أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعمه لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، في مساعيه لبسط سلطة الدولة، ووقف تهريب النفط ومكافحة الفساد، وحصر السلاح بيد الدولة، في رسالة قد تعكس تطلع الإدارة الأميركية إلى إعادة صياغة علاقاتها مع بغداد، وتقليص النفوذ الإيراني، وتعزيز استقلال القرار السياسي العراقي، وفق مراقبين.

وقال ترمب، في تدوينة على منصته «تروث سوشيال» في وقت مبكر، صباح الجمعة: «ندعم جهود رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لبسط سلطة الدولة في جميع أنحاء العراق، ووقف تهريب النفط العراقي، وإنهاء الفساد، ووضع جميع الأسلحة تحت السيطرة الحصرية للدولة». وأضاف: «ندعم جهود رئيس الوزراء الزيدي لبناء عراق موحد ومزدهر وقوي، يتخذ قراراته السياسية بنفسه».

وتتجاوز رسالة ترمب حدود المساندة السياسية لرئيس الحكومة العراقية، إذ ترسم ملامح الأجندة الأميركية للمرحلة المقبلة، وتكشف عن الترابط، في نظر واشنطن، بين نفوذ الفصائل المسلحة وشبكات تهريب النفط والفساد، وقدرة الحكومة العراقية على ممارسة سيادتها بعيداً عن تأثير القوى الإقليمية.

وكان ترمب قد أشاد، في تصريحات بالبيت الأبيض في 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، بقدرة الزيدي على مواجهة الفصائل المسلحة، مذكّراً بدوره في دعم صعوده إلى رئاسة الحكومة، بعد معارضته عودة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي إلى السلطة.

لكن تدوينة ترمب الجديدة تنقل الدعم الأميركي من مستوى الإشادة الشخصية بالزيدي إلى التأييد العلني لبرنامج حكومته، في توقيت تتشابك فيه المواجهة مع الفصائل المسلحة مع الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن إدارة الموارد النفطية والمعابر الحدودية.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستقبلاً رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بالبيت الأبيض في يوليو 2026 (أ.ب)

النفط مدخل لتقويض نفوذ الفصائل

ويكتسب تركيز ترمب على وقف تهريب النفط أهمية استراتيجية، إذ تنظر واشنطن إلى هذا الملف بوصفه أحد مداخل تقويض شبكات التمويل غير المشروع المرتبطة بإيران وحلفائها في العراق.

وكشفت «رويترز» أن تحركات الزيدي الأخيرة جاءت عقب تحقيق حكومي في عمليات تهريب واسعة للنفط التابع لشركة نفط الشمال الحكومية، عبر شبكات يُشتبه في تحقيقها إيرادات بمئات الملايين من الدولارات على مدى سنوات.

وأصدر الزيدي قرارات بإعفاء مسؤولين وإغلاق معابر حدودية غير رسمية وإخضاع صادرات النفط للرقابة الاتحادية، وسط تقارير عن تهريب كميات من النفط من كركوك والسليمانية باتجاه إيران.

ومن المنظور الأميركي، يمكن أن تحقق هذه الإجراءات هدفين متوازيين؛ حرمان الفصائل المسلحة من مصادر تمويل محتملة خارج الرقابة الحكومية، وتضييق الخناق على الشبكات التجارية التي تساعد طهران على الالتفاف على العقوبات الأميركية. وتزداد أهمية هذا المسار في ظل استراتيجية الضغوط الاقتصادية التي تتبناها إدارة ترمب تجاه إيران، وسعيها لمنع استخدام العراق منفذاً مالياً وتجارياً لتخفيف آثار العقوبات.

جنود عراقيون ينتشرون في جرف الصخر بمحافظة بابل في 20 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

اختبار حصر السلاح

وتتابع واشنطن باهتمام تحركات الحكومة العراقية تجاه «كتائب حزب الله»، المصنفة على قوائم الإرهاب الأميركية، التي تمثل إحدى أبرز الفصائل المسلحة المرتبطة بطهران. وأشارت تقارير صحافية إلى أن إجراءات الزيدي لفرض سلطة القوات الحكومية في منطقة جرف الصخر، جنوب بغداد، قد واجهت اعتراضات من «الكتائب»، قبل أن تفضي وساطات سياسية إلى السماح بدخول القوات الحكومية، من دون الانزلاق إلى مواجهة مسلحة واسعة، أو التوصل إلى اتفاق بشأن تسليم السلاح.

ويمثل هذا التطور اختباراً لقدرة الزيدي على استعادة سلطة الدولة في مناطق تتمتع فيها الفصائل بنفوذ واسع، غير أن التحدي يتجاوز القدرات العسكرية لهذه الفصائل إلى النفوذ السياسي والاقتصادي الذي راكمته خلال العقدين الماضيين، وعلاقاتها بالأحزاب والمؤسسات الحكومية.

معضلة كردستان

غير أن مساندة ترمب للزيدي تضع واشنطن أمام معضلة تتعلق بعلاقاتها مع إقليم كردستان، الذي كان بمنزلة شريك أساسي للولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم «داعش».

وخرج آلاف الكرد في احتجاجات، يوم الخميس، رفضاً لإجراءات الحكومة الاتحادية المتعلقة بالسيطرة على المعابر الحدودية وإدارة الموارد النفطية. وفي حين تدعم واشنطن تعزيز سلطة الدولة العراقية، فإنها لا تريد أن يؤدي ذلك إلى زعزعة الاستقرار في كردستان، أو تقويض النظام الاتحادي، وفق دوائر سياسية أميركية.

ولم تتضمن تدوينة ترمب تأييداً صريحاً للإجراءات التي اتخذها الزيدي تجاه أربيل، ما يترك مجالاً أمام الدبلوماسية الأميركية للتوسط بين الطرفين، والحيلولة دون تحول حملة مكافحة التهريب والفساد إلى أزمة سياسية وأمنية جديدة.

صياغة العلاقة مع بغداد

وتسعى إدارة ترمب إلى تجاوز الإطار التقليدي للعلاقات الأميركية العراقية، الذي تركز على مكافحة الإرهاب، باتجاه شراكة سياسية واقتصادية أوسع، تحافظ على التعاون الأمني لمنع عودة «داعش»، وتفتح المجال أمام الشركات الأميركية للاستثمار في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا. كما تراهن واشنطن على تنويع مصادر الطاقة العراقية، وتعزيز علاقات بغداد الاقتصادية مع دول الخليج، بما يقلص اعتمادها على إيران، ويوفر للحكومة العراقية هامشاً أوسع لاتخاذ قراراتها السياسية.

ويقول المحللون إن عبارة ترمب بشأن بناء عراق «يتخذ قراراته السياسية بنفسه» تكتسب دلالة خاصة، إذ تعكس رغبة واشنطن في الحد من قدرة طهران على توظيف الساحة العراقية للضغط على المصالح الأميركية، أو الانخراط في مواجهات إقليمية لا تقررها بغداد. لكن الدعم الأميركي العلني للزيدي لا يخلو من المخاطر، إذ قد تستغله القوى المناوئة له لتصوير حملته بوصفها تنفيذاً لأجندة أميركية؛ ما يفرض عليه بناء توافق داخلي حول الإصلاحات، وتأكيد أن حصر السلاح ومكافحة الفساد لا يستهدفان مكوناً بعينه.

وفي المقابل، تحتاج واشنطن إلى الموازنة بين دعم الحكومة العراقية، والمحافظة على علاقاتها مع الأكراد، وبين تقليص نفوذ إيران، وتجنب دفع العراق إلى مواجهة داخلية مسلحة.

وتشير تحليلات عدة مراكز بحثية أميركية إلى أن الاختبار الحقيقي للرهان الأميركي على الزيدي لن يكون في حجم الدعم السياسي الذي يتلقاه من ترمب، وإنما في قدرته على تحويل هذا الدعم إلى إصلاحات مؤسسية مستدامة، واستعادة السيطرة على موارد العراق وقراره الأمني والسياسي، بما يسمح له بالخروج من دائرة الصراع الأميركي - الإيراني، والتحول من ساحة للتنافس الإقليمي إلى دولة قادرة على إدارة مصالحها الوطنية باستقلالية.