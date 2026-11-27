كثّفت الحكومة المصرية، الجمعة، إجراءاتها لدعم أسر ضحايا حريق ناقلة مواد بترولية على الطريق الدائري بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة، وتخفيف تداعيات الحادث الذي وقع، مساء الأربعاء، وأسفر عن مصرع 31 شخصاً وإصابة 26 آخرين.

وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد عادل، إن المجلس تلقى إخطارات جديدة في إطار التحرك العاجل لمساندة جهود الدولة في دعم المتضررين من الحادث. وأشار إلى تبرع جديد أُعلن الجمعة بقيمة 25 مليون جنيه (الدولار يساوي 54.8 جنيه)، لمساندة أسر المتوفين والمصابين.

وجدّد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، الإعراب عن تقديره لهذه المبادرات، موجهاً الشكر إلى المتبرعين من رجال الأعمال والمستثمرين، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والهيئات، على مساهماتهم في دعم المتضررين، وما تعكسه من تضامن مع أسر الضحايا والمصابين ومؤازرتهم في هذا المصاب.

وقال مدبولي، الجمعة، إن التحركات الجارية تعكس وقوف الدولة إلى جانب مواطنيها في الشدائد. وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه الحكومة، منذ اللحظات الأولى للحادث، بسرعة التحرك لدعم أسر الضحايا والمصابين، وأنه ما زال يتابع الإجراءات المتخذة. وأضاف أن مختلف أجهزة الحكومة تقدم صوراً متعددة من الدعم، بالتوازي مع مبادرات مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال، معتبراً أن هذه الجهود تجسّد روح التكافل والمسؤولية في أوقات الشدائد.

النيران تشتعل في موقع انقلاب ناقلة مواد بترولية على الطريق الدائري في مصر (رويترز)

تبرعات متعددة

وتشهد مصر حوادث سير متكررة، يُعزى كثير منها إلى عدم انتظام تطبيق قوانين المرور والقيادة المتهورة. ووقع حادث الوراق على الطريق الدائري، وهو طريق سريع يربط بين مناطق القاهرة الكبرى.

وكان متحدث مجلس الوزراء قد أعلن، الخميس، تلقي 8 ملايين جنيه تبرعاً لمساندة أسر ضحايا الحادث والمصابين فيه. وقال في إفادة أخرى، مساء الخميس، إن تبرعات بقيمة 30 مليون جنيه جُمعت لدعم المتضررين. وذكر في إفادة ثالثة أن وزارة التضامن الاجتماعي تلقت تبرعات بإجمالي 24 مليون جنيه، بينما أوضح في بيان رابع أن مجلس الوزراء تلقى تبرعات بقيمة 36 مليون جنيه من عدد من أعضاء مجتمع الأعمال.

ووجّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد صالح، مساء الخميس، الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بتقديم دعم بقيمة 25 مليون جنيه لأسر المتوفين والمصابين في الحادث. كما وجّه شركتي «مصر للتأمين» و«مصر لتأمينات الحياة» بتخصيص 40 مليون جنيه لدعم هذه الأسر.

وكلّف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رأفت هندي، «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» بإطلاق مبادرة بالتعاون مع شركات المحمول العاملة في السوق المصرية، لمضاعفة تبرعات المواطنين عبر المحافظ الإلكترونية دعماً للمتضررين. وأطلقت وزارة الطيران المدني، الخميس، مبادرة لتقديم دعم مالي بقيمة 30 مليون جنيه، بينما وجّه البنك المركزي المصري «اتحاد بنوك مصر» بالتنسيق مع البنوك لتقديم دعم مبدئي بقيمة 60 مليون جنيه.

وأعلن مجلس الوزراء، الخميس، أن حصراً أولياً أظهر تضرر 27 سيارة جراء الحادث.

مصريون يؤدون صلاة الغائب على ضحايا الحادث الجمعة (صفحة وزارة الأوقاف على «فيسبوك»)

خطبة الجمعة

وأُقيمت صلاة الغائب على ضحايا الحادث في مساجد مصر عقب صلاة الجمعة. وقررت وزارة الأوقاف تغيير موضوع خطبة الجمعة للحديث عن واجب التكاتف والتراحم والتعاون وقت الأزمات. وأمّ مفتي مصر، نظير محمد عياد، المصلين في صلاة الغائب بالجامع الأزهر. وقالت دار الإفتاء إن إقامة الصلاة في الأزهر تعكس روابط الأخوة والتضامن بين أبناء الوطن، وتجسّد دور الأزهر في ترسيخ القيم الدينية والإنسانية، وتعزيز التكافل بين أفراد المجتمع.

وتواصلت المطالب الحزبية والشعبية بالإسراع في صرف التعويضات للمتضررين، وإعادة النظر في منظومة نقل المواد البترولية والخطرة عبر الطرق والمحاور ذات الكثافة المرورية العالية.

وذكر مجلس الوزراء، الجمعة، أن وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، أكدت أنه سيُعقد مؤتمر صحافي يُعلَن فيه، بالاسم، ما سيحصل عليه كل مستحق من أسر المتوفين والمصابين ومن تضررت ممتلكاتهم، في إطار إطلاع الرأي العام على تفاصيل التعويضات.

وقال عضو مجلس النواب، محمد فؤاد زغلول، الجمعة، إن سير ناقلات المواد البترولية والمواد شديدة الخطورة على الطرق الرئيسية في ساعات الذروة، وسط كثافة مرورية مرتفعة، يثير تساؤلات بشأن إجراءات السلامة والاشتراطات الفنية والرقابة على هذه المركبات. وتساءل عن آليات تأمين نقل المواد الخطرة، والتحقق من صلاحية الناقلات، ومتابعة مساراتها ومواعيد تحركها.

مصابون في حادث الطريق الدائري يتلقون العلاج في مستشفى الشيخ زايد (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)

نقل مواد البترول

وأوضح متحدث مجلس الوزراء، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس، أن سيارات نقل المواد البترولية وصهاريج الوقود مستثناة من المواعيد المحددة لسير مركبات النقل الثقيل على الطريق الدائري، التي تتيح لها المرور خلال 6 ساعات. وعزا الاستثناء إلى ضرورة استمرار إمدادات الوقود إلى المحطات في أنحاء البلاد، وتلبية احتياجات التشغيل، وتفادي حدوث عجز في المواد البترولية.

وقال إن حصر حركة صهاريج الوقود في 6 ساعات يتعذر عملياً، موضحاً أن الناقلة تتوجه أولاً إلى نقطة التوزيع لتعبئة حمولتها، ثم تنتقل إلى محطة الوقود لتفريغها، قبل أن تعود إلى نقطة التوزيع للتعبئة والانطلاق مجدداً. وأضاف أن تكرار هذه الرحلات يقتضي استمرار حركة الصهاريج على مدار الساعة.

وأشار إلى أن مدبولي كلّف وزيري الداخلية والبترول والثروة المعدنية بتشكيل لجنة لدراسة إجراءات نقل المواد البترولية، وبحث سبل تعزيز سلامتها وتأمينها، وكذلك مراجعة المواعيد المتاحة لسير هذه المركبات بما يراعي تنظيم المرور ومتطلبات التشغيل.

وقال مراقبون إن ناقلات المواد البترولية، على الرغم من استثنائها من مواعيد حظر سير النقل الثقيل، تخضع لضوابط خاصة تشمل تصاريح نقل المواد الخطرة، ومسارات سيرها، والتجهيزات الفنية للمركبات، وتأهيل السائقين. وأضافوا أن حادث الوراق أعاد طرح مسألة التوفيق بين استمرار إمدادات الوقود، وحماية أرواح مستخدمي الطرق.