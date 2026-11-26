رغم إعلان مصر عن ضبط المتسبب في حادث احتراق ناقلة وقود على الطريق الدائري بمنطقة الوراق (غرب القاهرة)، فإنّ الجدل في مصر بشأن حدود «المسؤولية السياسية» عن حوادث الطرق لم يتوقف بين من يطالبون بمحاسبة المسؤولين، والمدافعين عنهم.

وأعلنت النيابة العامة المصرية، الخميس، ضبط المتهم بالتسبب في الحادث، الذي وقع مساء الأربعاء، وأسفر عن وفاة 31 شخصاً، وإصابة 26 آخرين، تزامناً مع إعلان الحكومة المصرية عن تقديم تعويضات استثنائية للمتضررين، وتسابق رجال أعمال إلى تقديم تعويضات لأسر المتوفين، ودعم المصابين.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد عادل، إن رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي وجه بتقديم أقصى رعاية ممكنة للمصابين، وأسر ضحايا حادث الوراق، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالتحرك منذ اللحظة الأولى لتوفير الرعاية اللازمة للمصابين، وأسرهم، والعمل على إزالة آثار الحادث.

وأشار في تصريحات متلفزة، الخميس، إلى أن رئيس الوزراء كلف وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق والتشاور مع رجال الأعمال، ومؤسسات المجتمع المدني، والبنوك، للمساهمة في تقديم تعويضات استثنائية لأسر المتوفين.

وأضاف أن حساب التبرعات المخصص للضحايا ببنك ناصر الاجتماعي تلقى مساهمات بقيمة 55 مليون جنيه (الدولار يساوي 55 جنيهاً تقريباً) من رجال الأعمال.

وحظيت التحركات الحكومية بإشادات برلمانية. وبينما ثمن حزب «الوفد» سرعة تحرك أجهزة الدولة، والتوجيهات الرئاسية للتعامل مع تداعيات الحادث، طالب، في الوقت نفسه، بإجراء تحقيق شامل، ومراجعة ضوابط نقل المواد الخطرة.

من جانبه، أكد الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، أن «العزاء والدعاء لا يكفيان، ولا مكان لكبش فداء للتغطية على تردٍّ فادح في منظومة الرقابة، والمتابعة، وتحمل المسؤولية عن أرواح المواطنين»، داعياً عبر حسابه على منصة «إكس» إلى «تحمل المسؤولية كدولة، وكمجتمع، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، أو إهماله، أياً كان موقعه».

بينما كانت هناك انتقادات برلمانية طالبت برحيل الحكومة، وحمّل رئيس حزب «العدل»، النائب عبد المنعم إمام، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي «المسؤولية السياسية» عن أداء الحكومة، منتقداً تضارب الروايات بشأن الحادث. وقال في تصريحات صحافية إن «هذا التناقض يتجاوز كونه مجرد ارتباك إعلامي، ليعكس فشلاً سياسياً في إدارة الحكومة».

وكانت وزارة النقل قد نفت، في بيان رسمي، ما تم تداوله من تصريحات منسوبة إليها بشأن تسبب سقوط كابل كهربائي في الحادث.

ودافع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه «على مسؤوليتي» مساء الأربعاء، عن الوزارة في مواجهة التصريحات المنسوبة إليها، نافياً مسؤوليتها عن تداول تلك الرواية.

بينما طالب عضو مجلس النواب المصري ضياء داود، في تصريحات صحافية، رئيس الجمهورية بإعلان الحداد الوطني على أرواح الضحايا، وأكد أن «ما حدث ليس مجرد حادث عابر، بل نتيجة إهمال جسيم، وتراكم للتقصير لا يمكن السكوت عليه، ولا يمكن أن يمر دون محاسبة حقيقية للمسؤولين».

وأعاد الحادث اسم وزير النقل، الفريق كامل الوزير، إلى دائرة الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نحو أسبوعين من جدل مماثل صاحب حادث تصادم «قطاري العياط»، إذ جدد متابعون مطالباتهم بمحاسبة الوزير سياسياً عن حوادث الطرق، والسكك الحديدية.

وأعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مشهد من فيلم «ضد الحكومة»، للفنان الراحل أحمد زكي عام 1992، وتناول قضية المسؤولية عن حادث أودى بحياة عدد من الأطفال، والمحاسبة التي تتجاوز المتسبب المباشر إلى المسؤولين عن أوجه القصور.

لكن عضوة مجلس النواب المصري، ريهام عبد النبي، دعت إلى عدم اختزال المسؤولية في شخص وزير النقل، وقالت، في تصريحات صحافية، إن «مسؤولية منع تكرار مثل هذه الحوادث لا تقتصر على وزارة النقل وحدها»، مشيرة إلى أهمية دور الجهات المعنية بالرقابة المرورية في متابعة حركة المركبات، والتأكد من الالتزام بقواعد السير، وإجراءات السلامة.

فيما أكد المتحدث باسم الحكومة المصرية أن تحقيقات النيابة العامة أثبتت مسؤولية سائق سيارة خاصة عن الحادث نتيجة السرعة الزائدة، لذا يمكن القول إنه لا يوجد أي خلل في منظومة الوقود.