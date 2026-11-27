أصرّ مدرب مانشستر سيتي الإيطالي، إنزو ماريسكا، الجمعة، على أن المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند «سعيد» في صفوف الفريق، وذلك بعدما عبّر الأخير عن إحباطه إزاء الصعوبات التي يواجهها فريقه في الفترة الأخيرة.

وكان هالاند قد قدّم تقييماً صريحاً لحالة التراجع التي يعيشها سيتي، عقب تعادله 2-2 مع نابولي الإيطالي، الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

وبعدما استهل رجال ماريسكا الموسم بتحقيق 10 انتصارات في أول 11 مباراة بمختلف المسابقات لم يتمكن الفريق من تحقيق سوى فوزين في مبارياته السبع الأخيرة.

ومع اقتراب المواجهة المرتقبة أمام آرسنال، متصدر الدوري، الأحد، زادت انتقادات هالاند من المخاوف المتصاعدة بشأن احتمال خروج موسم سيتي عن مساره.

وقال المهاجم النرويجي: «علينا أن نُقدم أداءً أفضل، وأن نجد طرقاً للتحكم في المباريات بصورة أكبر، والظهور بمستوى أفضل».

وأضاف: «لا أعرف تحديداً ما الذي افتقدناه، لكن كان من الممكن الشعور خلال المباريات الأخيرة بأن شيئاً ما لا يسير على النحو المطلوب».

ولم يُسجل هالاند سوى هدف واحد في مبارياته الخمس الأخيرة مع سيتي، كما غاب عن التسجيل في آخر 3 مباريات له ضمن الدوري الممتاز.

وبدا النجم النرويجي، في الأسابيع الأخيرة، متوتراً بشكل واضح من خلال لغة جسده داخل الملعب، ما أثار تكهنات بشأن تزايد استيائه من الأجواء في ملعب «الاتحاد» واحتمال تراجع رضاه عن تجربته مع الفريق.

ويواجه سيتي أيضاً ترقباً لنتيجة الاستئناف الذي تقدم به ضد قرار إدانته بخرق القواعد المالية للدوري الإنجليزي، في قضية قد تصل عقوباتها المحتملة إلى خصم عدد كبير من النقاط.

ورغم الصعوبات التي يمر بها الفريق، شدد ماريسكا على أن هالاند لا يزال ملتزماً بمشروع النادي، نافياً وجود أي مؤشرات إلى رغبته في الرحيل مع نهاية الموسم، خلافاً للتكهنات المتداولة.

وقال المدرب للصحافيين، الجمعة: «إرلينغ مهاجم صريح، والمهاجمون يعيشون من أجل تسجيل الأهداف والفوز بالمباريات. وعندما لا يسجلون يشعرون بالاستياء. وأعتقد أنه يقوم بالحركات التعبيرية نفسها حتى عندما نحقق الانتصارات».

وأضاف: «بالتأكيد، هو ليس سعيداً لأننا لا نفوز بالمباريات، لكن الأمر لا يقتصر على إرلينغ وحده، فالجميع يشعر بالأمر نفسه».

وتابع: «لقد كان جيداً، وتصرّف بصورة طبيعية منذ اليوم الأول. قبل أسبوعين أو ثلاثة، كان يرقص داخل الملعب وخلال الحصص التدريبية».

وختم قائلاً: «إنه سعيد. من الطبيعي أن تؤثر النتائج قليلاً على الحالة المعنوية، لكنني لا أرى أي مشكلة مع إرلينغ. إنه لاعب يعشق الفوز».

وسيكون ماريسكا بحاجة إلى استعادة هالاند أفضل مستوياته أمام آرسنال، إذا أراد سيتي صاحب المركز الثالث انتزاع فوز بالغ الأهمية أمام حامل اللقب.

ويتأخر سيتي بفارق 6 نقاط عن آرسنال، ما يجعل أي خسارة في شمال لندن ضربة قاسية لطموحاته في المنافسة على اللقب.