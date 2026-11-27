أصبح التعادل نتيجة نادرة للغاية في مباريات فريق برشلونة تحت قيادة مديره الفني الألماني هانز فليك الذي لا يميل أبداً إلى تقاسم النقاط.

وتعكس أرقام الفريق الكاتالوني هذا الموسم هذا الواقع، فقد خاض 18 مباراة بمختلف المسابقات حتى الآن، دون أن يعرف طعم التعادل، حيث حقق الفوز في 16 مواجهة مقابل هزيمتين.

ووفقاً لصحيفة «آس» الإسبانية، فقد نسي برشلونة بقيادة فليك مذاق التعادل تماماً، إذ يعود آخر تعادل للفريق إلى العاشر من مارس (آذار) الماضي، حين انتهت مباراته أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا بالتعادل (1-1).

وفي تلك المباراة، منح هارفي بارنز التقدم لنيوكاسل في الدقيقة 86، قبل أن ينقذ لامين يامال برشلونة بتسجيله هدفاً من ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة، بعد مرور ست دقائق من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

ومنذ ذلك الحين، خاض فريق فليك 32 مباراة في جميع البطولات، حيث فاز في 27 منها وخسر 5، ولم تنتهِ أي منها بالتعادل.

ويبرز هذا النمط بشكل أوضح في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يتطلّب الأمر العودة طويلاً للسجلات للعثور على آخر مرة تقاسم فيها برشلونة النقاط في المسابقة المحلية.

حدث ذلك في 31 أغسطس (آب) عام 2025، في المباراة التي انتهت بالتعادل (1-1) أمام رايو فاييكانو، ليكمل برشلونة الآن 15 شهراً دون أي تعادل في الدوري المحلي.

وفي الفترة الفاصلة بين مواجهتي رايو فاييكانو ونيوكاسل، لم يتعادل برشلونة سوى مرة واحدة فقط، وكانت بنتيجة (3-3) أمام كلوب بروج البلجيكي في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وإذا كان تعادل فريق فليك أمراً نادراً فإن فشله في تسجيل أي هدف (أي انتهاء المباراة بنتيجة التعادل السلبي) يعتبر أكثر ندرة.

وفي الواقع، لم يحدث هذا الأمر ولو لمرة واحدة منذ تولي المدرب الألماني المسؤولية. إنها إحصائية استثنائية ومدهشة، تعكس الكثير عن طموح فليك، ونهجه الهجومي، ورغبته الدائمة في تحقيق الفوز.

ودخل برشلونة موسماً جديداً تحت قيادة فليك بطموحات كبيرة، سواء على الصعيدَيْن المحلي والقاري، وبفضل قوته الهجومية وتعدد الخيارات في مختلف مراكز الملعب، بات الفريق منافساً قوياً على حصد الألقاب.

وتشهد منافسات الدوري الإسباني هذا الموسم صراعاً محتدماً للغاية، حيث يتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 36 نقطة بعد 13 جولة، متفوقاً بفارق ثلاث نقاط على أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي ريال مدريد، ولا يبدو أن أياً من الفريقين مستعد للتنازل عن المنافسة على القمة.

وكانت مواجهة «الكلاسيكو» أمام ريال مدريد في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي واحدة من أصعب الاختبارات التي واجهها لاعبو برشلونة حتى الآن، حيث انتهت بخسارتهم بنتيجة (1-2) بملعب «سبوتيفاي كامب نو».

وسرعان ما استعاد برشلونة توازنه، بعدما حقق انتصاراً ساحقاً على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة (6-1)، قبل أن يتغلب (2-1) على مضيّفه أتلتيكو مدريد.

وأظهر الفريق شخصية قوية في مباراته الأخيرة بالدوري الإسباني، فبعد تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه فياريال، نجح لاعبو المدرب فليك في قلب النتيجة لصالحهم والفوز (3-2) بفضل تحسن كبير في الأداء خلال الشوط الثاني، وهو ما يثبت قدرتهم على التعامل مع المواقف الصعبة والعودة في النتيجة بعد التأخر.