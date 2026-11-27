فرض الإيطالي كيمي أنتونيلي، المتوج حديثاً بلقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، تفوقه على منافسيه بعدما تصدر التجارب الحرة الأولى لجائزة قطر الكبرى الجمعة، متقدماً على زميله جورج راسل ليحتل سائقا «مرسيدس» أول مركزين.
وسجل السائق الإيطالي (20 عاماً) أسرع زمن على حلبة لوسيل المضاءة بالأضواء الكاشفة، وبلغ دقيقة واحدة و23.217 ثانية باستخدام الإطارات المتوسطة، متفوقاً بفارق 0.507 ثانية على راسل الذي استخدم الإطارات اللينة الأسرع نظرياً.
وجاء إسحاق حجار سائق «رد بول» في المركز الثالث خلال التجارب التي أقيمت في أجواء دافئة، مساء الجمعة، على حلبة لوسيل، واحتل لاندو نوريس سائق «مكلارين» وبطل العالم عام 2025 المركز الرابع، متقدماً بفارق جزء من 100 من الثانية على زميله أوسكار بياستري صاحب المركز الخامس.
وقال ستيف نيلسن المدير التنفيذي لفريق ألبين لشبكة «سكاي سبورتس»: «سيارتا (مرسيدس) سريعتان للغاية، ويبدو أن أنتونيلي يتفوق على الجميع بفارق كبير».
واحتل ماكس فرستابن، الفائز بثلاثة من سباقات جائزة قطر الكبرى الأربعة التي أقيمت حتى الآن، المركز السادس بفارق 0.916 ثانية عن أنتونيلي.
وجاء شارل لوكلير ولويس هاميلتون سائقا «فيراري» في المركزين السابع والثامن، بينما احتل أرفيد ليندبلاد سائق ريسنج بولز المركز التاسع، وبيير جاسلي سائق ألبين المركز العاشر.