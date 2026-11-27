طالب نحو 300 ألف كندي بمغادرة السفير الأميركي في أوتاوا، في عريضة تعكس التوترات القائمة بين البلدين الجارين منذ عودة الرئيس دونالد ترمب إلى الحكم، على أن تردّ عليها الحكومة بحلول يناير (كانون الثاني) المقبل.

وقالت إليزابيث ماي، النائبة عن حزب «الخضر» والتي رعت هذه المبادرة، إن «بيت هوكسترا، السفير الأميركي الحالي لدى كندا، هو أقل الدبلوماسيين دبلوماسية، على الإطلاق»، وذلك عقب تقديمها النص رسمياً إلى البرلمان، الأربعاء.

وأضافت: «لقد أبدى، في مناسبات عدة، سلوكاً عدائياً ومُهيناً بحق الكنديين، ولهذا السبب، يطالب نحو 290 ألف كندي الحكومةَ بإعلانه رسمياً شخصاً غير مرغوب فيه»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتهم مُوقِّعو العريضة هوكسترا، الذي عُيّن سفيراً لدى كندا في أبريل (نيسان) 2025، بأنه «قلل من شأن تهديدات إدارة ترمب بضم كندا»، و«كثّف تدخلاته في النقاش السياسي الكندي».

بيت هوكسترا السفير الأميركي لدى كندا (حسابه عبر منصة «إكس»)

وفي يونيو (حزيران) الماضي، عدَّ هوكسترا أن ضم الولايات المتحدة كندا سيكون «موضوعاً جيداً للنقاش» بين دونالد ترمب ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، مشيراً، في الوقت نفسه، إلى أنه «ينقل وجهة نظر الرئيس» الأميركي.

كذلك، انتقد هوكسترا حملة إعلانية أطلقتها مقاطعة أونتاريو، في خريف 2025، تنديداً بالرسوم الجمركية الأميركية، وأسهمت في تصعيد التوترات التجارية بين البلدين.

شغل هوكسترا عضوية مجلس النواب الأميركي لثمانية عشر عاماً، ممثلاً لولاية ميشيغن الصناعية، والتي تقع على الحدود مع كندا. وهو أميركي من أصل هولندي، عُين سفيراً للولايات المتحدة في هولندا، خلال الولاية الأولى لترمب.

وخلال وجوده في لاهاي، اضطر لتقديم اعتذار علني، على أثر مقابلة نفى فيها إدلاءه بتصريحات مُعادية للمسلمين في عام 2015.

وعلى الحكومة الكندية تقديم رد رسمي على العريضة التي تطالب بمغادرته في غضون 45 يوماً من تاريخ تقديمها رسمياً إلى البرلمان؛ أيْ بحلول العاشر من يناير المقبل حداً أقصى، لكنها غير مُلزمة باتخاذ أي إجراء بناءً عليها.