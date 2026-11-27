حذّر أندوني إيراولا، مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لاعبيه من أن مستوى الفريق وترتيبه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لن يُعتد بهما في أجواء «قمة مرسيسايد» الساخنة أمام إيفرتون الأحد المقبل.

وسبق لإيراولا، الذي يستعد لخوض هذه المواجهة للمرة الأولى، أن اختبر حدة مواجهة الغريم المحلي عندما لعب بقميص أتلتيك بلباو ضد ريال سوسيداد، مؤكداً أن مباريات القمة تتطلّب مستوى مختلفاً من التنافسية.

وأبلغ إيراولا الصحافيين، الجمعة: «لم أعش أجواء هذه القمة من قبل، لكنك تدرك بسهولة أنها مباراة كبيرة لجميع الأطراف المعنية».

وأضاف: «إنها مباراة قمة، ومباريات القمة تكون مختلفة دائماً. لا يهم موقعك في جدول الترتيب أو سلسلة النتائج التي تحققها، فعادة ما تكون طبيعة المباراة مختلفة، ويمكنك استشعار ذلك منذ البداية. يتعيّن علينا أن ننافس بقوة، وأن نؤدي دورنا ونفوز بالالتحامات الثنائية. يجب أن نكون في مستوى جيد، لأن الجميع سيرغب في الفوز بهذه المباراة».

ويدخل ليفربول اللقاء منتشياً بثلاثة انتصارات متتالية في جميع المسابقات، ويحتل المركز الرابع في الدوري برصيد 21 نقطة من 11 مباراة، متأخراً بفارق سبع نقاط عن آرسنال المتصدر.

ويحتل إيفرتون المركز التاسع، متأخراً بخمس نقاط عن غريمه المحلي، وتعرض لخسارة ثقيلة (4-صفر) أمام برنتفورد في مباراته الأخيرة.

وقال إيراولا إن نتائج مباريات القمة تحمل أهمية يمتد أثرها طويلاً بعد صفارة النهاية، مما يجعل الفوز السبيل الوحيد للاستمتاع بالمناسبة.

وتابع: «أنا سعيد للغاية بكوني جزءاً من هذا الحدث، وآمل أن أستمتع به. هناك طريقة واحدة فقط للاستمتاع وهي الفوز بالمباراة».

وأشار إيراولا إلى أن الجناح فيكتور مونيوز، الذي اضطر إلى مغادرة الملعب خلال فوز ليفربول على كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا، تجنّب التعرض لإصابة خطيرة، لكن مشاركته يوم الأحد لا تزال محل شك، في حين يستمر غياب كودي خاكبو بسبب إصابة عضلية.