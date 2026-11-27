سيتعيّن على إيطاليا الفوز بمباراة زوجي فاصلة، للمرة الثانية، هذا الأسبوع، للإبقاء على آمالها في إحراز لقبها الرابع على التوالي في كأس ديفيز للتنس، وذلك بعد تغلب التشيكي ييري ليهيتشكا على فلافيو كوبولي ليعادل النتيجة 1-1 في الدور قبل النهائي، الجمعة.

وكان لورينسو موزيتي قد وضع إيطاليا في المقدمة بالفوز 6-3 و6-4 على ياكوب مينشيك في مباراة الفردي الأولى، لكن كوبولي لم يتمكن من إتمام المهمة، رغم الدعم الجماهيري الكبير على أرضه في بولونيا.

وخسر المصنف السابع عالمياً 6-2 و1-6 و6-3 أمام ليهيتشكا، الذي قدم أداء قوياً في المجموعة الفاصلة ليُبقي فريقه في المنافسة.

واستغل ليهيتشكا ضرباته الأمامية القوية وإرساله ببراعة في المجموعة الافتتاحية ليفرض هيمنته، لكن كوبولي قلَب المباراة رأساً على عقب بعدما استعاد إيقاعه في المجموعة الثانية.

وبدا أن اللاعب الإيطالي يمتلك الأفضلية المعنوية في المجموعة الفاصلة، غير أن ليهيتشكا كان له رأي آخر وأحكم سيطرته بضربات قوية من الخط الخلفي.

وسنحت لكوبولي فرصة لكسر الإرسال والعودة في النتيجة عندما كان متأخراً 4-2، لكنه أهدر محاولة لمباغتة منافِسه الذي تقدَّم على الشبكة، ليحسم ليهيتشكا بهدوء انتصاره الثاني، هذا الأسبوع.

وقرر فيليبو فولاندري، كابتن الفريق الإيطالي، الدفع بموزيتي إلى جانب أندريا فافاسوري لمواجهة الثنائي التشيكي المكون من ليهيتشكا وتوماش ماخاتش في مباراة الزوجي الفاصلة.

وكان فافاسوري، المتخصص في منافسات الزوجي، قد شارك إلى جانب ماتيو بريتيني في تحقيق الفوز الحاسم بمباراة الزوجي أمام كوريا الجنوبية، الأربعاء الماضي.

ويسعى المنتخب التشيكي لبلوغ النهائي، للمرة الأولى منذ عام 2013، عندما تُوج باللقب، للعام الثاني على التوالي.

وظهر موزيتي، الذي عاد للمشاركة في كأس ديفيز للمرة الأولى منذ عام 2024، هذا الأسبوع، في حالة رائعة أمام مينشيك، إذ كان كسر إرساله مرة واحدة في كل مجموعة كافياً لحسم الفوز.

وتقام مواجهة الدور قبل النهائي الثانية، السبت، عندما تلتقي إسبانيا مع بريطانيا.