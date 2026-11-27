«كأس ديفيز»: موزيتي يضع إيطاليا بالمقدمة في قبل النهائيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5346400-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%B6%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A
«كأس ديفيز»: موزيتي يضع إيطاليا بالمقدمة في قبل النهائي
لورينزو موزيتي يتقدم لإيطاليا على التشيك بكأس ديفيز (أ.ب)
وضع لورينزو موزيتي إيطاليا على أعتاب بلوغ نهائي كأس ديفيز للتنس، بعدما تغلّب على التشيكي ياكوب مينشيك بنتيجة 6-3 و6-4، في أولى مباريات الفردي بالدور نصف النهائي، الجمعة.ونجح موزيتي، المصنف 27 عالمياً، في كسر إرسال مينشيك، المصنف 15 عالمياً، مرة واحدة في كل مجموعة، ليحسم المباراة بمجموعتين دون ردٍّ.وأتيحت لمينشيك فرص لكسر إرسال منافسه في المجموعة الثانية، من بينها فرصة خلال إرسال موزيتي لحسم اللقاء، لكنه لم يتمكن من إطالة أمد المواجهة.ويتطلع فلافيو كوبولي الآن إلى حسم تأهل إيطاليا إلى النهائي، عندما يواجه التشيكي ييري ليهيتشكا، في مواجهة تسعى خلالها إيطاليا إلى مواصلة مشوارها نحو لقبها الرابع على التوالي، رغم غياب المصنف الثاني عالمياً يانيك سينر بسبب الإصابة.
وتقام مواجهة الدور قبل النهائي الثانية السبت، عندما تلتقي إسبانيا مع بريطانيا.
لاعبو لاتسيو وفرحة الفوز على ليتشي في المرحلة الماضية (إ.ب.أ)
يتطلع لاتسيو متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم من دون أي هزيمة، إلى مواصلة بدايته المثالية عندما يحل ضيفاً على تورينو (السبت) في المرحلة الثالثة عشرة. وتبدو مهمة لاتسيو الساعي إلى إحراز لقبه الأول منذ عام 2000، سهلة نسبياً أمام فريق يعاني الأمرّين في المراكز الأخيرة، وتراجعت نتائجه بشكل كبير ولم يحقق أي انتصار في مبارياته الأربع الأخيرة (ثلاث هزائم وتعادل واحد).
ويتصدر لاتسيو الترتيب بفارق نقطتين أمام جاره روما، وسيرفع رصيده إلى 35 نقطة بعد 13 مباراة إذا حقق الفوز في هذه المواجهة.
ويحتاج مديره الفني جينارو غاتوزو إلى فوزه الثالث فقط على تورينو كمدرب لتحقيق ذلك (3 تعادلات وهزيمتان)، لكنه قد يرضى أيضاً بمواصلة حفاظ لاتسيو على سجله الخالي من الهزائم في أول سبع مباريات خارج أرضه خلال موسم واحد في الدوري، وهو إنجاز لم يتحقق للنادي سوى مرتين من قبل.
ويعول لاتسيو على هدافه الهولندي تيجاني نوسلين صاحب ستة أهداف في المركز الخامس على لائحة الهدافين بعد ثنائيته في مرمى ليتشي في المرحلة الماضية مع أربع تمريرات حاسمة. وسيصبح نوسلين أول لاعب من لاتسيو منذ تشيرو إيموبيلي في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 يسهِم مباشرة بهدف في خمس مباريات متتالية بالدوري الإيطالي.
روما للتشبث بالمركز الثاني
من جهته، يسعى روما إلى مواصلة سلسلته المميزة من الانتصارات على أرضه في الدوري والبقاء في دائرة المنافسة عندما يستضيف مونتسا الرابع عشر. ولا يزال مشوار روما في دوري أبطال أوروبا معلقاً، لكن التعادل أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل الموسمين الأخيرين، 2-2، الأربعاء، من شأنه أن يمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل العودة إلى ملعبه والتركيز مجدداً على الدوري المحلي. ولم يتعرض روما لأي هزيمة هذا الموسم في الدوري (9 انتصارات و3 تعادلات)، وسيدخل فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني التاريخ إذا حقق فوزه الخامس على التوالي؛ إذ إن روما لم ينجح في تفادي الخسارة خلال أول 13 مباراة له في دوري الأضواء سوى مرتين من قبل (10 انتصارات و3 تعادلات في كل منهما).
ومن المرجح أن يعزز اللعب على ملعب الأولمبيكو فرصه في تحقيق ذلك،؛ إذ لم يخسر روما على أرضه منذ أبريل (نيسان) الماضي، كما أنه لم يتعرض لأي هزيمة في آخر 18 مباراة خاضها على أرضه في الدوري (14 فوزاً و4 تعادلات). ويعقد روما آمالاً على مهاجمه الدولي الهولندي دونييل مالين الذي واصل تألقه بتسجيله الهدف الثاني لفريق العاصمة في شباك باريس سان جيرمان، علماً أنه يتصدر لائحة الهدافين في (السيري أ ) برصيد 12 هدفاً مع تمريرتين حاسمتين.
إنتر لاستعادة التوازن
تعثر إنتر ميلان في اثنتين من آخر ثلاث مباريات خاضها في الدوري آخرها تعادله مع أتالانتا 4-4 بعدما تقدم 2 -0 و3 -1 و4- 2، لكن سجله الممتاز في مواجهاته على ملعب سان سيرو يمنحه أملاً كبيراً في إيقاف سلسلة جنوا المتمثلة في انتصارين متتاليين خارج أرضه. وخطا إنتر خطوة إضافية نحو بلوغ ثمن نهائي دوري الأبطال بتغلبه على شتوتغارت الألماني 2 -0 في منتصف الأسبوع، لكن هذا الانتصار لا يجب أن يحجب أوجه القصور التي ظهرت في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري (فوز واحد وتعادل واحد وهزيمة واحدة) والتي أبقته في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن لاتسيو. ومن شأن العودة السريعة إلى سان سيرو أن تسهِم في رفع معنويات فريق المدرب الروماني كريستيان كيفو؛ إذ فاز إنتر في مبارياته الرسمية الأربع الأخيرة على أرضه، كما حقق ستة انتصارات متتالية في الدوري على ملعبه، مسجلاً هدفين على الأقل في كل مباراة منها.
قمة كومو ويوفنتوس
في المقابل، يسعى جاره ميلان المنتشي بفوزه الثمين على مضيفه أولمبياكوس اليوناني 4 -2 في مسابقة الدوري الأوروبي بعدما قلب تخلفه 0 -2، إلى مواصلة انتفاضته المحلية بفوز رابع على التوالي عندما يحل ضيفا على كالياري. وسيرفع ميلان غلته إلى 30 نقطة في أول 13 مباراة له في الدوري في حال فوزه، وذلك للمرة الثالثة فقط خلال آخر 20 موسماً. وفي المرتين السابقتين اللتين بلغ فيهما هذا الرصيد، أنهى ميلان الموسم ضمن المركزين الأول أو الثاني.
وللمرة الأولى في تاريخ الدوري، يدخل كومو الخامس مواجهته أمام يوفنتوس السادس وهو متقدم على نادي «السيدة العجوز» في جدول الترتيب. وأصبح يوفنتوس تحت الضغط لتجنب الابتعاد أكثر عن المراكز الخمسة الأولى. وتجاوز كومو سريعا آثار هزيمته أمام إنتر 0 -2 في المرحلة قبل الماضية؛ إذ فاز في مباراتيه الرسميتين منذ فترة التوقف الدولي من دون أن تهتز شباكه، بما في ذلك انتصاره على أيك أثينا اليوناني في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.
وحقق فريق المدرب الإسباني سيسك فابريغاس الفوز في ثمانٍ من آخر تسع مباريات خاضها في مختلف المسابقات، مقدماً موسماً رائعاً في الدوري. وحصد الفريق 26 نقطة من أول 12 مباراة له في الدوري (8 انتصارات وتعادلان وهزيمتان)، وضمن بالفعل أفضل رصيد له في تاريخ مشاركاته بدوري الأضواء بعد 13 مرحلة، متجاوزاً حصيلته البالغة 24 نقطة في الموسم الماضي. من جانبه، منح الفوز على أومونيا القبرصي 4- 1 في يوروبا ليغ الخميس يوفنتوس انتصاره الثاني على التوالي. كما مدَّد سلسلة مبارياته من دون هزيمة إلى خمس مواجهات (4 انتصارات وتعادل واحد)، وأسهم في تحسين الأجواء داخل الفريق. ورغم ذلك، لا تزال صدارة الترتيب بعيدة المنال؛ إذ يتأخر يوفنتوس بفارق 11 نقطة عن لاتسيو وخمس نقاط عن كومو.
بطولة إسبانيا: سيميوني «القياسي» يطارد برشلونة وريال مدريد في القمةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5346423-%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9
لم يفز أي مدرب في تاريخ كرة القدم الإسبانية بمباريات في (الليغا) أكثر من سيميوني (أ.ب)
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بطولة إسبانيا: سيميوني «القياسي» يطارد برشلونة وريال مدريد في القمة
لم يفز أي مدرب في تاريخ كرة القدم الإسبانية بمباريات في (الليغا) أكثر من سيميوني (أ.ب)
يُمنّي المدرب الأرجنتيني القياسي لنادي أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني النفس بمواصلة مطاردة الغريمين برشلونة وريال مدريد، عندما يحل ضيفاً على «إلتشي» (السبت) في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
لم يفز أي مدرب في تاريخ كرة القدم الإسبانية بمباريات في «الليغا» أكثر من سيميوني الذي حقق فوزه الـ345 في الدوري على رأس الإدارة الفنية للقطب الثاني للعاصمة نهاية الأسبوع الماضي، عندما تغلب على جاره ومضيفه خيتافي بثلاثية نظيفة، حيث بقي أتلتيكو ثالثاً خلف الناديين الكاتالوني المتصدر والملكي الثاني.
ويأمل سيميوني خلال زيارة «إلتشي» مواصلة تعزيز رقمه وتتويج موسمه بلقب ثالث في الدوري بعد لقبَي عامَي 2014 و2021. ويتخلف أتلتيكو بخمس نقاط عن برشلونة قبل مواجهته في الثاني من ديسمبر (كانون الأول)، في مباراة مبكرة من المرحلة الثالثة والعشرين بسبب مشاركة الفريقين في كأس السوبر الإسبانية في يناير (كانون الثاني). ويحل برشلونة ضيفاً على ديبورتيفو لا كورونيا (الأحد)، في حين يستضيف ريال مدريد الثاني بفارق نقطتين أمام أتلتيكو، ديبورتيفو ألافيس (السبت).
وتجاوز سيميوني الراحل لويس أراغونيس، صاحب 344 فوزاً في الدوري، فانفرد بصدارة القائمة التاريخية. وقال سيميوني، متحدثاً عن عائلته وأعضاء أجهزته الفنية الحالية والسابقة ولاعبيه: «أود أن أتشارك هذا الرقم مع جميع الأشخاص الذين كانوا وراء هذه الانتصارات الـ345».
وأضاف: «لا أتحمس عادة لأشياء كثيرة، لكن الوصول إلى هذه المرحلة تطلب عملاً لا يصدق». ويعد انتزاع لقبين في الدوري من أنياب العملاقين ريال مدريد وبرشلونة إنجازاً باهراً، وأظهر أتلتيكو هذا الموسم أن لديه الأدوات اللازمة لتحقيق ذلك مجدداً.
وقبل هزيمته أمام ضيفه برشلونة (1-2) قبل فترة التوقف الدولي، حقق أتلتيكو سبعة انتصارات متتالية في الدوري، بينها فوز في الديربي على جاره ريال مدريد. وجاءت بدايته القوية هذا الموسم رغم أن نجمه الأبرز الأرجنتيني خوليان ألفاريز لم يقدم أفضل مستوياته، وهو ما يشير إلى أن الفريق لا يزال قادراً على بلوغ مستوى أعلى. وكان ألفاريز يرغب في الرحيل في الصيف وحاول فرض انتقاله إلى برشلونة، لكن أتلتيكو تمسك ببقائه بشدة. وبدأ ألفاريز الموسم بمستوى متدنٍّ، وهو يعاني على مستوى اللياقة البدنية، ولم يسجل سوى ثلاثة أهداف في جميع المسابقات حتى الآن. لكن الفائز بكأس العالم 2022 بدأ يظهر بعضاً من جودته في المباريات الأخيرة، وهدأت التوترات بينه وبين الجماهير.
«الطموح والتعطش نفسهما»
وصنع ألفاريز هدفَي أتلتيكو الأولين أمام خيتافي في فوزه نهاية الأسبوع الماضي، وسجل من ركلة حرة مباشرة أمام فيكينغ النرويجي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء. وقال سيميوني الأربعاء: «إنه لاعب لا يصدق فعلاً، رائع. أحبه إنساناً، وسأدعمه كلاعب لكرة القدم، وأفهمه لاعباً». وأضاف: «رغم أنه لم يسجل في المباريات السابقة، لا توجد هجمة دون أن تمر عبره، وهو يقدم دائماً أشياء مهمة. للوصول إلى حيث نريد، نحتاج إلى أفضل خوليان ألفاريز».
وتُوج سيميوني بلقبَيه في «الليغا» بفضل أهداف مهاجمين من أميركا الجنوبية، مع البرازيلي الأصل الدولي الإسباني دييغو كوستا الذي كان مفتاح اللقب في 2014، والأوروغوياني لويس سواريز الذي كان حاسماً في 2021. وستساعد عودة ألفاريز إلى مستواه في سعي أتلتيكو إلى لقب ثالث في عهد سيميوني. وقال قائد أتلتيكو مدريد كوكي إن سيميوني لم يتغير منذ وصوله إلى النادي عام 2011، رغم أن أسلوبه الكروي أصبح أكثر تطوراً وهجومياً في السنوات الأخيرة. وقال لاعب الوسط المخضرم: «أعتقد أن شيئاً لم يتغير تقريباً؛ لأنه لا يزال يملك الدافع نفسه، والطموح نفسه، والتعطش نفسه، وأعتقد أن ذلك لن يتغير أبداً». وأضاف: «من الواضح أنه أكبر سناً قليلاً، لكن كل شيء آخر يبقى كما هو... لا يزال متطلباً جداً في التدريب، ولا يتركنا نسترخي لثانية، وهذا ما يصنع الفارق ويتيح لنا المنافسة ضد الأفضل».
أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، في بيان الجمعة، أن لاعب الوسط جمال موسيالا تعرض لإصابة عضلية في الفخذ اليمنى الخلفية، ستبعده عن الملاعب «حتى إشعار آخر».
وكان موسيالا قد عاد إلى الملاعب الأسبوع الماضي، بعد تعافيه من تمزق في الألياف العضلية أبعده عن المشاركة لمدة شهر ونصف الشهر، لكنه تعرض لانتكاسة جديدة.
ويعاني اللاعب مشكلات متكررة تتعلق باللياقة البدنية منذ تعرضه لكسر في عظمة الشظية خلال بطولة كأس العالم للأندية عام 2025. وإلى جانب ذلك، كشف موسيالا في وقت سابق من العام الحالي عن معاناته من نوبات صرع الغياب.
وأصبحت الحالة الصحية للاعب محور اهتمام خلال الأسابيع الأخيرة، وأثارت جدلاً بعدما طرح عضوا مجلس الإشراف على بايرن ميونيخ، أولي هونيس وكارل هاينز رومينيغه، إمكانية خفض راتب لاعب الوسط بسبب مشكلاته الصحية.
كما شكك المسؤولان علناً في قدرة موسيالا، الذي يُعد من بين أعلى لاعبي بايرن أجراً، ويرتبط بعقد مع النادي حتى عام 2030، على استعادة مستواه السابق.
وقال بايرن في وقت سابق من الأسبوع الحالي إن موسيالا خضع للفحص الطبي للمرة الأولى بسبب أعراض تُشبه نوبات الغياب في أبريل (نيسان) 2025، أي بعد توقيعه عقداً جديداً مع النادي في فبراير (شباط) من العام نفسه.
ويعاني بايرن من قائمة طويلة من الإصابات، تضم نجمه الأبرز هاري كين، الذي سيغيب عن الملاعب لعدة أشهر، بالإضافة للجناح الفرنسي مايكل أوليسيه وحارس المرمى المخضرم مانويل نوير.
من جانبه، قال كريستوف فريوند، المدير الرياضي لبايرن ميونيخ: «نحتاج إلى توجيه كل طاقتنا نحو ذلك. إنها فترة صعبة، لكن يمكن أيضاً أن تخرج منها أمور إيجابية. أعتقد أننا عندما ننظر إلى الوراء في مارس (آذار) المقبل، سنجد أن هذه الفترة كانت مرحلة مهمة من الموسم، لأننا نساعد بعضنا بعضاً ونقف صفاً واحداً».
وبعد مرور 10 جولات على انطلاق الموسم الحالي، يحتل بايرن المركز الثاني بترتيب «بوندسليغا» بفارق نقطتين خلف غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، علماً بأن كلا الفريقين لم يتعرض لأي هزيمة في المسابقة حتى الآن.
ومن المقرر أن يستضيف دورتموند فريق باير ليفركوزن، في قمة مباريات المرحلة الـ11 بـ«بوندسليغا»، الأحد.