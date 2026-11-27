أبراج وفنادق ومكاتب شركات على نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
تتابع مصر حادث غرق «مركب شحن» قبالة سواحل كوبا. وأفادت وزارة الخارجية المصرية، مساء الجمعة، بأنه في إطار توجيهات وزير الخارجية بدر عبد العاطي تتابع «الخارجية» من خلال السفارة المصرية في هافانا تداعيات حادث غرق مركب شحن يرفع علم دولة بنما قبالة السواحل الكوبية، الخميس.
وذكرت أنه «كان على متن المركب 13 مواطناً مصرياً، إلى جانب عدد من مواطني جنسيات أخرى»، وذلك بالتنسيق مع السلطات الكوبية المعنية للوقوف على أوضاع المواطنين المصريين، وتقديم أوجه الدعم اللازمة لهم.
وبحسب «الخارجية» تواصلت السفارة المصرية مع السلطات الكوبية المختصة لمتابعة جهود الإنقاذ والاطمئنان على المواطنين المصريين بعد الحادث، حيث تبين «وفاة مواطن مصري، وفقدان اثنين، وإصابة 10 آخرين، 9 منهم في حالة مستقرة وبصحة جيدة، وقد قام وفد من السفارة بزيارة المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية، والتواصل مع الفريق الطبي المعالج».
ووجّه وزير الخارجية المصري السفارة لدى كوبا والقطاع القنصلي بـ«استمرار المتابعة والتواصل مع السلطات الكوبية على مدار الساعة، لسرعة نقل جثمان المواطن المتوفى إلى أرض الوطن، وتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمواطنين المصريين وأسرهم، ومتابعة الإجراءات اللازمة للاطمئنان على جميع المواطنين وإعادتهم سالمين».
قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه طرابزون سبور التركي إلى فوز مثير خارج ملعبه على سسكا صوفيا البلغاري بنتيجة 2 - 1، الخميس، في الجولة الرابعة من دوري المؤتمر.
«الشرق الأوسط» (طرابزون )
من الرصد الجوي إلى رسائل الطوارئ... كيف يعمل نظام «MA-INDAR» لحماية المغاربة؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5346388-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A6-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-ma-indar-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9
من الرصد الجوي إلى رسائل الطوارئ... كيف يعمل نظام «MA-INDAR» لحماية المغاربة؟
وزارة الداخلية المغربية قامت بإعداد نظام وطني للإنذار العمومي عبر الهاتف يحمل اسم «MA-INDAR» بهدف تعزيز سرعة وفاعلية إيصال التنبيهات إلى المواطنين الموجودين بالمناطق المعنية بوقوع خطر أو حالة طارئة
في خطوة استراتيجية تعكس تحولاً جذرياً في فلسفة إدارة الأزمات، يستعد المغرب لإطلاق النظام الوطني للإنذار العمومي عبر الهواتف الجوالة، المعروف اختصاراً بـ«MA-INDAR»، ليدخل حيز التشغيل الفعلي خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2026.
ومع اقتراب موعد التفعيل الرسمي، شرعت السلطات في تنفيذ سلسلة من الاختبارات التقنية والميدانية في أقاليم عدة، مثل خنيفرة وتاوريرت وأزمور، لضمان جاهزية هذه المنظومة الرقمية المتطورة التي تراهن على استباق الخطر وتقليص زمن الاستجابة إلى حدوده الدنيا، محولةً كل هاتف جوال إلى أداة إنقاذ فورية.
من رد الفعل إلى الاستباق
لم يعد التعامل مع الكوارث الطبيعية والأزمات الطارئة يحتمل الانتظار أو الاعتماد على قنوات الاتصال التقليدية التي قد تتأخر في الوصول إلى المهددين بالخطر. ومن هذا المنطلق، صممت وزارة الداخلية المغربية نظام «MA-INDAR» ليكرس مقاربة استباقية حديثة، تستند إلى تقنيتين متكاملتين هما البث الخلوي (Cell Broadcast) للهواتف الذكية، والرسائل النصية القصيرة (SMS) للهواتف العادية. وتكمن القوة التقنية لهذا النظام في قدرته على اختراق النطاق الجغرافي المهدد بدقة متناهية، وبث إشعارات نصية مصحوبة بنبرة صوتية مميزة تخترق وضع الصامت، دون أن يتطلب الأمر من المواطن تثبيت أي تطبيق مسبق أو التسجيل في أي منصة أو تحمل أي تكلفة مادية، وحتى في حال كان الهاتف مغلقاً وقت الإرسال، فإنه يستقبل التنبيه فور إعادة تشغيله ما دامت صلاحية الإنذار قائمة.
تكامل الرصد الجوي وتفعيل الإشعار
لا يعمل نظام الإشعار والإنذار في فراغ، بل يمثل حلقة الوصل الأخيرة والحاسمة في سلسلة متكاملة تبدأ من مراكز الرصد الجوي واليقظة المناخية. فبمجرد أن ترصد الأجهزة المختصة مؤشرات لظواهر جوية قصوى، مثل الفيضانات المفاجئة أو العواصف الرعدية العنيفة أو الاضطرابات المناخية الحادة، تُرفع المعطيات الموثوقة والمحيّنة فوراً إلى السلطات المختصة لتقييم شدة الخطر ونطاق امتداده الجغرافي.
وهنا يبرز دور «MA-INDAR» كآلية سيادية لا تُفعّل في الوضعيات العادية أو الروتينية، بل يقتصر إطلاقها حصرياً على الحالات الاستثنائية والضرورية التي تنطوي على تهديد حقيقي للأرواح البشرية والممتلكات، ما يمنح الرسالة الصادرة هيبة ومصداقية تقطع الطريق أمام الشائعات والتهويل على منصات التواصل الاجتماعي.
هندسة الرسالة... عندما تتحول الكلمات إلى طوق نجاة
أولت الجهات المشرفة على المنظومة عناية فائقة لصياغة رسائل الإنذار، إدراكاً منها بأن المعلومة غير الواضحة في لحظات الأزمة قد تولد ذعراً يضاهي خطورة الكارثة نفسها. لذلك، صُممت رسائل «MA-INDAR» لتكون متدرجة ودقيقة ومراعية للجانب النفسي للسكان.
فهي لا تكتفي بإطلاق صافرة تحذير مبهمة، بل تقدم للمتلقي بطاقة تعريف شاملة للخطر تشمل طبيعته، ودرجة خطورته، والنطاق الجغرافي المعني، والتوقيت الزمني المحتمل لوقوعه... والأهم من ذلك أنها ترفق التحذير بحزمة من الإرشادات العملية والتدابير الوقائية المحددة بدقة، ليعرف كل فرد في المنطقة المستهدفة ما يتوجب عليه فعله بالضبط في كل مرحلة من مراحل تطور الأزمة، بعيداً عن الارتباك والتخمين.
إدارة الإخلاء وترسيخ السلوك الوقائي
تتجلى الفاعلية الميدانية القصوى لهذا النظام في قدرته على تنظيم عمليات الإخلاء والإجلاء في أوقات الطوارئ الكبرى.
ففي سيناريوهات الكوارث التي تتطلب إبعاد السكان عن مناطق الخطر، تتيح رسائل الإنذار للسلطات المحلية توجيه المواطنين بسلاسة، وتحديد مسارات الأمان ومواعيد وساعات الإخلاء بدقة متناهية، بما يضمن انسيابية التدخلات الميدانية لفرق الإنقاذ والوقاية المدنية.
ومع ذلك، يشدد الخبراء والمسؤولون على أن التكنولوجيا مهما بلغت دقتها تظل رهينة بوعي المتلقي؛ إذ يكتمل نجاح منظومة الإنذار بتبني المواطن للسلوك الصحيح القائم على الهدوء، والانضباط، والتقيد الفوري بتعليمات السلطات، وتجنب التدافع أو نشر الأخبار غير المؤكدة، ليصبح التفاعل الواعي بين الدولة والمجتمع هو الضمانة الحقيقية لتجاوز المحن بأقل الخسائر الممكنة.
مفتي مصر أمّ المصلين الجمعة خلال صلاة الغائب على الضحايا في الجامع الأزهر (دار الإفتاء المصرية)
كثّفت الحكومة المصرية، الجمعة، إجراءاتها لدعم أسر ضحايا حريق ناقلة مواد بترولية على الطريق الدائري بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة، وتخفيف تداعيات الحادث الذي وقع، مساء الأربعاء، وأسفر عن مصرع 31 شخصاً وإصابة 26 آخرين.
وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد عادل، إن المجلس تلقى إخطارات جديدة في إطار التحرك العاجل لمساندة جهود الدولة في دعم المتضررين من الحادث. وأشار إلى تبرع جديد أُعلن الجمعة بقيمة 25 مليون جنيه (الدولار يساوي 54.8 جنيه)، لمساندة أسر المتوفين والمصابين.
وجدّد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، الإعراب عن تقديره لهذه المبادرات، موجهاً الشكر إلى المتبرعين من رجال الأعمال والمستثمرين، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والهيئات، على مساهماتهم في دعم المتضررين، وما تعكسه من تضامن مع أسر الضحايا والمصابين ومؤازرتهم في هذا المصاب.
وقال مدبولي، الجمعة، إن التحركات الجارية تعكس وقوف الدولة إلى جانب مواطنيها في الشدائد. وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه الحكومة، منذ اللحظات الأولى للحادث، بسرعة التحرك لدعم أسر الضحايا والمصابين، وأنه ما زال يتابع الإجراءات المتخذة. وأضاف أن مختلف أجهزة الحكومة تقدم صوراً متعددة من الدعم، بالتوازي مع مبادرات مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال، معتبراً أن هذه الجهود تجسّد روح التكافل والمسؤولية في أوقات الشدائد.
تبرعات متعددة
وتشهد مصر حوادث سير متكررة، يُعزى كثير منها إلى عدم انتظام تطبيق قوانين المرور والقيادة المتهورة. ووقع حادث الوراق على الطريق الدائري، وهو طريق سريع يربط بين مناطق القاهرة الكبرى.
وكان متحدث مجلس الوزراء قد أعلن، الخميس، تلقي 8 ملايين جنيه تبرعاً لمساندة أسر ضحايا الحادث والمصابين فيه. وقال في إفادة أخرى، مساء الخميس، إن تبرعات بقيمة 30 مليون جنيه جُمعت لدعم المتضررين. وذكر في إفادة ثالثة أن وزارة التضامن الاجتماعي تلقت تبرعات بإجمالي 24 مليون جنيه، بينما أوضح في بيان رابع أن مجلس الوزراء تلقى تبرعات بقيمة 36 مليون جنيه من عدد من أعضاء مجتمع الأعمال.
ووجّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد صالح، مساء الخميس، الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بتقديم دعم بقيمة 25 مليون جنيه لأسر المتوفين والمصابين في الحادث. كما وجّه شركتي «مصر للتأمين» و«مصر لتأمينات الحياة» بتخصيص 40 مليون جنيه لدعم هذه الأسر.
وكلّف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رأفت هندي، «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» بإطلاق مبادرة بالتعاون مع شركات المحمول العاملة في السوق المصرية، لمضاعفة تبرعات المواطنين عبر المحافظ الإلكترونية دعماً للمتضررين. وأطلقت وزارة الطيران المدني، الخميس، مبادرة لتقديم دعم مالي بقيمة 30 مليون جنيه، بينما وجّه البنك المركزي المصري «اتحاد بنوك مصر» بالتنسيق مع البنوك لتقديم دعم مبدئي بقيمة 60 مليون جنيه.
وأعلن مجلس الوزراء، الخميس، أن حصراً أولياً أظهر تضرر 27 سيارة جراء الحادث.
خطبة الجمعة
وأُقيمت صلاة الغائب على ضحايا الحادث في مساجد مصر عقب صلاة الجمعة. وقررت وزارة الأوقاف تغيير موضوع خطبة الجمعة للحديث عن واجب التكاتف والتراحم والتعاون وقت الأزمات. وأمّ مفتي مصر، نظير محمد عياد، المصلين في صلاة الغائب بالجامع الأزهر. وقالت دار الإفتاء إن إقامة الصلاة في الأزهر تعكس روابط الأخوة والتضامن بين أبناء الوطن، وتجسّد دور الأزهر في ترسيخ القيم الدينية والإنسانية، وتعزيز التكافل بين أفراد المجتمع.
وتواصلت المطالب الحزبية والشعبية بالإسراع في صرف التعويضات للمتضررين، وإعادة النظر في منظومة نقل المواد البترولية والخطرة عبر الطرق والمحاور ذات الكثافة المرورية العالية.
وذكر مجلس الوزراء، الجمعة، أن وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، أكدت أنه سيُعقد مؤتمر صحافي يُعلَن فيه، بالاسم، ما سيحصل عليه كل مستحق من أسر المتوفين والمصابين ومن تضررت ممتلكاتهم، في إطار إطلاع الرأي العام على تفاصيل التعويضات.
وقال عضو مجلس النواب، محمد فؤاد زغلول، الجمعة، إن سير ناقلات المواد البترولية والمواد شديدة الخطورة على الطرق الرئيسية في ساعات الذروة، وسط كثافة مرورية مرتفعة، يثير تساؤلات بشأن إجراءات السلامة والاشتراطات الفنية والرقابة على هذه المركبات. وتساءل عن آليات تأمين نقل المواد الخطرة، والتحقق من صلاحية الناقلات، ومتابعة مساراتها ومواعيد تحركها.
نقل مواد البترول
وأوضح متحدث مجلس الوزراء، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس، أن سيارات نقل المواد البترولية وصهاريج الوقود مستثناة من المواعيد المحددة لسير مركبات النقل الثقيل على الطريق الدائري، التي تتيح لها المرور خلال 6 ساعات. وعزا الاستثناء إلى ضرورة استمرار إمدادات الوقود إلى المحطات في أنحاء البلاد، وتلبية احتياجات التشغيل، وتفادي حدوث عجز في المواد البترولية.
وقال إن حصر حركة صهاريج الوقود في 6 ساعات يتعذر عملياً، موضحاً أن الناقلة تتوجه أولاً إلى نقطة التوزيع لتعبئة حمولتها، ثم تنتقل إلى محطة الوقود لتفريغها، قبل أن تعود إلى نقطة التوزيع للتعبئة والانطلاق مجدداً. وأضاف أن تكرار هذه الرحلات يقتضي استمرار حركة الصهاريج على مدار الساعة.
وأشار إلى أن مدبولي كلّف وزيري الداخلية والبترول والثروة المعدنية بتشكيل لجنة لدراسة إجراءات نقل المواد البترولية، وبحث سبل تعزيز سلامتها وتأمينها، وكذلك مراجعة المواعيد المتاحة لسير هذه المركبات بما يراعي تنظيم المرور ومتطلبات التشغيل.
وقال مراقبون إن ناقلات المواد البترولية، على الرغم من استثنائها من مواعيد حظر سير النقل الثقيل، تخضع لضوابط خاصة تشمل تصاريح نقل المواد الخطرة، ومسارات سيرها، والتجهيزات الفنية للمركبات، وتأهيل السائقين. وأضافوا أن حادث الوراق أعاد طرح مسألة التوفيق بين استمرار إمدادات الوقود، وحماية أرواح مستخدمي الطرق.
المنفي يحذر من تداعيات الاستهداف الأوكراني لـ«ميركوري» على ليبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5346377-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%80%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
المنفي يحذر من تداعيات الاستهداف الأوكراني لـ«ميركوري» على ليبيا
المنفي رئيس «المجلس الرئاسي» الليبي مستقبلاً أغانين السفير الروسي لدى البلاد 26 نوفمبر (المجلس الرئاسي)
سيطرت عملية إغراق أوكرانيا للطرّاد الروسي «ميركوري» والاعتداء على سفن أخرى في ميناء بنغازي بشرق ليبيا على لقاء سفير روسيا لدى ليبيا، حيدر أغانين، ومحمد المنفي، رئيس «المجلس الرئاسي»، الذي حذّر من تداعيات هذا الاستهداف على بلاده.
وقال مكتب المنفي، مساء الخميس، إنه أكّد للسفير الروسي أن «تداعيات هذه الحادثة لن تقتصر على نطاقها المباشر؛ بل قد تنعكس سلباً على مصالح ليبيا وعلاقاتها الخارجية، وصورتها بوصفها شريكاً موثوقاً». وشدد على أن «مثل هذه الحوادث تستوجب تعاملاً جاداً ومسؤولاً؛ وهو ما كان ينبغي أن تحظى به الحادثة منذ وقوعها، بما يضمن سرعة احتواء تداعياتها ومنع تفاقمها».
وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد أعلن منتصف الأسبوع الماضي مسؤولية بلاده عن إغراق «ميركوري» في ميناء بنغازي بسبعة زوارق مسيّرة، دون الإفصاح عن المواقع التي انطلقت منها هذه الزوارق.
وفي تلك الأثناء، قال المنفي -الذي يُعارض وجود قوات روسية داعمة لشرق ليبيا- إن «بلاده تدفع ضريبة صراع دولي يتزايد يوماً بعد آخر، وتتسع رقعته وتمتد تداعياته، مستفيداً من حالة الانقسام السياسي التي أضعفت مناعة الدولة، وجعلت من ساحتها مجالاً لتقاطعات المصالح وتصفية الحسابات الخارجية».
وأضاف أن «خطورة هذا المسار لا تقتصر على تهديد وحدة ليبيا واستقرارها، بل تمتد إلى أمن منطقة البحر المتوسط، وسلامة الممرات البحرية والتجارية، وأمن إمدادات الطاقة، في منطقة تعيش أصلاً حالة من الاضطراب والتوتر»، مؤكداً اتخاذ كل الإجراءات والتدابير العسكرية والسياسية والقانونية المناسبة، وفقاً لأحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وبما يصون سيادة ليبيا واستقلال قرارها الوطني.
وشدد المنفي، في لقائه بالسفير الروسي، على أهمية التعامل مع الحادثة بـ«الجدية اللازمة»، واتخاذ الإجراءات الضرورية لكشف ملابساتها، وتحديد المسؤوليات، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، كما تطرق إلى بحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.
ولا تزال تداعيات الحادث تتصاعد محلياً ودولياً، لا سيما بعد حديث الرئيس الأوكراني بأن بلاده «تنسق بشكل دائم مع الدول المعنية بشأن العمليات العسكرية التي تستهدف السفن الروسية في المياه الدولية أو بمحاذاة البنى التحتية لتلك الدول».
وجاءت تصريحات زيلينسكي في مقابلة مع القسم الأوكراني لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، ونقلتها وكالة «نوفا» الإيطالية يوم الجمعة، ردّاً على تساؤلات حول مخاطر اتساع رقعة الصراع إلى خارج الحدود الأوكرانية، في أعقاب استهداف الطرّاد الروسي «ميركوري» قبالة السواحل الليبية.
ونفى وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، في تصريحات على هامش اجتماع الجمعية الوطنية للتحالف الدولي في مدينة فيرونا -ونقلتها «نوفا»- صحة حديث زيلينسكي بشأن «التنسيق المسبق»، وقال إنه «لم يتم إبلاغ أحد، ولم يكن أحد على علم بما كان يفعله الأوكرانيون في ليبيا؛ لذا فإن ما قاله زيلينسكي غير صحيح».
وقالت السفارة الروسية لدى ليبيا، الجمعة، إن أغانين ناقش مع المنفي -إلى جانب آخر التطورات السياسية في ليبيا- ملابسات الهجمات التي استهدفت سفناً روسية في ميناء بنغازي.
وقالت السفارة، إن «الجانب الروسي يؤكد أن مثل هذه التصرفات من جانب سلطات كييف لن تمر دون ردّ»، ونقلت عن الجانب الليبي تشديده «على أن الحادث يمسّ المصالح الوطنية الليبية، بما في ذلك احتمال تداعياته السلبية على الأمن في هذا الجزء من البحر الأبيض المتوسط».