متأخراً بفارق 9 نقاط خلف آرسنال، ورغم أن الموسم لا يزال في بدايته، فإن هذا الفارق سيضعه أمام شتاء قاتم.

وسينظر المدرب إنزو ماريسكا، الذي بدأ يواجه انتقادات شديدة، إلى مباراة الأحد بوصفها فرصة لإعادة إحياء موسم سيتي، إذ إن الفوز سيقلص الفارق مع آرسنال إلى 3 نقاط يمكن تعويضها قبل جولة كاملة من المباريات في منتصف الأسبوع.

وقال تييري هنري، مهاجم آرسنال السابق، في منتصف الأسبوع: «قد يكون هذا هو اليوم الذي يستفيق فيه سيتي، لكن إذا لعبوا بالطريقة نفسها التي ظهروا بها مؤخراً، بمساحات مفتوحة وفوضى في خط الوسط، فقد يكون يوماً طويلاً عليهم».

وقبل أن يتواجه آرسنال وسيتي يوم الأحد، تبرز مواجهة «قمة مرسيسايد».

ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 21 نقطة من 11 مباراة، بفارق 7 نقاط خلف آرسنال، لكن هناك مؤشرات على أن المدرب الجديد أندوني إيراولا بدأ يضع بصمته ويدفع الفريق للانسجام.

وجاء الفوز الساحق 4 - صفر، الأسبوع الماضي، على مانشستر يونايتد المتعثر بعد انتصار خارج الديار على كريستال بالاس، وسجَّل فلوريان فيرتز في كلتا المباراتين، في مؤشر جديد على أن اللاعب الألماني بدأ يترك الأثر المنتظر منه منذ انضمامه من باير ليفركوزن في صيف عام 2025.

وسيظهر ماوريسيو بوكيتينو، المدرب الجديد لمانشستر يونايتد، للمرة الأولى على ملعبه عندما يستضيف فريقه، صاحب المركز الـ19، فريق برنتفورد، يوم السبت، بحثاً عن فوزه الثاني فقط هذا الموسم.

ويتطلع بورنموث، صاحب المركز الخامس، إلى مواصلة مسيرته الرائعة مؤخراً حين يسعى لتحقيق فوزه السادس على التوالي في الدوري عندما يواجه فولهام، يوم الأحد.