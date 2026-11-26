حاكم مصرف لبنان حينها رياض سلامة يتحدث خلال مقابلة في بيروت يوم 23 نوفمبر 2021 (رويترز)

أيدت محكمة استئناف في فرنسا، اليوم الخميس، أمراً أصدره القضاء الفرنسي بمصادرة أصول الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي رياض سلامة، في إطار تحقيق في قضية «الممتلكات المكتسبة بطرق غير مشروعة» المرتبطة بلبنان، وفق ما أفاد مصدر قضائي «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتبلغ قيمة الأصول المصادَرة في المملكة المتحدة وبلجيكا، والمرتبطة بسلامة ونجله نادي عبر شركتين، 37 مليون يورو، وفق مصدر مطّلع على الملف.

وصدرت بحق الحاكم السابق (1993-2023)، المحتجَز في مستشفى لبناني، مذكرة توقيف دولية منذ مايو (أيار) 2023. ويُشتبه في أنه كوّن ثروة عقارية ومصرفية ضخمة في أوروبا والولايات المتحدة من طريق اختلاس مبالغ من الأموال العامة اللبنانية بتواطؤ مع جهات عدة.

وفي المجموع، وُجّهت اتهامات رسمية لعشرة أطراف في هذه القضية؛ منها «إتش إس بي سي برايفت بانك سويس»، وهي شركة تابعة للمجموعة المصرفية البريطانية العملاقة، ويُشتبه في أنها ساعدت الحاكم السابق على اختلاس نحو 330 مليون دولار من مصرف لبنان.

وخلال جلسة مغلقة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نددت النيابة العامة بـ«شبكات مالية بالغة التعقيد، تمكَّن سلامة وعائلته والمقربون منه من الاستفادة منها إلى حد كبير»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبناءً عليه، استنتج الادعاء أن رياض سلامة وشقيقه رجا هما «العقلان المدبران والفاعلان الرئيسيان» في عمليات الاختلاس وتبييض الأموال الهادفة إلى التغطية على الأصول، وذلك على حساب الشعب اللبناني وبلاده الغارقة في أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

وقال محامي مصرف لبنان، فيليكس دو بيلوي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن تأييد عمليات الحجز «سيساعد مصرف لبنان على استرداد الأموال التي اختلسها رياض سلامة والمقرّبون منه. هذه الأموال يجب أن تعود إلى الشعب اللبناني».

من جهتهما، قال محاميا منظمة «شيربا» لمكافحة الفساد و«تجمّع ضحايا الأعمال الاحتيالية والإجرامية في لبنان»، وليام بوردون وفينسان برينغارت، إن «تأييد أمر مصادرة (الأصول) يؤكد مدى جدية الاتهامات وتبعاتها وثقلها الرمزي».

وأشاد إيمانويل داوود، المحامي الذي يمثل الدولة اللبنانية في القضية، بموافقة غرفة التحقيق التابعة لمحكمة الاستئناف على اختصاص القضاء الفرنسي فيما يتعلق بحجز «ممتلكات خارج فرنسا»، وهي «ستة عقارات في المملكة المتحدة وعقاران في بلجيكا، فضلاً عن حساب مصرفي».

وفي أكتوبر، طعن محامو سلامة، أمام محكمة الاستئناف في باريس، في اختصاص القضاء الفرنسي بمصادرة أصول له في الخارج.

وقال محاموه؛ وهم بيار أوليفييه سور وكلارا جيرار-رودريغيز وصوفيا بوغرين، إنهم يعتزمون الطعن «مجدداً أمام محكمة التمييز».