يقدّم المخرج محمد دايخ فيلمه الجديد «منزل السيد إبراهيم المحترم» بحبكة قريبة من الناس، يضعها في متناول المُشاهد لتلامس واقعه، فيشعر بأنه واحد من أهل البيت الذي تدور فيه الأحداث. ومن خلال قالب عفوي بسيط، يمرّر الفيلم رسائل اجتماعية وسياسية تعكس صورة لبنان الحقيقية، ويرصد هذه الوقائع ضمن قصة متشعّبة الجوانب. يُجسِّد القصة عدد من الممثلين، في مقدّمهم محمد دايخ وترف التقي. ويكتمل النسيج الكوميدي للعمل بمشاركة عناصر من فريق الدايخ التمثيلي الدائم، فيشارك في بطولته حسين قاووق، وحسين الدايخ، ومحمد عبدو، ونورهان بو ضرغام، ومونيكاي خزّام، وجوزيف زيتوني، وزوزو ياسين، ومهدي الدايخ.

حسين دايخ من فريق محمد دايخ التمثيلي (إنستغرام)

يقول محمد دايخ إنّ موضوع الفيلم سبق أن قدّمه على خشبة المسرح. وعندما قرّر تحويله إلى عمل سينمائي، استوحى بعض تفاصيله من حياته الشخصية ومما يشهده اللبنانيون في الفترة الأخيرة. وخلال كلمة ألقاها في افتتاح العرض الأول للفيلم، أكّد أنه عمل صُنع بأيدي أهل البيت، حتى إن ميزانيته جُمعت بإسهامات منهم. وأراد من خلاله تقديم حكاية تشبه الواقع اللبناني، في قالب ترفيهي.

منذ الدقائق الأولى، يشعر المُشاهد بأنه يتابع حكاية حقيقية، يتصدّر بطولتها محمد دايخ في شخصية صاحب قناة دينية، وتشاركه ترف التقي في شخصية زوجته. ولعلّ تناغم الثنائي في التمثيل ينبع من علاقة وطيدة تربط بينهما، إذ يستعدّان للزواج قريباً. تجمع بين الثنائي الحرفية والسلاسة في الأداء بتناغم ملحوظ، إلى حدّ أنُ المُشاهد يكاد ينسى أنه أمام ممثلَين يؤدّيان أدواراً سينمائية، فيبدو حضورهما أقرب إلى العفوية منه إلى التمثيل.

مع حسين قاووق يشكّل دايخ ثنائية كوميدية متناغمة (إنستغرام)

كلّ شخصية في الفيلم تمثّل نموذجاً حيّاً لمواطنين لبنانيين، تجمعهم الأوهام والتقاليد البالية والألقاب الرنّانة. ومع تقدّم الأحداث، تتكشَّف أمام المشاهد التناقضات التي تتحكّم في تصرّفات الشخصيات وتطغى على سلوكها. فيرصد الفيلم، من خلال مواقف كوميدية، وجوهاً متعدّدة من الواقع اللبناني، وما يختبئ خلف المظاهر والشعارات. ويسمّي الدايخ الأشياء بأسمائها من دون مواربة، فيضع إصبعه على الجروح التي يواجهها الناس بالنكران.

يسير الفيلم على خطّ الأعمال التي عُرف بها دايخ سابقاً، بدءاً من «مرحبا دولة» وصولاً إلى «مربط الفرس»، الذي قدّمه أخيراً. وما يميّز تجربته أنه لا يكتفي بتقديم الكوميديا للترفيه، بل يحمّلها قضايا وأزمات تخاطب اللبناني بلسان حاله.

وبأسلوبه الذي يجمع بين السخرية والواقعية والنقد الاجتماعي، استطاع دايخ حصد نجاحات واسعة في لبنان والعالم العربي.

يروي «منزل السيد إبراهيم المحترم» حكاية إبراهيم (محمد دايخ)، الأخ الأكبر الذي يقصده الجميع طلباً للمساعدة، فيفتح لهم أبواب منزله تحت شعار الاحترام والنظام. وبما أنه لا يزال في بدايات حياته الزوجية، يحرص على إبقاء الأمور ضمن حدود الهدوء والسيطرة. لكنّ اجتماع شخصيات متناقضة تحت سقف واحد يقلب حساباته، ويمهّد لمواقف وأحداث لم تكن في الحسبان.

على صعيد آخر، يعيش إبراهيم مع زوجته مريم (ترف التقي) قصة حبّ لا تلبث أن تتحوّل إلى نكبة. فبمجرّد اكتشافه مراوغتها لإخفاء حقيقة يصعب عليها الاعتراف بها، ينفر منها وتتبدّل علاقتهما. وتكتمل ملامح المشهد الكوميدي مع موسى أبو الأرامل (حسين قاووق)، التائه بين الخيال والحقيقة، وسليمان، شقيق إبراهيم الشغوف بالشعر العربي، وعبد الله، الأخ الأصغر الذي تجعله اتّكاليته وتصرّفاته المتهوّرة فريسة سهلة للآخرين.

أما الحضور النسائي فيتجسّد من خلال نورهان بو ضرغام في دور هدى، ومونيكا خزّام في شخصية كارول، حيث تقدّمان نموذجين مختلفين للمرأة الخائنة والأرملة. ومن خلالهما، يضيء دايخ على حالات نفسية تعيشها بعض النساء، وتنعكس في سلوكيات ومواقف غير متوقّعة.

ترف التقي تجسّد دور مريم زوجة إبراهيم (محمد دايخ)

تنسجم حركة كاميرا محمد دايخ مع أسلوبه العفوي، فتلتقط تفاصيل الحياة اليومية ومفارقاتها بسلاسة ومن دون مبالغة. فيختصر المسافات بينه وبين مُشاهده ليُبقيه في حالة ابتسام دائمة. وفي أحيان أخرى، يدفعك إلى الضحك من خلال مواقف مبنيّة على خفّة الظلّ وكوميديا «سلابستيك». ويعتمد هذا النوع من الفكاهة على إيصال النكتة وإضحاك الجمهور من خلال الأداء البدني. وهو ما أجاده حسين قاووق في لغة جسد تتخطّى الكلمة.

تنقل زيارة «منزل السيد إبراهيم المحترم» المُشاهد إلى عالم محمد دايخ السينمائي، الذي يحمل خصوصية تميّزه عن إنتاجات محلية أخرى. فهو يستمدّ مادته من مواقف اجتماعية وإنسانية تنبض بها الحياة اليومية، ويقترب مما يدور خلف الأبواب المغلقة، كاشفاً عن تناقضات ومواقف مسكوت عنها. ومن هذه التفاصيل يبني حبكة ذكية، يوظّف فيها الكوميديا لمقاربة العلاقات الإنسانية والاجتماعية بنظرة تجمع بين الطرافة والنقد.

الفيلم بدأ عرضه في الصالات اللبنانية، على أن ينتقل لاحقاً إلى دول عربية عدّة، وهو من إنتاج «سين برودكشن».