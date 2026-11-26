انتهى اللغط الذي ساد الأشهر القليلة الماضية حول مَن سيُختار من بين الممثلين لأداء شخصية العميل صفر صفر سبعة المعروف بجيمس بوند.

تعدّدت الأسماء المحتملة، ومن بينها جاكوب إلوردي، وجاك لودن، وبول ميسكال، وهاريس ديكنسون. كما طُرح اسم الممثل إدريس إلبا على أنه أحد المرشّحين، وهو بريطاني من أصول أفريقية (وُلد في لندن لأب هاجر من سيراليون). كان يمكن لإلبا أن يكون إضافة مهمّة فنياً وعرقياً، لكن الاختيار رسا في الأسبوع الماضي على الممثل روبرت باتينسون ليكون جيمس بوند المقبل. بذلك سيكون سابع ممثل يؤدّي هذا الدور في السلسلة الرسمية (هناك فيلمان أُنتجا خارجها)، وقد سبقه على التوالي: شون كونري (ستة أفلام)، وجورج لازنبي (فيلم واحد)، وروجر مور (سبعة أفلام)، وتيموثي دالتون (فيلمان)، وبيرس بروسنان (أربعة أفلام)، ودانيال كريغ (خمسة أفلام).

روبرت باتينسون خلال «مهرجان البندقية السينمائي» في سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

ثلاثة أسباب

بين كلّ الممثلين الذين أدّوا الدور الشهير، أخفق اثنان في البقاء طويلاً: الممثل الأسترالي جورج لازنبي، الذي أدّى الدور مرّة واحدة في فيلم «في الخدمة السرّية لصاحبة الجلالة» (On Her Majesty’s Secret Service) سنة 1969، وظهر في أفلام متباعدة قبل إعلان اعتزاله سنة 2024 (آخرها Mundije، المدرج ضمن أعماله لسنة 2026)، وتيموثي دالتون، الذي أدّى دور العميل الشهير في «ذا ليڤينغ دايلايتس» (The Living Daylights) سنة 1987 خلفاً لروجر مور، و«رخصة للقتل» (Licence to Kill) سنة 1989، وتحوّل إلى ممثل تلفزيوني غالباً في السنوات العشرين الأخيرة.

من غير المُحتَمل أن يكون مصير باتينسون مشابهاً لذاك الذي واجه لازنبي ودالتون، لثلاثة أسباب: الأول أنه ممثل جيّد يليق بتحدّيات الدور. الثاني أنه محبوب جماهيرياً، وإيرادات الأفلام التي يشترك فيها تبرهن على ذلك. السبب الثالث أنه مدعوم بإمبراطورية «أمازون» ورئيس مجلس إدارتها التنفيذي جيف بيزوس، وقد اختارت الشركة كذلك دُني ڤيلنوڤ لتحقيق الفيلم المقبل. وكان فيلنوف قد اختار باتينسون لدور رئيسي في فيلمه الجديد «دْيون» (Dune: Part Three)، الذي سيُعرض في الثامن عشر من الشهر المقبل.

إلى ذلك، أدّى باتينسون بطولة «باتمان» بنجاح سنة 2022، وحقّق الفيلم نحو 773 مليون دولار عالمياً. ربما لو فشل لكان سبباً لتردّد «أمازون» في اختياره، لكن شركة «وارنر براذرز» (وهي مؤسسة إنتاجية منافسة بلا ريب) بدأت تحقيق «باتمان 2» مع باتينسون في البطولة أيضاً، ما يعني أن على صانعي «بوند 26» إنجاز الفيلم في غضون العام المقبل وإطلاقه (مع نهاية سنة 2027 على الأرجح) لجني ثماره.

روبرت باتينسون خلال «مهرجان كانّ السينمائي» عام 2025 (أ.ف.ب)

زمن فاصل

سيناريو «بوند 26» (لم يُكشف عن العنوان بعد) من كتابة ستيفن نايت، صاحب خبرة سينمائية وتلفزيونية تمتدّ منذ عام 1990، لكن بصرف النظر عن الكاتب، فإن تأليف عمل جديد لسلسلة بوند أمر صعب جداً. التحدّيات متعدّدة والاختيارات صعبة. أهمّ هذه التحدّيات أن الزمن تغيّر كثيراً عمّا كان عليه في الستينات والسبعينات، العقدين اللذين تأسّس فيهما النجاح التجاري الكبير.

آنذاك، كانت هناك حرب باردة بين الشرق السوفياتي والغرب الأميركي، مما سمح لبوند بالدوران في حلقة تلك الحرب وأجوائها بدءاً من «من روسيا مع الحب» (From Russia with Love) سنة 1963. هذا التحليق ساعد بوند على البقاء محاذياً للخطّ السياسي الذي شغل العالم آنذاك.

صحيح أنّ موضوعات أخرى طفت على السطح بجدارة، كما في «غولدفينغر» (أفضل أفلام الرعيل الأول من بوند) و«ألماس للأبد» و«مونراكر»، لكن المرحلة كانت أشبه بملعب مفتوح يتيح اختيار الأشرار من معسكرات معادية مختلفة.

السؤال الذي سيبقى طيّ الكتمان لأشهر مقبلة (قبل تصوير الفيلم المتوقّع العام المقبل وخلاله) هو: ما البديل لتلك الحرب الباردة؟ ما هوية أشرار المستقبل ولمصلحة مَن يعملون؟ هل ستدخل الحرب في الخليج بين أميركا وإيران وإسرائيل اللعبة؟ وماذا عن منظمة «سبكتر» الغامضة التي طالما واجهها بوند؟

بكلمة أخرى، على الفيلم المقبل وما سيليه الانتماء إلى ماضي السلسلة على هيئة مفهوم، وإلى العصر الحالي على هيئة واقع. أي إلى جمهور مخلص وآخر جديد يتوقّع ما يُذهله.

ثم هناك مسألة التقنيات: مضت أيام كانت فيها سيارة بوند تتحوّل إلى غوّاصة، وساعة يده تُطلق خيوطاً معدنية، وحذاء إحدى خصماته يخفي نصلاً سامّاً. هذه الأدوات وغيرها لا تناسب صناعات العصر الحالي بتقنياته المختلفة المعتمدة على تكنولوجيا لم تكن موجودة آنذاك (أفلام بوند الأولى لم تحتوِ على هواتف جوّالة مثلاً).

متغيّرات

ثم هناك تلك الشخصيات الكلاسيكية المحيطة بالمستر بوند، مثل شخصية M (رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية) التي مثّلها برنارد لي، والسكرتيرة موني بيني التي أدّت دورها لويس ماكسويل، وكانت سكرتيرة M، أو مستر Q المبتكر لكلّ ألعاب بوند وأدواته المثيرة (ديزموند لويلين في الدور). قد لا تعود هذه الشخصيات حتى لو اختير ممثلون جدد (الممثلون المذكورون كلّهم رحلوا). هذه الشخصيات بدورها تحتاج إلى اللحاق بالزمن الحاضر ومواجهاته، ممّا يعني أن الصورة الكلاسيكية للاستخبارات البريطانية هي أيضاً عرضة لتطوّر يناسب المرحلة الحاضرة.

الأمر الآخر الذي لا يقلّ أهمّية هو أننا نعيش اليوم عصراً لا يمكن فيه ترك بوند على هواه مثل «دون جوان» ينتقل من فراش إلى آخر مع كلّ امرأة جميلة يلتقي بها، سواء شاركته المغامرة أو دُسّت لقتله، كما كانت الحال في أفلامه حتى سنوات قريبة مضت. الزمن الحالي لا يتّفق مع هذه الصورة الذكورية الأحادية، ممّا يجعل المهمّة البوندية المقبلة أصعب، والبَوْن شاسعاً بين كلاسيكيات الأمس وتلك المقبلة.

في تلك الأفلام التي مثّلها دانيال كريغ (آخرها No Time to Die «لا وقت للموت»، 2021)، ظهرت بدايات هذا التحوّل: جيمس بوند الجريح في متاعبه وآلامه غير بوند الأول الذي لا يشغله إلا عمله ولهوه.