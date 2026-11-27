نجت إيطاليا حاملة اللقب من مواجهة عصيبة أخرى لتبلغ نهائي كأس ديفيز للتنس، بعدما فاز لورينسو موزيتي وأندريا فافاسوري بمباراة الزوجي الفاصلة ليحسما الانتصار 2-1 على التشيك في الدور قبل النهائي بمدينة بولونيا الجمعة.

وبعدما تقاسم الفريقان الفوز في مباراتي الفردي، تأخر موزيتي وفافاسوري بمجموعة أمام ييري ليهيتشكا وتوماش ماخاتش، لكنهما انتفضا وسط مؤازرة جماهيرية صاخبة ليقلبا الطاولة ويفوزا 3-6 و6-1 و7-6.

وتسعى إيطاليا، التي حققت الآن 16 انتصارا متتاليا في مواجهات البطولة منذ عام 2023، لإحراز لقبها الرابع على التوالي أمام إسبانيا أو بريطانيا الأحد. وتقام مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى السبت.

وإذا فازت إيطاليا باللقب مرة أخرى، فستكون أول دولة تفوز بالبطولة أربع مرات متتالية منذ الولايات المتحدة في أوائل السبعينيات.